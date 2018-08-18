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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7294729572967297>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 60
1. Зросли більш, як на 15%
15%
9
2. Зросли на 10 - 15%
5%
3
3. Зросли на 5 - 10%
13%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
2%
1
5. Приблизно ті самі
33%
20
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
2%
1
8. Впали на 10 - 15%
10%
6
9. Впали більш, як на 15%
20%
12
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 13:12

  Успіх написав:
  Faceless написав:Податків можна уникнути, якщо продавати по переуступці. Буває, навіть вже з ремонтом так продають

Як так? З ремонтом? :shock:
Що, забудовник ключі швидше може видати?
Часто таке буває?
  flyman написав:успішна арифметика в Успіха

Доречі :)
Глянув я на котлован наступної черги у тому ж ЖК на Левандівці.... - то якщо б зараз брати на аналогічному етапі(котловані) аналогічний смарт(27м2), який я взяв у грудні пА 450Кгрн(або 16Кдол. на той час) - то зараз(а точніше на вчора) потрібно заплатити за таке "повітря", мінімум, 490Кгрн!!!
Так що тут, навіть, %% по гривнедепо - не наздоганяють!

Так що -
ДОБРЕ ДУМАЄМО!
РІШУЧЕ ДІЄМО!
А там вже просто.....;) :D
Не получается
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Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 13:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

baraka написав:
  Faceless написав:Либо занижать хорошо оценку, что меньше была сумма налогов - обычно так и продают свежий новострой с ремонтом. Правда, схема не катит, если покупатель с ипотекой хочет взять, а таких уже довольно много


зачем это застройщику, зачем ему идти вам навстречу ?
зачем ему идти на административное, но преступление ? зачем ему рисковать ? что он получит взамен ?

у вас в договоре инвестирования такая-то сумма, вы приходите подписывать договор купли-продажи и говорите - давайте занизим, чтобы у меня было меньше налогов. Представляю круглые глаза их преставителей :)

ps: да и в разы вы не уменьшите, ну процентов на 20-40% от силы.


Причём тут застройщик? Я говорю о перепродаже с уже оформленным правом собственности, если не удалось выгодно продать по переуступке.

PS. Примерно вдвое - знаю примеры буквально недавно, но опять таки, все зависит от того, кто делает оценку, аккредитованные у банков компании рисковать не будут, хотя все равно склонны несколько, не сильно, занижать оценку, это в интересах самого банка
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 13:14

Investor_K дорячик начинай снимать видосики для инвесторов)
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 13:20

  Faceless написав:
baraka написав:
  Faceless написав:Либо занижать хорошо оценку, что меньше была сумма налогов - обычно так и продают свежий новострой с ремонтом. Правда, схема не катит, если покупатель с ипотекой хочет взять, а таких уже довольно много


зачем это застройщику, зачем ему идти вам навстречу ?
зачем ему идти на административное, но преступление ? зачем ему рисковать ? что он получит взамен ?

у вас в договоре инвестирования такая-то сумма, вы приходите подписывать договор купли-продажи и говорите - давайте занизим, чтобы у меня было меньше налогов. Представляю круглые глаза их преставителей :)

ps: да и в разы вы не уменьшите, ну процентов на 20-40% от силы.


Причём тут застройщик? Я говорю о перепродаже с уже оформленным правом собственности, если не удалось выгодно продать по переуступке.

PS. Примерно вдвое - знаю примеры буквально недавно, но опять таки, все зависит от того, кто делает оценку, аккредитованные у банков компании рисковать не будут, хотя все равно склонны несколько, не сильно, занижать оценку, это в интересах самого банка


а, да, сори, ступил, это ж 3 года надо отсчитывать от момента покупки.

что-то подумал, что у застройщика тоже надо 5% платить
baraka
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 13:38

  zРадио написав:
  baraka написав:может так сложиться, что либо продавай дешёво (по переуступке, избежав налогов) либо жди пока цены подымутся

вспомнился фьючерс по нефти в апреле 2020, ушедший ниже 0


Если рынок будет падать с девальвацией, застройщики еще и массово поблокируют переуступки, чтобы не уронить свои продажи и покупать на заходящую гривну как можно больше валюты.

А перекупы с фиговыми листами на руках будут с грустью и в беспомощном гневе наблюдать, как тает их прибыль. Гривнодеполюди к этому уже приучены - они так скрипели зубами и в 2008-м, и в 2014-м. Вроде как и средства есть на покупку дорожающего доллара, но забрать их невозможно, в банках мораторий...

Стравусів не лякати, підлога бетонна :mrgreen:

зі. Але показово, що з завсєгдатаєв цієї гілки, можна сказати метрів - ніхто в котловани наразі не лізе...
Наразі, як 2008 році, майбутні потерпевшиє :mrgreen: скуповуються...
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Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 13:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Успіх написав:
  Faceless написав:Податків можна уникнути, якщо продавати по переуступці. Буває, навіть вже з ремонтом так продають

Як так? З ремонтом? :shock:
Що, забудовник ключі швидше може видати?
Часто таке буває?

Ні, просто можна, за домовленістю з забудовником, затягнути оформлення права власності, ключі ж отримують як і всі, роблять ремонт, але право власності ще не оформлене. І тоді покупець оформлюває переуступку і одразу ж право власності, і фактично буде першим пласником квартири. Звісно, дуже надовго не затягнеш, але це можливо.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 13:59

  Faceless написав:
Успіх написав:
  Faceless написав:Податків можна уникнути, якщо продавати по переуступці. Буває, навіть вже з ремонтом так продають

Як так? З ремонтом? :shock:
Що, забудовник ключі швидше може видати?
Часто таке буває?

Ні, просто можна, за домовленістю з забудовником, затягнути оформлення права власності, ключі ж отримують як і всі, роблять ремонт, але право власності ще не оформлене. І тоді покупець оформлюває переуступку і одразу ж право власності, і фактично буде першим пласником квартири. Звісно, дуже надовго не затягнеш, але це можливо.

По такой схеме застройки кредитуют инвесторов, не оформляют куплю/продажу пока кредит не выплатят. Можно тянуть хоть 5 лет
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 15:35

  vitaliian написав:
  BIGor написав:Сказки про свеженапечатанные деньги рассказывайте кому-то другому. Мне 100 куе свеженапечатанные не упали. Даже свеженапечатанных 1 куе не упали. Мало того, ни одного знакомого нет, кому упали 1 куе - 100 куе. свеженапечатанных денег.
если бы они упали долярчику, флаю, мне и вам, цена взлетела бы выше 2008 года. А так на какие то хх% что в принципе отражает предположение «кому на руси жить хорошо». Вообще по себе нельзя мерять это даже не статистическая погрешность, а ошибочная методология. У меня сосед строит дом и 3ю машину за год меняет. С виду обычный мужик, не политик и не бизнесмен.

Так я и не заявлял о раздачи всем желающим свеженапечатанных денег в больших масштабах. Заявление Ваше. То может и доказательная база и пруфы будут Ваши?
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 15:50

  sequence написав:
  Vlad442 написав:..
Покупаем квартиру за 60 и делаем ремонт из дешевых материалов ..

так проблема в том, что те кто купил не по 60, а по 40 в схожих локациях три года назад и отремонтировал в два раза дешевле, могут позволить себе демпинговать не в убыток, и это отнюдь не бабушатники.
поправьте, где логическая ошибка?


Проблема в том, что у нас "чистильщики обуви" не дружат с калькулятором и идут с толпой.
Это, как ни странно, не только про простых людей.
В бизнесе тоже бывает.
Но тем, кто уже в этом, они составляют конкуренцию и проблемы до поры пока не вылетят в трубу. Но к тому времени, как правило, они тему "убивают".
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Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 16:34

  Faceless написав:
Успіх написав:
  Faceless написав:Податків можна уникнути, якщо продавати по переуступці. Буває, навіть вже з ремонтом так продають

Як так? З ремонтом? :shock:
Що, забудовник ключі швидше може видати?
Часто таке буває?

Ні, просто можна, за домовленістю з забудовником, затягнути оформлення права власності, ключі ж отримують як і всі, роблять ремонт, але право власності ще не оформлене. І тоді покупець оформлюває переуступку і одразу ж право власності, і фактично буде першим пласником квартири. Звісно, дуже надовго не затягнеш, але це можливо.

Точно знають по своєму будинку - максимум затягнули на 3міс. від здачі його в експлуатацію.

А от в тому ЖК, що я купив декілька місяців тому - то в договорі прописано, що максимум 1міс. від здачі потрібно оформити права власності/підписати документ! В іншому випадку - пеня/штрафні санкції і т.п. :)
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