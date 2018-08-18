Додано: Нед 02 тра, 2021 22:28

Kostia написав: [

Интерес в этом районе уже монетизирован, о чем я писал. Зелёные зоны там со всех сторон, пробок на науки нет никогда в сторону центра, там пробки только возле переезда бывают. Поэтому как минимум два пункта присутствуют. Не понимаю зачем вы пытаетесь что-то доказывать о тех местах, где не ориентируетесь? Интерес в этом районе уже монетизирован, о чем я писал. Зелёные зоны там со всех сторон, пробок на науки нет никогда в сторону центра, там пробки только возле переезда бывают. Поэтому как минимум два пункта присутствуют. Не понимаю зачем вы пытаетесь что-то доказывать о тех местах, где не ориентируетесь?

Давайте ещё раз, по буквам.Людям в недвижимости нужно несколько пунктов. 1. Пешая доступность метро. Даже 20 минут, но это пешая доступность. Тем более в нескольких станций от центра.2. Ухоженные зеленные зоны, они парками называются. Это не просто кусок с деревьями и шприцами.3. Пункт очень некрасивый. Я заметил, что все минусы вы нашли в только в районе парка победы, но не приведено ни одного плюса вдоль некоего пр науки, где находится же моторный. Вы просто находите минусы в другом районе, но, если побывать в районе переулка моторного.... честно ..Лучше не бывать в этом переулке....Константин, мы поняли что вы влезли в этот жк. Могли бы так и сказать, мы же не против. Сколько на входе было. Где-то 24куе? Как раз 100% можно фиксануть. ))