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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 03 тра, 2021 12:30
BIGor написав:
Сказки про свеженапечатанные деньги рассказывайте кому-то другому. Мне 100 куе свеженапечатанные не упали. Даже свеженапечатанных 1 куе не упали. Мало того, ни одного знакомого нет, кому упали 1 куе - 100 куе. свеженапечатанных денег.
если бы они упали долярчику, флаю, мне и вам, цена взлетела бы выше 2008 года. А так на какие то хх% что в принципе отражает предположение «кому на руси жить хорошо». Вообще по себе нельзя мерять это даже не статистическая погрешность, а ошибочная методология. У меня сосед строит дом и 3ю машину за год меняет. С виду обычный мужик, не политик и не бизнесмен.
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Додано: Пон 03 тра, 2021 12:35
zРадио написав: baraka написав:
может так сложиться, что либо продавай дешёво (по переуступке, избежав налогов) либо жди пока цены подымутся
вспомнился фьючерс по нефти в апреле 2020, ушедший ниже 0
Если рынок будет падать с девальвацией, застройщики еще и массово поблокируют переуступки, чтобы не уронить свои продажи и покупать на заходящую гривну как можно больше валюты.
А перекупы с фиговыми листами на руках будут с грустью и в беспомощном гневе наблюдать, как тает их прибыль. Гривнодеполюди к этому уже приучены - они так скрипели зубами и в 2008-м, и в 2014-м. Вроде как и средства есть на покупку дорожающего доллара, но забрать их невозможно, в банках мораторий...
На переуступках тоже можно заработать, в каком то объявлении читал: переуступка 700 уе, официально застройщику. А куда инвестору деваться, оформить на себя и продать дороже выйдет.
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Додано: Пон 03 тра, 2021 12:43
vitaliian написав:
На переуступках тоже можно заработать, в каком то объявлении читал: переуступка 700 уе, официально застройщику. А куда инвестору деваться, оформить на себя и продать дороже выйдет.
Переуступки есть и 5% от цены инвестирования. Но все равно это мелочь по сравнению с ценой каннибализации собственных продаж. Представьте, что вы застройщик, и у вас 500 непроданных фьючерсов на квартиры. А на руках перекупов - еще 500, которые те в условиях рыночной турбулентности будут массово сбрасывать. При этом на переуступках вы единожды заработаете 5%, а на непродаже собственных запасах будете терять по 5% в среднем ежемесячно в течение года (реальный кейс марта 2014-го - февраля 2015-го)
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Додано: Пон 03 тра, 2021 12:50
baraka написав: Faceless написав:
BIGor написав:Глянув ЖК Метрополіс - однуха з поставкою в 4 кв. 2023 (чесно хай буде 2024 році) коштує 1300, зараз таку готову хочуть продати за 1600. Де 100% навару, я не бачу. + ще заплати 8,5% податків (від повної вартості) + ще заморозка грошей на 3 роки мінімум.
Податків можна уникнути, якщо продавати по переуступці. Буває, навіть вже з ремонтом так продають
может так сложиться, что либо продавай дешёво (по переуступке, избежав налогов) либо жди пока цены подымутся
вспомнился фьючерс по нефти в апреле 2020, ушедший ниже 0
Либо занижать хорошо оценку, чтобы меньше была сумма налогов - обычно так и продают свежий новострой с ремонтом. Правда, схема не катит, если покупатель с ипотекой хочет взять, а таких уже довольно много
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Додано: Пон 03 тра, 2021 12:51
Faceless написав:
Податків можна уникнути, якщо продавати по переуступці. Буває, навіть вже з ремонтом так продають
Як так? З ремонтом?
Що, забудовник ключі швидше може видати?
Часто таке буває?
flyman написав:
успішна арифметика в Успіха
Доречі
Глянув я на котлован наступної черги у тому ж ЖК на Левандівці.... - то якщо б зараз брати на аналогічному етапі(котловані) аналогічний смарт(27м2), який я взяв у грудні пА 450Кгрн(або 16Кдол. на той час) - то зараз(а точніше на вчора) потрібно заплатити за таке "повітря", мінімум, 490Кгрн!!!
Так що тут, навіть, %% по гривнедепо - не наздоганяють!
Так що -
ДОБРЕ ДУМАЄМО!
РІШУЧЕ ДІЄМО!
А там вже просто.....
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Додано: Пон 03 тра, 2021 12:57
vitaliian написав:
: переуступка 700 уе, официально застройщику
Коли я запитував про переуступку у свого забудовника, то мені сказали, що їм має перепасти 1% від ціни квартири.
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Додано: Пон 03 тра, 2021 13:02
Успіх написав: vitaliian написав:
: переуступка 700 уе, официально застройщику
Коли я запитував про переуступку у свого забудовника, то мені сказали, що їм має перепасти 1% від ціни квартири.
У різних забудовників по різному, і рахуватися буде не від ціни переуступки, а від прайсу забудовника, а як ви там вже з покупцем домовилися то ваша справа
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Додано: Пон 03 тра, 2021 13:03
zРадио написав: baraka написав:
может так сложиться, что либо продавай дешёво (по переуступке, избежав налогов) либо жди пока цены подымутся
вспомнился фьючерс по нефти в апреле 2020, ушедший ниже 0
Если рынок будет падать с девальвацией, застройщики еще и массово поблокируют переуступки, чтобы не уронить свои продажи и покупать на заходящую гривну как можно больше валюты.
А перекупы с фиговыми листами на руках будут с грустью и в беспомощном гневе наблюдать, как тает их прибыль. Гривнодеполюди к этому уже приучены - они так скрипели зубами и в 2008-м, и в 2014-м. Вроде как и средства есть на покупку дорожающего доллара, но забрать их невозможно, в банках мораторий...
а, кстати, где-то же пробегала инфа что много застройщиков поблокировали переуступки уже
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Додано: Пон 03 тра, 2021 13:09
Faceless написав:
Либо занижать хорошо оценку, что меньше была сумма налогов - обычно так и продают свежий новострой с ремонтом. Правда, схема не катит, если покупатель с ипотекой хочет взять, а таких уже довольно много
зачем это застройщику, зачем ему идти вам навстречу ?
зачем ему идти на административное, но преступление ? зачем ему рисковать ? что он получит взамен ?
у вас в договоре инвестирования такая-то сумма, вы приходите подписывать договор купли-продажи и говорите - давайте занизим, чтобы у меня было меньше налогов. Представляю круглые глаза их представителей
ps: да и в разы вы не уменьшите, ну процентов на 20-40% от силы.
Востаннє редагувалось baraka
в Пон 03 тра, 2021 13:10, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 03 тра, 2021 13:09
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