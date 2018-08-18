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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7295729672977298>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 61
1. Зросли більш, як на 15%
15%
9
2. Зросли на 10 - 15%
5%
3
3. Зросли на 5 - 10%
13%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
2%
1
5. Приблизно ті самі
34%
21
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
2%
1
8. Впали на 10 - 15%
10%
6
9. Впали більш, як на 15%
20%
12
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 16:54

  rjkz написав:
  sequence написав:
  Vlad442 написав:..
Покупаем квартиру за 60 и делаем ремонт из дешевых материалов ..

так проблема в том, что те кто купил не по 60, а по 40 в схожих локациях три года назад и отремонтировал в два раза дешевле, могут позволить себе демпинговать не в убыток, и это отнюдь не бабушатники.
поправьте, где логическая ошибка?


Проблема в том, что у нас "чистильщики обуви" не дружат с калькулятором и идут с толпой.
Это, как ни странно, не только про простых людей.
.


так именно поэтому происходят смешные ситуации, когда аренда в рыбальском дороже чем на героев сталинграда с прямым выходом в парк
или когда сталинки на липках дешевле кт или варшавского
это не потому шо в рыбальском более модные мопы с фасадами и так "решил рынок"(с), просто в рыбальском банально экономика не позволяет сдавать дешевле
решает не цена, а прибыль и рентабельность
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 17:05

  BIGor написав:Так я и не заявлял о раздачи всем желающим свеженапечатанных денег в больших масштабах. Заявление Ваше. То может и доказательная база и пруфы будут Ваши?

Какие вы хотите доказательства, явки с повинной? Я не финмон чтобы отслеживать за какие деньги кто покупает бетон. Просто предположение, доказательств вам никто не даст.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 17:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Переуступки есть и 5% от цены инвестирования

ХЗ, может есть где и 10%, нужно смотреть на момент подписания договора
у меня в текущих договорах от 3х застройщиков светится 1%
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Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 18:36

  kingkongovets написав:
так именно поэтому происходят смешные ситуации, когда аренда в рыбальском дороже чем на героев сталинграда с прямым выходом в парк
или когда сталинки на липках дешевле кт или варшавского
это не потому шо в рыбальском более модные мопы с фасадами и так "решил рынок"(с), просто в рыбальском банально экономика не позволяет сдавать дешевле
решает не цена, а прибыль и рентабельность

Новое поколение выбирает модные МОПы с фасадами.
Продают унаследованный совкошлак, докалывают сколько могут или берут рассрочку от застройшика и в модные МОПы.
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Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 19:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Польский госстат
В 2020 году граждане Украины купили в Польше 7000 квартир и более 1000 участков под индивидуальное строительство.
Это не так уж и много.
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Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 21:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:Шас в Дойчланд модное направление.
ХЗ,как у Вас,но по своему опыту работорговли трудовыми ресурсами отмечу,что в моде последний десяток годов скандинавы,а с фрицами же очень рядом и проще чехи.
Будущее за полюсами)) http://piccy.info/view3/14314291/ab0132 ... 52b296f12/
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 21:28

  UA написав:
  kingkongovets написав:
так именно поэтому происходят смешные ситуации, когда аренда в рыбальском дороже чем на героев сталинграда с прямым выходом в парк
или когда сталинки на липках дешевле кт или варшавского
это не потому шо в рыбальском более модные мопы с фасадами и так "решил рынок"(с), просто в рыбальском банально экономика не позволяет сдавать дешевле
решает не цена, а прибыль и рентабельность

Новое поколение выбирает модные МОПы с фасадами.
Продают унаследованный совкошлак, докалывают сколько могут или берут рассрочку от застройшика и в модные МОПы.

Т.е. когда вам не очень хочется надевать прекрасное теплое дедушкино пальто, только слегка побитое молью, и даже папина кожаная куртка, почти новая, висит пылится - это нормально, а то что новое поколение не хочет жить в бабушатничках, а теперь и от украинского кирпича начала нулевых нос воротит - это глупость и непонимание истинных ценностей.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 21:39

  airmax78 написав:
  UA написав:Новое поколение выбирает модные МОПы с фасадами.
Продают унаследованный совкошлак, докалывают сколько могут или берут рассрочку от застройшика и в модные МОПы.

Т.е. когда вам не очень хочется надевать прекрасное теплое дедушкино пальто, только слегка побитое молью, и даже папина кожаная куртка, почти новая, висит пылится - это нормально, а то что новое поколение не хочет жить в бабушатничках, а теперь и от украинского кирпича начала нулевых нос воротит - это глупость и непонимание истинных ценностей.

Кстати Макс, прямо на том месте где сейчас находится ваш дом с модными МОПами, в 90-е располагался блошиный рынок.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 21:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Grand Touring написав:
  BIGor написав:
  Loft написав:Но основной смысл - лично мне интересна динамика продаж персики в целом, на примере этих ЖК. Так вот апрель на первичке был отличным по продажам. Да и неадекватные ценники котлованов подтверждают, что нет больших проблем у застройщиков со спросом... Нездоровая ситуация

Отличные продажи за апрель 21
https://ktostroit.com/ridne-misto 2 квартиры из 409.
https://ktostroit.com/uno-city-house 1 квартира из 263.
https://ktostroit.com/olympic-park 2 квартиры из 1250.
Какие-то выводы у Вас ошибочные. Смотрите по 2-м комплексам (кстати по Ликограду 3 https://ktostroit.com/liko-grad-3 написано что продано 114 квартир - но квартир в продаже нет https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-%D0%BB%D ... 1%97%D0%B2) - и натягиваете это на всю картину первички.

так был апрель отличным по продажам или нет? или 3 квартиры - считается отличные продажи?
В сравнении с прошлым месяцами по всему пулу объектов был

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Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 21:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

BIGor написав:
  flyman написав:Тобто, береш зданий об"єкт (помилка вижившого) і рахуєш.

А ті хто вклав, в умовну Аркаду Па500 і досі має дулю з маком, ті не враховуються.

Але 100% навара є. Така успішна арифметика в Успіха (як і з орендою смарта в дупі Львова за 7К грн)

Глянув ЖК Метрополіс - однуха з поставкою в 4 кв. 2023 (чесно хай буде 2024 році) коштує 1300, зараз таку готову хочуть продати за 1600. Де 100% навару, я не бачу. + ще заплати 8,5% податків (від повної вартості) + ще заморозка грошей на 3 роки мінімум.
Так ее как раз и брали по 800, а сейчас выставляют по 1600

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