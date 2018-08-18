RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7290729172927293>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 58
1. Зросли більш, як на 15%
16%
9
2. Зросли на 10 - 15%
3%
2
3. Зросли на 5 - 10%
14%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
2%
1
5. Приблизно ті самі
33%
19
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
2%
1
8. Впали на 10 - 15%
10%
6
9. Впали більш, як на 15%
21%
12
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 22:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

BIGor написав:
  Loft написав:Из тех 13 ЖК за которыми слежу и которые продают через форвардные контракты, апрель оказался прямо рекордным по продажам:
https://ktostroit.com/analytics

Наверное покупают новеькие, которые не застали цен прошлых лет.

И кстати да, лично я после цен прошлых лет никак не могу принять действительность в виде постоянно растущих ценников

А что за форвардные контракты? Продажа имущественных прав? https://ktostroit.com/analytics прошелся по застройщикам - стату всю сделали несколько домов https://ktostroit.com/metropolis и https://ktostroit.com/liko-grad-3, хотя если глянуть лун - то в ЖК Лико-Град 3 все давно продано. Или тут есть какие-то серые схемы?
Форвардные контракты - открытая информация на бирже е-коммодити. Именно эти ЖК продают через эту биржу и каждая продажа отображается в открытом реестре биржи.

Там есть данные по каждому ЖК конкретного застройщика.

Но основной смысл - лично мне интересна динамика продаж персики в целом, на примере этих ЖК. Так вот апрель на первичке был отличным по продажам. Да и неадекватные ценники котлованов подтверждают, что нет больших проблем у застройщиков со спросом... Нездоровая ситуация

Отправлено с моего Mi A2 Lite через Tapatalk
Loft
Аватар користувача
 
Повідомлень: 616
З нами з: 29.07.17
Подякував: 88 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 22:22

  Kostia написав:
  hume написав:
  Kostia написав:Я не говорю что это центр, но в сравнении с рынком юность это просто мега локейшн

))всегда есть привязка. Есть плюсы и минусы. Есть зелёные зоны, близость транспортных развязок и метро. Вы простите, но на проспекте науки нет ничего из перечисленного. Кроме прямого пути в утро пасхального воскресенья. Ноль. И ничего не появится. Я понимаю, что у вас финансовый интерес в этом районе, но, имхо, это последняя финансовая баррикада зацепиться в черте города

Интерес в этом районе уже монетизирован, о чем я писал. Зелёные зоны там со всех сторон, пробок на науки нет никогда в сторону центра, там пробки только возле переезда бывают. Поэтому как минимум два пункта присутствуют. Не понимаю зачем вы пытаетесь что-то доказывать о тех местах, где не ориентируетесь?

Костя, место где находится жк - это далеко не в первую очередь транспортная развязка. В первую очередь это окружение. Строить город в городе, который меняет отношение к месту, у нас умеет, пока, только КАН. Застройщики в Моторном и на ул. Ракетной вообще не слышали что это такое. А как этот пц: https://www.google.com/maps/place/Raket ... 300e07b34a можно сравнить с парком Победы - ну я хз.
И да, если бы напротив Автографа не было парка Победа или парк был бы в своем советском состоянии - это была бы большая ж0па чем ракетная.
airmax78
 
Повідомлень: 38441
З нами з: 25.10.12
Подякував: 925 раз.
Подякували: 4646 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 22:28

  Kostia написав:[
Интерес в этом районе уже монетизирован, о чем я писал. Зелёные зоны там со всех сторон, пробок на науки нет никогда в сторону центра, там пробки только возле переезда бывают. Поэтому как минимум два пункта присутствуют. Не понимаю зачем вы пытаетесь что-то доказывать о тех местах, где не ориентируетесь?

Давайте ещё раз, по буквам.
Людям в недвижимости нужно несколько пунктов. 1. Пешая доступность метро. Даже 20 минут, но это пешая доступность. Тем более в нескольких станций от центра.
2. Ухоженные зеленные зоны, они парками называются. Это не просто кусок с деревьями и шприцами.
3. Пункт очень некрасивый. Я заметил, что все минусы вы нашли в только в районе парка победы, но не приведено ни одного плюса вдоль некоего пр науки, где находится же моторный. Вы просто находите минусы в другом районе, но, если побывать в районе переулка моторного.... честно ..Лучше не бывать в этом переулке....
Константин, мы поняли что вы влезли в этот жк. Могли бы так и сказать, мы же не против. Сколько на входе было. Где-то 24куе? Как раз 100% можно фиксануть. ))
hume
 
Повідомлень: 7814
З нами з: 27.12.12
Подякував: 835 раз.
Подякували: 1497 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 22:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Kostia написав:
  hume написав:
  Kostia написав:Я не говорю что это центр, но в сравнении с рынком юность это просто мега локейшн

))всегда есть привязка. Есть плюсы и минусы. Есть зелёные зоны, близость транспортных развязок и метро. Вы простите, но на проспекте науки нет ничего из перечисленного. Кроме прямого пути в утро пасхального воскресенья. Ноль. И ничего не появится. Я понимаю, что у вас финансовый интерес в этом районе, но, имхо, это последняя финансовая баррикада зацепиться в черте города

Интерес в этом районе уже монетизирован, о чем я писал. Зелёные зоны там со всех сторон, пробок на науки нет никогда в сторону центра, там пробки только возле переезда бывают. Поэтому как минимум два пункта присутствуют. Не понимаю зачем вы пытаетесь что-то доказывать о тех местах, где не ориентируетесь?


Зелёные зоны как бы есть, но это не обустроенные парки. Вокруг одна промзона, минимум следов цивилизации, по сути, в районе совершенно нечего делать, некуда пойти и даже прогуляться, толком ни супермаркетов ни трц, ни кафе, минимум магазинов, кругом гаражи, шиномонтажи и бетонные заборы.
Как я понимаю, основная причина, почему там нет пробок - этот район нафиг никому не нужен. И это единственный плюс, по сути - ибо вся зелёная зона - за промками.
В этом ракурсе и Автограф и Парковые озера выглядят куда привлекательнее, несмотря на то, что это лб
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 29003
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1219 раз.
Подякували: 7068 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 22:44

  hume написав:
  Kostia написав:[
Интерес в этом районе уже монетизирован, о чем я писал. Зелёные зоны там со всех сторон, пробок на науки нет никогда в сторону центра, там пробки только возле переезда бывают. Поэтому как минимум два пункта присутствуют. Не понимаю зачем вы пытаетесь что-то доказывать о тех местах, где не ориентируетесь?

Давайте ещё раз, по буквам.
Людям в недвижимости нужно несколько пунктов. 1. Пешая доступность метро. Даже 20 минут, но это пешая доступность. Тем более в нескольких станций от центра.
2. Ухоженные зеленные зоны, они парками называются. Это не просто кусок с деревьями и шприцами.
3. Пункт очень некрасивый. Я заметил, что все минусы вы нашли в только в районе парка победы, но не приведено ни одного плюса вдоль некоего пр науки, где находится же моторный. Вы просто находите минусы в другом районе, но, если побывать в районе переулка моторного.... честно ..Лучше не бывать в этом переулке....
Константин, мы поняли что вы влезли в этот жк. Могли бы так и сказать, мы же не против. Сколько на входе было. Где-то 24куе? Как раз 100% можно фиксануть. ))

Вы ниче не поняли, и я уже вылез и не из того жк и с профитом не меньшим чем можно было сделать на автографе. От моторного переулка в пешей (по вашему 20 минут) китаево, парки с озерами, галерная затока с пляжем с голубым флагом (если в курсе что это такое) ну и в целом на машине оттуда удобнее добираться как в центр, так и за город. Если на транспорте, то до центра быстрее будет чем с автографа
Kostia
 
Повідомлень: 1544
З нами з: 02.11.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 07:13

  Loft написав:
Наверное покупают новеькие, которые не застали цен прошлых лет.


Депозиты ушли в ноль особенно валютные, вот нарот и кинулся массово в котлованы чтобы подзаработать. Если растущего спроса не будет, цена готового упадёт до точки входа. А для растущего спроса нужны экономические предпосылки, одной психологии «нада брать атодаражает» мало.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6860
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1345 раз.
Подякували: 1896 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 08:18

  Loft написав:Но основной смысл - лично мне интересна динамика продаж персики в целом, на примере этих ЖК. Так вот апрель на первичке был отличным по продажам. Да и неадекватные ценники котлованов подтверждают, что нет больших проблем у застройщиков со спросом... Нездоровая ситуация

Отличные продажи за апрель 21
https://ktostroit.com/ridne-misto 2 квартиры из 409.
https://ktostroit.com/uno-city-house 1 квартира из 263.
https://ktostroit.com/olympic-park 2 квартиры из 1250.
Какие-то выводы у Вас ошибочные. Смотрите по 2-м комплексам (кстати по Ликограду 3 https://ktostroit.com/liko-grad-3 написано что продано 114 квартир - но квартир в продаже нет https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-%D0%BB%D ... 1%97%D0%B2) - и натягиваете это на всю картину первички.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4717
З нами з: 19.09.10
Подякував: 782 раз.
Подякували: 1049 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 08:23

  vitaliian написав:
  Loft написав:
Наверное покупают новеькие, которые не застали цен прошлых лет.


Депозиты ушли в ноль особенно валютные, вот нарот и кинулся массово в котлованы чтобы подзаработать. Если растущего спроса не будет, цена готового упадёт до точки входа. А для растущего спроса нужны экономические предпосылки, одной психологии «нада брать атодаражает» мало.

А есть подтверждение увеличение объемов продаж первички?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4717
З нами з: 19.09.10
Подякував: 782 раз.
Подякували: 1049 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 08:26

  vitaliian написав:Депозиты ушли в ноль особенно валютные, вот нарот и кинулся массово в котлованы чтобы подзаработать. Если растущего спроса не будет, цена готового упадёт до точки входа. А для растущего спроса нужны экономические предпосылки, одной психологии «нада брать атодаражает» мало.

не забываем, что мы развивающаяся страна с нежадными аборигенами и даже бывшие наши сограждане захотят подогреться, на них действуют иного рода психологические факторы
Grand Touring
 
Повідомлень: 666
З нами з: 23.03.20
Подякував: 241 раз.
Подякували: 227 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 08:31

  BIGor написав:
  Loft написав:Но основной смысл - лично мне интересна динамика продаж персики в целом, на примере этих ЖК. Так вот апрель на первичке был отличным по продажам. Да и неадекватные ценники котлованов подтверждают, что нет больших проблем у застройщиков со спросом... Нездоровая ситуация

Отличные продажи за апрель 21
https://ktostroit.com/ridne-misto 2 квартиры из 409.
https://ktostroit.com/uno-city-house 1 квартира из 263.
https://ktostroit.com/olympic-park 2 квартиры из 1250.
Какие-то выводы у Вас ошибочные. Смотрите по 2-м комплексам (кстати по Ликограду 3 https://ktostroit.com/liko-grad-3 написано что продано 114 квартир - но квартир в продаже нет https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-%D0%BB%D ... 1%97%D0%B2) - и натягиваете это на всю картину первички.

так был апрель отличным по продажам или нет? или 3 квартиры - считается отличные продажи?
Grand Touring
 
Повідомлень: 666
З нами з: 23.03.20
Подякував: 241 раз.
Подякували: 227 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7290729172927293>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2034, 2035, 2036
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
20354 3515879
Переглянути останнє повідомлення
Нед 02 тра, 2021 12:15
flyman
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 47, 48, 49
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
488 216624
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 бер, 2021 16:53
Ірина_
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 21879
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.