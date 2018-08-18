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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7295729672977298

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 61
1. Зросли більш, як на 15%
15%
9
2. Зросли на 10 - 15%
5%
3
3. Зросли на 5 - 10%
13%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
2%
1
5. Приблизно ті самі
34%
21
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
2%
1
8. Впали на 10 - 15%
10%
6
9. Впали більш, як на 15%
20%
12
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 21:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zРадио написав:
  baraka написав:может так сложиться, что либо продавай дешёво (по переуступке, избежав налогов) либо жди пока цены подымутся

вспомнился фьючерс по нефти в апреле 2020, ушедший ниже 0


Если рынок будет падать с девальвацией, застройщики еще и массово поблокируют переуступки, чтобы не уронить свои продажи и покупать на заходящую гривну как можно больше валюты.

А перекупы с фиговыми листами на руках будут с грустью и в беспомощном гневе наблюдать, как тает их прибыль. Гривнодеполюди к этому уже приучены - они так скрипели зубами и в 2008-м, и в 2014-м. Вроде как и средства есть на покупку дорожающего доллара, но забрать их невозможно, в банках мораторий...
Кстати да, такой риск очень вероятен. Даже не думал о тотальной блокировке переуступок

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Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 21:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

UA написав:
  airmax78 написав:
  UA написав:Новое поколение выбирает модные МОПы с фасадами.
Продают унаследованный совкошлак, докалывают сколько могут или берут рассрочку от застройшика и в модные МОПы.

Т.е. когда вам не очень хочется надевать прекрасное теплое дедушкино пальто, только слегка побитое молью, и даже папина кожаная куртка, почти новая, висит пылится - это нормально, а то что новое поколение не хочет жить в бабушатничках, а теперь и от украинского кирпича начала нулевых нос воротит - это глупость и непонимание истинных ценностей.

Кстати Макс, прямо на том месте где сейчас находится ваш дом с модными МОПами, в 90-е располагался блошиный рынок.
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Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 23:06

  zРадио написав:
  vitaliian написав:Стало некуда инвестировать, все местные инвесторы кинулись на первичку


Все с точностью до наоборот. Инструментов инвестирования прибавилось, даже для пересичного (объем ОВГЗ на руках физиков растет как на дрожжах, американские акции можно купить на Украинской бирже, просто пополнив счет гривной, биткоин и эфир продают и за наличку, и посредством интернет-оплаты с карт Visa/Mastercard). А вот инвестиционный спрос на бетон - отсутствует, что хорошо видно по завсегдатаям этой ветки. Покупают те, чьи сбережения, наконец, позволили это сделать

Абсолютно вірно!
На форумі нині є активними любителі підвалів та Прикиївських Єпенів.
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 00:20

Как покупается квартира США.

Libo
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  #<1 ... 7295729672977298
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