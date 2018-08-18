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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7290729172927293

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 58
1. Зросли більш, як на 15%
16%
9
2. Зросли на 10 - 15%
3%
2
3. Зросли на 5 - 10%
14%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
2%
1
5. Приблизно ті самі
33%
19
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
2%
1
8. Впали на 10 - 15%
10%
6
9. Впали більш, як на 15%
21%
12
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 08:46

  vitaliian написав:
  Loft написав:
Наверное покупают новеькие, которые не застали цен прошлых лет.


Депозиты ушли в ноль особенно валютные, вот нарот и кинулся массово в котлованы чтобы подзаработать. Если растущего спроса не будет, цена готового упадёт до точки входа. А для растущего спроса нужны экономические предпосылки, одной психологии «нада брать атодаражает» мало.

Дивна психологія.
Депозити дають не ноль, а 2..3% річних у валюті.
Який поточний ROI для КРЖН.
Напр. взяти в Герцен Парк і здавати в оренду, скільки буде "чистими" з врахуванням всіх можливих витрат і зворотним виходом у доларовий кеш?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 09:02

Какой-то неправильный эксперт... Не пример нашим "практикам"...

Цены на квадратные метры в строящихся проектах за год выросли на 10−12% в гривне, сообщил СEO и управляющий партнер девелоперской компании DC Evolution Андрей Рыжиков агентству «Интерфакс-Украина».
«Резкого роста цен не наблюдается — есть нормальный, прогнозируемый рост в 10−12% в гривне и чуть меньше в долларе. В зависимости от качества проектов и стадии реализации цены в отдельных объектах выросли на 20−25%, — сообщил Рыжиков

https://news.finance.ua/ru/news/-/49213 ... od-ekspert
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 09:06

  flyman написав:
  vitaliian написав:
  Loft написав:
Наверное покупают новеькие, которые не застали цен прошлых лет.


Депозиты ушли в ноль особенно валютные, вот нарот и кинулся массово в котлованы чтобы подзаработать. Если растущего спроса не будет, цена готового упадёт до точки входа. А для растущего спроса нужны экономические предпосылки, одной психологии «нада брать атодаражает» мало.

Дивна психологія.
Депозити дають не ноль, а 2..3% річних у валюті.
Який поточний ROI для КРЖН.
Напр. взяти в Герцен Парк і здавати в оренду, скільки буде "чистими" з врахуванням всіх можливих витрат і зворотним виходом у доларовий кеш?

Даже боюсь представить окупаемость двухи в Герцен Парке которую продают за 150 куе.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 09:11

  BIGor написав:
  flyman написав:
  vitaliian написав:Депозиты ушли в ноль особенно валютные, вот нарот и кинулся массово в котлованы чтобы подзаработать. Если растущего спроса не будет, цена готового упадёт до точки входа. А для растущего спроса нужны экономические предпосылки, одной психологии «нада брать атодаражает» мало.

Дивна психологія.
Депозити дають не ноль, а 2..3% річних у валюті.
Який поточний ROI для КРЖН.
Напр. взяти в Герцен Парк і здавати в оренду, скільки буде "чистими" з врахуванням всіх можливих витрат і зворотним виходом у доларовий кеш?

Даже боюсь представить окупаемость двухи в Герцен Парке которую продают за 150 куе.


https://www.olx.ua/uk/nedvizhimost/kvartiry-komnaty/arenda-kvartir-komnat/kiev/q-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA/
євродвуха з новим ремонтом 18000 грн.
Якщо без простоїв та ремонтів то 5,1% річних в грн., 20 років, КАРЛ!
flyman
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  #<1 ... 7290729172927293
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