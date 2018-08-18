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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 03 тра, 2021 21:55
zРадио написав: baraka написав:
может так сложиться, что либо продавай дешёво (по переуступке, избежав налогов) либо жди пока цены подымутся
вспомнился фьючерс по нефти в апреле 2020, ушедший ниже 0
Если рынок будет падать с девальвацией, застройщики еще и массово поблокируют переуступки, чтобы не уронить свои продажи и покупать на заходящую гривну как можно больше валюты.
А перекупы с фиговыми листами на руках будут с грустью и в беспомощном гневе наблюдать, как тает их прибыль. Гривнодеполюди к этому уже приучены - они так скрипели зубами и в 2008-м, и в 2014-м. Вроде как и средства есть на покупку дорожающего доллара, но забрать их невозможно, в банках мораторий...
Кстати да, такой риск очень вероятен. Даже не думал о тотальной блокировке переуступок
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Додано: Пон 03 тра, 2021 21:59
UA написав: airmax78 написав: UA написав:
Новое поколение выбирает модные МОПы с фасадами.
Продают унаследованный совкошлак, докалывают сколько могут или берут рассрочку от застройшика и в модные МОПы.
Т.е. когда вам не очень хочется надевать прекрасное теплое дедушкино пальто, только слегка побитое молью, и даже папина кожаная куртка, почти новая, висит пылится - это нормально, а то что новое поколение не хочет жить в бабушатничках, а теперь и от украинского кирпича начала нулевых нос воротит - это глупость и непонимание истинных ценностей.
Кстати Макс, прямо на том месте где сейчас находится ваш дом с модными МОПами, в 90-е располагался блошиный рынок.
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Додано: Вів 04 тра, 2021 07:16
UA написав: airmax78 написав: UA написав:
Новое поколение выбирает модные МОПы с фасадами.
Продают унаследованный совкошлак, докалывают сколько могут или берут рассрочку от застройшика и в модные МОПы.
Т.е. когда вам не очень хочется надевать прекрасное теплое дедушкино пальто, только слегка побитое молью, и даже папина кожаная куртка, почти новая, висит пылится - это нормально, а то что новое поколение не хочет жить в бабушатничках, а теперь и от украинского кирпича начала нулевых нос воротит - это глупость и непонимание истинных ценностей.
Кстати Макс, прямо на том месте где сейчас находится ваш дом с модными МОПами, в 90-е располагался блошиный рынок.
Это норм. Нет ничего плохого в том, чтобы на месте, где дедушка парковал свой 412й москвич, сегодня припарковать какой-нибудь тигуан. Гораздо хуже продолжать пытаться продлить жизнь 412му не из коллекционерских побуждений, а потому что ездить на чем-то надо.
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Додано: Вів 04 тра, 2021 07:55
Цены реальных сделок на большие квартиры в не самых новых домах вообще не изменились.
Как пример. Прицентральный район, совковая панель, в одном и том же доме, в одном и том же состоянии ремонт 3к 70 метров стоит 70куе, а 1к 32 метра 55куе.
Почему так?
А трехи 70 метров под аренду совсем не берут.
Альтернативщики желающие разъехаться шокированы такой ситуацией.
Совкошлак более 80 метров совсем в печали.
Граждане!
Храните деньги в однушках у метро.
Они ликвидны.
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Додано: Вів 04 тра, 2021 07:57
airmax78 написав:
Т.е. когда вам не очень хочется надевать прекрасное теплое дедушкино пальто, только слегка побитое молью, и даже папина кожаная куртка, почти новая, висит пылится - это нормально, а то что новое поколение не хочет жить в бабушатничках, а теперь и от украинского кирпича начала нулевых нос воротит - это глупость и непонимание истинных ценностей.
"новое поколение" хочет то, шо ему вложили в уши маркетологи и работая на печерске снимает в варшавском потому шо там модные мопы, ходит зимой с голыми животами и лодыжками и при этом учит "старое поколение" жизни
нуну
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Вів 04 тра, 2021 07:59, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 04 тра, 2021 07:59
UA написав:
Цены реальных сделок на большие квартиры в не самых новых домах вообще не изменились.
Как пример. Прицентральный район, совковая панель, в одном и том же доме, в одном и том же состоянии ремонт 3к 70 метров стоит 70куе, а 1к 32 метра 55куе.
Почему так?
А трехи 70 метров под аренду совсем не берут.
Альтернативщики желающие разъехаться шокированы такой ситуацией.
Совкошлак более 80 метров совсем в печали.
Граждане!
Храните деньги в однушках у метро.
Они ликвидны.
Совкошлак 80 м2 - це анекдот???
[Новобуди 2000-х років пана не влаштовують?
Він бажає міняти квартиру щорічно?
Навіть в Америці так не прийнято.
З 2018 - "вторинка" 1к та 2к в Києві подорожчала на 25-30%. Це до відома великих естетів з відділів продаж новобуду.
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Додано: Вів 04 тра, 2021 08:32
Loft написав: BIGor написав: flyman написав:
Тобто, береш зданий об"єкт (помилка вижившого) і рахуєш.
А ті хто вклав, в умовну Аркаду Па500 і досі має дулю з маком, ті не враховуються.
Але 100% навара є. Така успішна арифметика в Успіха (як і з орендою смарта в дупі Львова за 7К грн)
Глянув ЖК Метрополіс - однуха з поставкою в 4 кв. 2023 (чесно хай буде 2024 році) коштує 1300, зараз таку готову хочуть
продати за 1600. Де 100% навару, я не бачу. + ще заплати 8,5% податків (від повної вартості) + ще заморозка грошей на 3 роки мінімум.
Так ее как раз и брали по 800, а сейчас выставляют по 1600
Согласен, но просто все пишут что можно вложится сейчас
и поднять те же 100% Окно возможностей закрылось. Остается ждать коррекции на КРЖН.
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Додано: Вів 04 тра, 2021 08:40
kingkongovets написав: airmax78 написав:
Т.е. когда вам не очень хочется надевать прекрасное теплое дедушкино пальто, только слегка побитое молью, и даже папина кожаная куртка, почти новая, висит пылится - это нормально, а то что новое поколение не хочет жить в бабушатничках, а теперь и от украинского кирпича начала нулевых нос воротит - это глупость и непонимание истинных ценностей.
"новое поколение" хочет то, шо ему вложили в уши маркетологи и работая на печерске снимает в варшавском потому шо там модные мопы, ходит зимой с голыми животами и лодыжками и при этом учит "старое поколение" жизни
нуну
В Варшавском модные мопы? Не знал
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Додано: Вів 04 тра, 2021 08:50
BIGor написав:
Согласен, но просто все пишут что можно вложится сейчас
и поднять те же 100% Окно возможностей закрылось. Остается ждать коррекции на КРЖН.
это кто такое пишет? По моему большинство сходятся на том что сейчас ценовой пик или что то близкое к нему, вкладываться сейчас очень рискованно. Из разных источников вещают про падение спроса, но обвала пока что нет.
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Додано: Вів 04 тра, 2021 08:54
vitaliian написав: BIGor написав:
Согласен, но просто все пишут что можно вложится сейчас
и поднять те же 100% Окно возможностей закрылось. Остается ждать коррекции на КРЖН.
это кто такое пишет? По моему большинство сходятся на том что сейчас ценовой пик или что то близкое к нему, вкладываться сейчас очень рискованно. Из разных источников вещают про падение спроса, но обвала пока что нет.
О том, что сейчас ценовой пик, большинство вроде не вещало, только часть оракулов.
С другой стороны, согласен, что окно возможностей поднять +100% за пару лет закрылось.
Ждём апокалиптической осени то ли 2021,то ли 2022, с попкорном
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