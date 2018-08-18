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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 03 тра, 2021 13:12
Успіх написав: Faceless написав:
Податків можна уникнути, якщо продавати по переуступці. Буває, навіть вже з ремонтом так продають
Як так? З ремонтом?
Що, забудовник ключі швидше може видати?
Часто таке буває?
flyman написав:
успішна арифметика в Успіха
Доречі
Глянув я на котлован наступної черги у тому ж ЖК на Левандівці.... - то якщо б зараз брати на аналогічному етапі(котловані) аналогічний смарт(27м2), який я взяв у грудні пА 450Кгрн(або 16Кдол. на той час) - то зараз(а точніше на вчора) потрібно заплатити за таке "повітря", мінімум, 490Кгрн!!!
Так що тут, навіть, %% по гривнедепо - не наздоганяють!
Так що -
ДОБРЕ ДУМАЄМО!
РІШУЧЕ ДІЄМО!
А там вже просто.....
Не получается
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Додано: Пон 03 тра, 2021 13:13
baraka написав: Faceless написав:
Либо занижать хорошо оценку, что меньше была сумма налогов - обычно так и продают свежий новострой с ремонтом. Правда, схема не катит, если покупатель с ипотекой хочет взять, а таких уже довольно много
зачем это застройщику, зачем ему идти вам навстречу ?
зачем ему идти на административное, но преступление ? зачем ему рисковать ? что он получит взамен ?
у вас в договоре инвестирования такая-то сумма, вы приходите подписывать договор купли-продажи и говорите - давайте занизим, чтобы у меня было меньше налогов. Представляю круглые глаза их преставителей
ps: да и в разы вы не уменьшите, ну процентов на 20-40% от силы.
Причём тут застройщик? Я говорю о перепродаже с уже оформленным правом собственности, если не удалось выгодно продать по переуступке.
PS. Примерно вдвое - знаю примеры буквально недавно, но опять таки, все зависит от того, кто делает оценку, аккредитованные у банков компании рисковать не будут, хотя все равно склонны несколько, не сильно, занижать оценку, это в интересах самого банка
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Додано: Пон 03 тра, 2021 13:14
Investor_K дорячик начинай снимать видосики для инвесторов)
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Додано: Пон 03 тра, 2021 13:20
Faceless написав: baraka написав: Faceless написав:
Либо занижать хорошо оценку, что меньше была сумма налогов - обычно так и продают свежий новострой с ремонтом. Правда, схема не катит, если покупатель с ипотекой хочет взять, а таких уже довольно много
зачем это застройщику, зачем ему идти вам навстречу ?
зачем ему идти на административное, но преступление ? зачем ему рисковать ? что он получит взамен ?
у вас в договоре инвестирования такая-то сумма, вы приходите подписывать договор купли-продажи и говорите - давайте занизим, чтобы у меня было меньше налогов. Представляю круглые глаза их преставителей
ps: да и в разы вы не уменьшите, ну процентов на 20-40% от силы.
Причём тут застройщик? Я говорю о перепродаже с уже оформленным правом собственности, если не удалось выгодно продать по переуступке.
PS. Примерно вдвое - знаю примеры буквально недавно, но опять таки, все зависит от того, кто делает оценку, аккредитованные у банков компании рисковать не будут, хотя все равно склонны несколько, не сильно, занижать оценку, это в интересах самого банка
а, да, сори, ступил, это ж 3 года надо отсчитывать от момента покупки.
что-то подумал, что у застройщика тоже надо 5% платить
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Додано: Пон 03 тра, 2021 13:38
zРадио написав: baraka написав:
может так сложиться, что либо продавай дешёво (по переуступке, избежав налогов) либо жди пока цены подымутся
вспомнился фьючерс по нефти в апреле 2020, ушедший ниже 0
Если рынок будет падать с девальвацией, застройщики еще и массово поблокируют переуступки, чтобы не уронить свои продажи и покупать на заходящую гривну как можно больше валюты.А перекупы с фиговыми листами на руках будут с грустью и в беспомощном гневе наблюдать, как тает их прибыль
. Гривнодеполюди к этому уже приучены - они так скрипели зубами и в 2008-м, и в 2014-м. Вроде как и средства есть на покупку дорожающего доллара, но забрать их невозможно, в банках мораторий...
Стравусів не лякати, підлога бетонна
зі. Але показово, що з завсєгдатаєв цієї гілки, можна сказати метрів - ніхто в котловани наразі не лізе...
Наразі, як 2008 році, майбутні потерпевшиє
скуповуються...
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Додано: Пон 03 тра, 2021 13:53
Успіх написав: Faceless написав:
Податків можна уникнути, якщо продавати по переуступці. Буває, навіть вже з ремонтом так продають
Як так? З ремонтом?
Що, забудовник ключі швидше може видати?
Часто таке буває?
Ні, просто можна, за домовленістю з забудовником, затягнути оформлення права власності, ключі ж отримують як і всі, роблять ремонт, але право власності ще не оформлене. І тоді покупець оформлюває переуступку і одразу ж право власності, і фактично буде першим пласником квартири. Звісно, дуже надовго не затягнеш, але це можливо.
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Додано: Пон 03 тра, 2021 13:59
Faceless написав: Успіх написав: Faceless написав:
Податків можна уникнути, якщо продавати по переуступці. Буває, навіть вже з ремонтом так продають
Як так? З ремонтом?
Що, забудовник ключі швидше може видати?
Часто таке буває?
Ні, просто можна, за домовленістю з забудовником, затягнути оформлення права власності, ключі ж отримують як і всі, роблять ремонт, але право власності ще не оформлене. І тоді покупець оформлюває переуступку і одразу ж право власності, і фактично буде першим пласником квартири. Звісно, дуже надовго не затягнеш, але це можливо.
По такой схеме застройки кредитуют инвесторов, не оформляют куплю/продажу пока кредит не выплатят. Можно тянуть хоть 5 лет
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Додано: Пон 03 тра, 2021 15:35
vitaliian написав: BIGor написав:
Сказки про свеженапечатанные деньги рассказывайте кому-то другому. Мне 100 куе свеженапечатанные не упали. Даже свеженапечатанных 1 куе не упали. Мало того, ни одного знакомого нет, кому упали 1 куе - 100 куе. свеженапечатанных денег.
если бы они упали долярчику, флаю, мне и вам, цена взлетела бы выше 2008 года. А так на какие то хх% что в принципе отражает предположение «кому на руси жить хорошо». Вообще по себе нельзя мерять это даже не статистическая погрешность, а ошибочная методология. У меня сосед строит дом и 3ю машину за год меняет. С виду обычный мужик, не политик и не бизнесмен.
Так я и не заявлял о раздачи всем желающим свеженапечатанных денег в больших масштабах. Заявление Ваше. То может и доказательная база и пруфы будут Ваши?
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Додано: Пон 03 тра, 2021 15:50
sequence написав: Vlad442 написав:
..
Покупаем квартиру за 60 и делаем ремонт из дешевых материалов ..
так проблема в том, что те кто купил не по 60, а по 40 в схожих локациях три года назад и отремонтировал в два раза дешевле, могут позволить себе демпинговать не в убыток, и это отнюдь не бабушатники.
поправьте, где логическая ошибка?
Проблема в том, что у нас "чистильщики обуви" не дружат с калькулятором и идут с толпой.
Это, как ни странно, не только про простых людей.
В бизнесе тоже бывает.
Но тем, кто уже в этом, они составляют конкуренцию и проблемы до поры пока не вылетят в трубу. Но к тому времени, как правило, они тему "убивают".
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Додано: Пон 03 тра, 2021 16:34
Faceless написав: Успіх написав: Faceless написав:
Податків можна уникнути, якщо продавати по переуступці. Буває, навіть вже з ремонтом так продають
Як так? З ремонтом?
Що, забудовник ключі швидше може видати?
Часто таке буває?
Ні, просто можна, за домовленістю з забудовником, затягнути оформлення права власності, ключі ж отримують як і всі, роблять ремонт, але право власності ще не оформлене. І тоді покупець оформлюває переуступку і одразу ж право власності, і фактично буде першим пласником квартири. Звісно, дуже надовго не затягнеш, але це можливо.
Точно знають по своєму будинку - максимум затягнули на 3міс. від здачі його в експлуатацію.
А от в тому ЖК, що я купив декілька місяців тому - то в договорі прописано, що максимум 1міс. від здачі потрібно оформити права власності/підписати документ! В іншому випадку - пеня/штрафні санкції і т.п.
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