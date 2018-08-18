baraka написав:

Faceless написав: Либо занижать хорошо оценку, что меньше была сумма налогов - обычно так и продают свежий новострой с ремонтом. Правда, схема не катит, если покупатель с ипотекой хочет взять, а таких уже довольно много Либо занижать хорошо оценку, что меньше была сумма налогов - обычно так и продают свежий новострой с ремонтом. Правда, схема не катит, если покупатель с ипотекой хочет взять, а таких уже довольно много

зачем это застройщику, зачем ему идти вам навстречу ?зачем ему идти на административное, но преступление ? зачем ему рисковать ? что он получит взамен ?у вас в договоре инвестирования такая-то сумма, вы приходите подписывать договор купли-продажи и говорите - давайте занизим, чтобы у меня было меньше налогов. Представляю круглые глаза их преставителейps: да и в разы вы не уменьшите, ну процентов на 20-40% от силы.