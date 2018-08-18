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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7294729572967297

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 60
1. Зросли більш, як на 15%
15%
9
2. Зросли на 10 - 15%
5%
3
3. Зросли на 5 - 10%
13%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
2%
1
5. Приблизно ті самі
33%
20
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
2%
1
8. Впали на 10 - 15%
10%
6
9. Впали більш, як на 15%
20%
12
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 16:54

  rjkz написав:
  sequence написав:
  Vlad442 написав:..
Покупаем квартиру за 60 и делаем ремонт из дешевых материалов ..

так проблема в том, что те кто купил не по 60, а по 40 в схожих локациях три года назад и отремонтировал в два раза дешевле, могут позволить себе демпинговать не в убыток, и это отнюдь не бабушатники.
поправьте, где логическая ошибка?


Проблема в том, что у нас "чистильщики обуви" не дружат с калькулятором и идут с толпой.
Это, как ни странно, не только про простых людей.
.


так именно поэтому происходят смешные ситуации, когда аренда в рыбальском дороже чем на героев сталинграда с прямым выходом в парк
или когда сталинки на липках дешевле кт или варшавского
это не потому шо в рыбальском более модные мопы с фасадами и так "решил рынок"(с), просто в рыбальском банально экономика не позволяет сдавать дешевле
решает не цена, а прибыль и рентабельность
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Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 17:05

  BIGor написав:Так я и не заявлял о раздачи всем желающим свеженапечатанных денег в больших масштабах. Заявление Ваше. То может и доказательная база и пруфы будут Ваши?

Какие вы хотите доказательства, явки с повинной? Я не финмон чтобы отслеживать за какие деньги кто покупает бетон. Просто предположение, доказательств вам никто не даст.
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Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 17:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Переуступки есть и 5% от цены инвестирования

ХЗ, может есть где и 10%, нужно смотреть на момент подписания договора
у меня в текущих договорах от 3х застройщиков светится 1%
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