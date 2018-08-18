Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:.. Покупаем квартиру за 60 и делаем ремонт из дешевых материалов ..
так проблема в том, что те кто купил не по 60, а по 40 в схожих локациях три года назад и отремонтировал в два раза дешевле, могут позволить себе демпинговать не в убыток, и это отнюдь не бабушатники. поправьте, где логическая ошибка?
Проблема в том, что у нас "чистильщики обуви" не дружат с калькулятором и идут с толпой. Это, как ни странно, не только про простых людей. .
так именно поэтому происходят смешные ситуации, когда аренда в рыбальском дороже чем на героев сталинграда с прямым выходом в парк или когда сталинки на липках дешевле кт или варшавского это не потому шо в рыбальском более модные мопы с фасадами и так "решил рынок"(с), просто в рыбальском банально экономика не позволяет сдавать дешевле решает не цена, а прибыль и рентабельность
kingkongovets написав: так именно поэтому происходят смешные ситуации, когда аренда в рыбальском дороже чем на героев сталинграда с прямым выходом в парк или когда сталинки на липках дешевле кт или варшавского это не потому шо в рыбальском более модные мопы с фасадами и так "решил рынок"(с), просто в рыбальском банально экономика не позволяет сдавать дешевле решает не цена, а прибыль и рентабельность
Новое поколение выбирает модные МОПы с фасадами. Продают унаследованный совкошлак, докалывают сколько могут или берут рассрочку от застройшика и в модные МОПы.
kingkongovets написав: так именно поэтому происходят смешные ситуации, когда аренда в рыбальском дороже чем на героев сталинграда с прямым выходом в парк или когда сталинки на липках дешевле кт или варшавского это не потому шо в рыбальском более модные мопы с фасадами и так "решил рынок"(с), просто в рыбальском банально экономика не позволяет сдавать дешевле решает не цена, а прибыль и рентабельность
Новое поколение выбирает модные МОПы с фасадами. Продают унаследованный совкошлак, докалывают сколько могут или берут рассрочку от застройшика и в модные МОПы.
Т.е. когда вам не очень хочется надевать прекрасное теплое дедушкино пальто, только слегка побитое молью, и даже папина кожаная куртка, почти новая, висит пылится - это нормально, а то что новое поколение не хочет жить в бабушатничках, а теперь и от украинского кирпича начала нулевых нос воротит - это глупость и непонимание истинных ценностей.
UA написав:Новое поколение выбирает модные МОПы с фасадами. Продают унаследованный совкошлак, докалывают сколько могут или берут рассрочку от застройшика и в модные МОПы.
Т.е. когда вам не очень хочется надевать прекрасное теплое дедушкино пальто, только слегка побитое молью, и даже папина кожаная куртка, почти новая, висит пылится - это нормально, а то что новое поколение не хочет жить в бабушатничках, а теперь и от украинского кирпича начала нулевых нос воротит - это глупость и непонимание истинных ценностей.
Кстати Макс, прямо на том месте где сейчас находится ваш дом с модными МОПами, в 90-е располагался блошиный рынок.
Loft написав:Но основной смысл - лично мне интересна динамика продаж персики в целом, на примере этих ЖК. Так вот апрель на первичке был отличным по продажам. Да и неадекватные ценники котлованов подтверждают, что нет больших проблем у застройщиков со спросом... Нездоровая ситуация
flyman написав:Тобто, береш зданий об"єкт (помилка вижившого) і рахуєш.
А ті хто вклав, в умовну Аркаду Па500 і досі має дулю з маком, ті не враховуються.
Але 100% навара є. Така успішна арифметика в Успіха (як і з орендою смарта в дупі Львова за 7К грн)
Глянув ЖК Метрополіс - однуха з поставкою в 4 кв. 2023 (чесно хай буде 2024 році) коштує 1300, зараз таку готову хочуть продати за 1600. Де 100% навару, я не бачу. + ще заплати 8,5% податків (від повної вартості) + ще заморозка грошей на 3 роки мінімум.
Так ее как раз и брали по 800, а сейчас выставляют по 1600