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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 03 тра, 2021 21:55
zРадио написав: baraka написав:
может так сложиться, что либо продавай дешёво (по переуступке, избежав налогов) либо жди пока цены подымутся
вспомнился фьючерс по нефти в апреле 2020, ушедший ниже 0
Если рынок будет падать с девальвацией, застройщики еще и массово поблокируют переуступки, чтобы не уронить свои продажи и покупать на заходящую гривну как можно больше валюты.
А перекупы с фиговыми листами на руках будут с грустью и в беспомощном гневе наблюдать, как тает их прибыль. Гривнодеполюди к этому уже приучены - они так скрипели зубами и в 2008-м, и в 2014-м. Вроде как и средства есть на покупку дорожающего доллара, но забрать их невозможно, в банках мораторий...
Кстати да, такой риск очень вероятен. Даже не думал о тотальной блокировке переуступок
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Додано: Пон 03 тра, 2021 21:59
UA написав: airmax78 написав: UA написав:
Новое поколение выбирает модные МОПы с фасадами.
Продают унаследованный совкошлак, докалывают сколько могут или берут рассрочку от застройшика и в модные МОПы.
Т.е. когда вам не очень хочется надевать прекрасное теплое дедушкино пальто, только слегка побитое молью, и даже папина кожаная куртка, почти новая, висит пылится - это нормально, а то что новое поколение не хочет жить в бабушатничках, а теперь и от украинского кирпича начала нулевых нос воротит - это глупость и непонимание истинных ценностей.
Кстати Макс, прямо на том месте где сейчас находится ваш дом с модными МОПами, в 90-е располагался блошиный рынок.
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Додано: Пон 03 тра, 2021 23:06
zРадио написав: vitaliian написав:
Стало некуда инвестировать, все местные инвесторы кинулись на первичку
Все с точностью до наоборот. Инструментов инвестирования прибавилось, даже для пересичного (объем ОВГЗ на руках физиков растет как на дрожжах, американские акции можно купить на Украинской бирже, просто пополнив счет гривной, биткоин и эфир продают и за наличку, и посредством интернет-оплаты с карт Visa/Mastercard). А вот инвестиционный спрос на бетон - отсутствует, что хорошо видно по завсегдатаям этой ветки. Покупают те, чьи сбережения, наконец, позволили это сделать
Абсолютно вірно!
На форумі нині є активними любителі підвалів та Прикиївських Єпенів.
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Додано: Вів 04 тра, 2021 00:20
Как покупается квартира США.
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