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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 03 тра, 2021 10:47
flyman написав: BIGor написав: vitaliian написав:
Про аренду в моем тексте ни слова, купить котлован чтобы когда достроят перепродать. Доходность от 40 до 100% в долларах.
При условии что курс будет тем же и цены на рн не обвалятся. Стало некуда инвестировать, все местные инвесторы кинулись на первичку. Брать для аренды я хз, если 10% кого то устроит (при отсутствии простоев, ремонта техники и прочих «снег на голову»). Я бы не брал.
Я извиняюсь, а откуда такие данные о доходности?
з 2019 року, по 2021.
Але ж надіятися на схему "дерева ростуть до небес", це для Успіхів.
А ще є приклади Аракади, Укрбуда, УКО, КМБ: недобуди і довгобудови і просто шахраєбуди
Ну це дохідність коли умовна Аркада була по 500 і через декілька років її скидували за 1000. А зараз коли забудовники продають і за 1000 і за 1500 - кому її скидувати по 2000? Котлети то у людей висохли.
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Додано: Пон 03 тра, 2021 10:59
BIGor написав: flyman написав: BIGor написав:
Я извиняюсь, а откуда такие данные о доходности?
з 2019 року, по 2021.
Але ж надіятися на схему "дерева ростуть до небес", це для Успіхів.
А ще є приклади Аракади, Укрбуда, УКО, КМБ: недобуди і довгобудови і просто шахраєбуди
Ну це дохідність коли умовна Аркада була по 500 і через декілька років її скидували за 1000. А зараз коли забудовники продають і за 1000 і за 1500 - кому її скидувати по 2000? Котлети то у людей висохли.
долярчик тобі відповів
Успіх написав: BIGor написав:
Я извиняюсь, а откуда такие данные о доходности?
Так візьміть будь-який об'єкт не в самій найгіршій локації і порахуйте самі - від стадії "веземо екскаватор копати котлован" і до стадії "здано в експлуатацію"!
Тобто, береш зданий об"єкт (помилка вижившого) і рахуєш.
А ті хто вклав, в умовну Аркаду Па500 і досі має дулю з маком, ті не враховуються.
Але 100% навара є. Така успішна арифметика в Успіха (як і з орендою смарта в дупі Львова за 7К грн)
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Додано: Пон 03 тра, 2021 11:06
Успіх написав:
Бо, ККЦ - бере тільки в топових, навіть, якщо йому доводиться підриватись з шезлонгу, з-під теплого сонечка Мальдів і летіти в КиЙоффф, на підпис доків купівлі/продажу!
Або, навіть вночі, при певному дзвінку - ККЦ зривається з мадамс, одягає червоні труселя і щодуху біжить в аеропорт
Вот шутки шутками, но надо видеть открывающиеся возможности (бизнес-возможности и не только) и быстро реагировать. Так что все правильно.
В большой семье нихт клювен клацен-клацен.
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Додано: Пон 03 тра, 2021 11:07
BIGor написав:
Ну це дохідність коли умовна Аркада була по 500 і через декілька років її скидували за 1000. А зараз коли забудовники продають і за 1000 і за 1500 - кому її скидувати по 2000? Котлети то у людей висохли.
а как иначе расти пирамидам? Кто будет инвестировать в котлован без роста цены. Кому это потом продать вопрос 3й, собственники 300+ киевских недостроев знают ответ, но это личное дело каждого, кто то пропивает, другой тратится на любовниц, третий на котлованы.. На ровном месте не может быть дорожая, либо растут «экономика => доходы => спрос», либо надувается пузырь деньгами из других отраслей
(в тч свеженапечатанными)
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Додано: Пон 03 тра, 2021 11:29
flyman написав:
Тобто, береш зданий об"єкт (помилка вижившого) і рахуєш.
А ті хто вклав, в умовну Аркаду Па500 і досі має дулю з маком, ті не враховуються.
Але 100% навара є. Така успішна арифметика в Успіха (як і з орендою смарта в дупі Львова за 7К грн)
Глянув ЖК Метрополіс - однуха з поставкою в 4 кв. 2023 (чесно хай буде 2024 році) коштує 1300, зараз таку готову хочуть
продати за 1600. Де 100% навару, я не бачу. + ще заплати 8,5% податків (від повної вартості) + ще заморозка грошей на 3 роки мінімум.
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Додано: Пон 03 тра, 2021 11:31
BIGor написав: flyman написав:
Тобто, береш зданий об"єкт (помилка вижившого) і рахуєш.
А ті хто вклав, в умовну Аркаду Па500 і досі має дулю з маком, ті не враховуються.
Але 100% навара є. Така успішна арифметика в Успіха (як і з орендою смарта в дупі Львова за 7К грн)
Глянув ЖК Метрополіс - однуха з поставкою в 4 кв. 2023 (чесно хай буде 2024 році) коштує 1300, зараз таку готову хочуть
продати за 1600. Де 100% навару, я не бачу. + ще заплати 8,5% податків (від повної вартості) + ще заморозка грошей на 3 роки мінімум.
Податків можна уникнути, якщо продавати по переуступці. Буває, навіть вже з ремонтом так продають
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Додано: Пон 03 тра, 2021 11:36
vitaliian написав: BIGor написав:
Ну це дохідність коли умовна Аркада була по 500 і через декілька років її скидували за 1000. А зараз коли забудовники продають і за 1000 і за 1500 - кому її скидувати по 2000? Котлети то у людей висохли.
а как иначе расти пирамидам? Кто будет инвестировать в котлован без роста цены. Кому это потом продать вопрос 3й, собственники 300+ киевских недостроев знают ответ, но это личное дело каждого, кто то пропивает, другой тратится на любовниц, третий на котлованы.. На ровном месте не может быть дорожая, либо растут «экономика => доходы => спрос», либо надувается пузырь деньгами из других отраслей
(в тч свеженапечатанными)
Сказки про свеженапечатанные деньги рассказывайте кому-то другому. Мне 100 куе свеженапечатанные не упали. Даже свеженапечатанных 1 куе не упали. Мало того, ни одного знакомого нет, кому упали 1 куе - 100 куе. свеженапечатанных денег.
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Додано: Пон 03 тра, 2021 11:49
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Додано: Пон 03 тра, 2021 12:09
Faceless написав: BIGor написав: flyman написав:
Тобто, береш зданий об"єкт (помилка вижившого) і рахуєш.
А ті хто вклав, в умовну Аркаду Па500 і досі має дулю з маком, ті не враховуються.
Але 100% навара є. Така успішна арифметика в Успіха (як і з орендою смарта в дупі Львова за 7К грн)
Глянув ЖК Метрополіс - однуха з поставкою в 4 кв. 2023 (чесно хай буде 2024 році) коштує 1300, зараз таку готову хочуть
продати за 1600. Де 100% навару, я не бачу. + ще заплати 8,5% податків (від повної вартості) + ще заморозка грошей на 3 роки мінімум.
Податків можна уникнути, якщо продавати по переуступці. Буває, навіть вже з ремонтом так продають
может так сложиться, что либо продавай дешёво (по переуступке, избежав налогов) либо жди пока цены подымутся
вспомнился фьючерс по нефти в апреле 2020, ушедший ниже 0
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Додано: Пон 03 тра, 2021 12:17
baraka написав:
может так сложиться, что либо продавай дешёво (по переуступке, избежав налогов) либо жди пока цены подымутся
вспомнился фьючерс по нефти в апреле 2020, ушедший ниже 0
Если рынок будет падать с девальвацией, застройщики еще и массово поблокируют переуступки, чтобы не уронить свои продажи и покупать на заходящую гривну как можно больше валюты.
А перекупы с фиговыми листами на руках будут с грустью и в беспомощном гневе наблюдать, как тает их прибыль. Гривнодеполюди к этому уже приучены - они так скрипели зубами и в 2008-м, и в 2014-м. Вроде как и средства есть на покупку дорожающего доллара, но забрать их невозможно, в банках мораторий...
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