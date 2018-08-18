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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 03 тра, 2021 16:54
rjkz написав: sequence написав: Vlad442 написав:
..
Покупаем квартиру за 60 и делаем ремонт из дешевых материалов ..
так проблема в том, что те кто купил не по 60, а по 40 в схожих локациях три года назад и отремонтировал в два раза дешевле, могут позволить себе демпинговать не в убыток, и это отнюдь не бабушатники.
поправьте, где логическая ошибка?
Проблема в том, что у нас "чистильщики обуви" не дружат с калькулятором и идут с толпой.
Это, как ни странно, не только про простых людей.
.
так именно поэтому происходят смешные ситуации, когда аренда в рыбальском дороже чем на героев сталинграда с прямым выходом в парк
или когда сталинки на липках дешевле кт или варшавского
это не потому шо в рыбальском более модные мопы с фасадами и так "решил рынок"(с), просто в рыбальском банально экономика не позволяет сдавать дешевле
решает не цена, а прибыль и рентабельность
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Додано: Пон 03 тра, 2021 17:05
BIGor написав:
Так я и не заявлял о раздачи всем желающим свеженапечатанных денег в больших масштабах. Заявление Ваше. То может и доказательная база и пруфы будут Ваши?
Какие вы хотите доказательства, явки с повинной? Я не финмон чтобы отслеживать за какие деньги кто покупает бетон. Просто предположение, доказательств вам никто не даст.
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Додано: Пон 03 тра, 2021 17:14
zРадио написав:
Переуступки есть и 5% от цены инвестирования
ХЗ, может есть где и 10%, нужно смотреть на момент подписания договора
у меня в текущих договорах от 3х застройщиков светится 1%
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