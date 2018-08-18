Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Форвардные контракты - открытая информация на бирже е-коммодити. Именно эти ЖК продают через эту биржу и каждая продажа отображается в открытом реестре биржи.
Там есть данные по каждому ЖК конкретного застройщика.
Но основной смысл - лично мне интересна динамика продаж персики в целом, на примере этих ЖК. Так вот апрель на первичке был отличным по продажам. Да и неадекватные ценники котлованов подтверждают, что нет больших проблем у застройщиков со спросом... Нездоровая ситуация
Kostia написав:Я не говорю что это центр, но в сравнении с рынком юность это просто мега локейшн
))всегда есть привязка. Есть плюсы и минусы. Есть зелёные зоны, близость транспортных развязок и метро. Вы простите, но на проспекте науки нет ничего из перечисленного. Кроме прямого пути в утро пасхального воскресенья. Ноль. И ничего не появится. Я понимаю, что у вас финансовый интерес в этом районе, но, имхо, это последняя финансовая баррикада зацепиться в черте города
Интерес в этом районе уже монетизирован, о чем я писал. Зелёные зоны там со всех сторон, пробок на науки нет никогда в сторону центра, там пробки только возле переезда бывают. Поэтому как минимум два пункта присутствуют. Не понимаю зачем вы пытаетесь что-то доказывать о тех местах, где не ориентируетесь?
Костя, место где находится жк - это далеко не в первую очередь транспортная развязка. В первую очередь это окружение. Строить город в городе, который меняет отношение к месту, у нас умеет, пока, только КАН. Застройщики в Моторном и на ул. Ракетной вообще не слышали что это такое. А как этот пц: https://www.google.com/maps/place/Raket ... 300e07b34a можно сравнить с парком Победы - ну я хз. И да, если бы напротив Автографа не было парка Победа или парк был бы в своем советском состоянии - это была бы большая ж0па чем ракетная.
Kostia написав:[ Интерес в этом районе уже монетизирован, о чем я писал. Зелёные зоны там со всех сторон, пробок на науки нет никогда в сторону центра, там пробки только возле переезда бывают. Поэтому как минимум два пункта присутствуют. Не понимаю зачем вы пытаетесь что-то доказывать о тех местах, где не ориентируетесь?
Давайте ещё раз, по буквам. Людям в недвижимости нужно несколько пунктов. 1. Пешая доступность метро. Даже 20 минут, но это пешая доступность. Тем более в нескольких станций от центра. 2. Ухоженные зеленные зоны, они парками называются. Это не просто кусок с деревьями и шприцами. 3. Пункт очень некрасивый. Я заметил, что все минусы вы нашли в только в районе парка победы, но не приведено ни одного плюса вдоль некоего пр науки, где находится же моторный. Вы просто находите минусы в другом районе, но, если побывать в районе переулка моторного.... честно ..Лучше не бывать в этом переулке.... Константин, мы поняли что вы влезли в этот жк. Могли бы так и сказать, мы же не против. Сколько на входе было. Где-то 24куе? Как раз 100% можно фиксануть. ))
Kostia написав:Я не говорю что это центр, но в сравнении с рынком юность это просто мега локейшн
))всегда есть привязка. Есть плюсы и минусы. Есть зелёные зоны, близость транспортных развязок и метро. Вы простите, но на проспекте науки нет ничего из перечисленного. Кроме прямого пути в утро пасхального воскресенья. Ноль. И ничего не появится. Я понимаю, что у вас финансовый интерес в этом районе, но, имхо, это последняя финансовая баррикада зацепиться в черте города
Интерес в этом районе уже монетизирован, о чем я писал. Зелёные зоны там со всех сторон, пробок на науки нет никогда в сторону центра, там пробки только возле переезда бывают. Поэтому как минимум два пункта присутствуют. Не понимаю зачем вы пытаетесь что-то доказывать о тех местах, где не ориентируетесь?
Зелёные зоны как бы есть, но это не обустроенные парки. Вокруг одна промзона, минимум следов цивилизации, по сути, в районе совершенно нечего делать, некуда пойти и даже прогуляться, толком ни супермаркетов ни трц, ни кафе, минимум магазинов, кругом гаражи, шиномонтажи и бетонные заборы. Как я понимаю, основная причина, почему там нет пробок - этот район нафиг никому не нужен. И это единственный плюс, по сути - ибо вся зелёная зона - за промками. В этом ракурсе и Автограф и Парковые озера выглядят куда привлекательнее, несмотря на то, что это лб
Kostia написав:[ Интерес в этом районе уже монетизирован, о чем я писал. Зелёные зоны там со всех сторон, пробок на науки нет никогда в сторону центра, там пробки только возле переезда бывают. Поэтому как минимум два пункта присутствуют. Не понимаю зачем вы пытаетесь что-то доказывать о тех местах, где не ориентируетесь?
Давайте ещё раз, по буквам. Людям в недвижимости нужно несколько пунктов. 1. Пешая доступность метро. Даже 20 минут, но это пешая доступность. Тем более в нескольких станций от центра. 2. Ухоженные зеленные зоны, они парками называются. Это не просто кусок с деревьями и шприцами. 3. Пункт очень некрасивый. Я заметил, что все минусы вы нашли в только в районе парка победы, но не приведено ни одного плюса вдоль некоего пр науки, где находится же моторный. Вы просто находите минусы в другом районе, но, если побывать в районе переулка моторного.... честно ..Лучше не бывать в этом переулке.... Константин, мы поняли что вы влезли в этот жк. Могли бы так и сказать, мы же не против. Сколько на входе было. Где-то 24куе? Как раз 100% можно фиксануть. ))
Вы ниче не поняли, и я уже вылез и не из того жк и с профитом не меньшим чем можно было сделать на автографе. От моторного переулка в пешей (по вашему 20 минут) китаево, парки с озерами, галерная затока с пляжем с голубым флагом (если в курсе что это такое) ну и в целом на машине оттуда удобнее добираться как в центр, так и за город. Если на транспорте, то до центра быстрее будет чем с автографа