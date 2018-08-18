Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Loft написав: Наверное покупают новеькие, которые не застали цен прошлых лет.
Депозиты ушли в ноль особенно валютные, вот нарот и кинулся массово в котлованы чтобы подзаработать. Если растущего спроса не будет, цена готового упадёт до точки входа. А для растущего спроса нужны экономические предпосылки, одной психологии «нада брать атодаражает» мало.
Дивна психологія. Депозити дають не ноль, а 2..3% річних у валюті. Який поточний ROI для КРЖН. Напр. взяти в Герцен Парк і здавати в оренду, скільки буде "чистими" з врахуванням всіх можливих витрат і зворотним виходом у доларовий кеш?
Какой-то неправильный эксперт... Не пример нашим "практикам"...
Цены на квадратные метры в строящихся проектах за год выросли на 10−12% в гривне, сообщил СEO и управляющий партнер девелоперской компании DC Evolution Андрей Рыжиков агентству «Интерфакс-Украина». «Резкого роста цен не наблюдается — есть нормальный, прогнозируемый рост в 10−12% в гривне и чуть меньше в долларе. В зависимости от качества проектов и стадии реализации цены в отдельных объектах выросли на 20−25%, — сообщил Рыжиков
Loft написав: Наверное покупают новеькие, которые не застали цен прошлых лет.
Депозиты ушли в ноль особенно валютные, вот нарот и кинулся массово в котлованы чтобы подзаработать. Если растущего спроса не будет, цена готового упадёт до точки входа. А для растущего спроса нужны экономические предпосылки, одной психологии «нада брать атодаражает» мало.
Дивна психологія. Депозити дають не ноль, а 2..3% річних у валюті. Який поточний ROI для КРЖН. Напр. взяти в Герцен Парк і здавати в оренду, скільки буде "чистими" з врахуванням всіх можливих витрат і зворотним виходом у доларовий кеш?
Даже боюсь представить окупаемость двухи в Герцен Парке которую продают за 150 куе.
vitaliian написав:Депозиты ушли в ноль особенно валютные, вот нарот и кинулся массово в котлованы чтобы подзаработать. Если растущего спроса не будет, цена готового упадёт до точки входа. А для растущего спроса нужны экономические предпосылки, одной психологии «нада брать атодаражает» мало.
Дивна психологія. Депозити дають не ноль, а 2..3% річних у валюті. Який поточний ROI для КРЖН. Напр. взяти в Герцен Парк і здавати в оренду, скільки буде "чистими" з врахуванням всіх можливих витрат і зворотним виходом у доларовий кеш?
Даже боюсь представить окупаемость двухи в Герцен Парке которую продают за 150 куе.