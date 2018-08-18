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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 04 тра, 2021 09:00
vitaliian написав: BIGor написав:
Согласен, но просто все пишут что можно вложится сейчас
и поднять те же 100% Окно возможностей закрылось. Остается ждать коррекции на КРЖН.
это кто такое пишет? По моему большинство сходятся на том что сейчас ценовой пик или что то близкое к нему, вкладываться сейчас очень рискованно. Из разных источников вещают про падение спроса, но обвала пока что нет.
Самые упитанные "чистильщики обуви" именно сейчас заходят в квартиры под аренду.
Кода 1к будет всего на 10-15% дешевле, чем 3к в одном и том же доме (мы очень близки к этим значениям). Так ото будет пик.
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UA
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Додано: Вів 04 тра, 2021 10:03
UA этого никогда не будет, рынок не дурак, дешёвые трёшки тогда выкинут по цене однушек в аренду, на них тоже есть спрос кто с детьми, или в складчину 3 человека арендует. И однушкам придётся снижать цены.
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Додано: Вів 04 тра, 2021 10:09
Faceless написав:
С другой стороны, согласен, что окно возможностей поднять +100% за пару лет закрылось.
Ждём апокалиптической осени то ли 2021,то ли 2022, с попкорном
мы опять попали в ситуацию курсовых ножниц 2008 когда гривневые доходы росли как грибы при неизменном курсе доллара, ближайший девал вернёт цены в адекватное русло.
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Додано: Вів 04 тра, 2021 10:11
vitaliian написав: Faceless написав:
С другой стороны, согласен, что окно возможностей поднять +100% за пару лет закрылось.
Ждём апокалиптической осени то ли 2021,то ли 2022, с попкорном
мы опять попали в ситуацию курсовых ножниц 2008 когда гривневые доходы росли как грибы при неизменном курсе доллара, ближайший девал вернёт цены в адекватное русло.
Ключевая разница с 2008 - курс не удерживают искусственно, тратя резервы, и вообще курсообразование куда свободнее. Потому девальвация если будет, то плавная
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Faceless
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Додано: Вів 04 тра, 2021 10:12
UA написав: vitaliian написав: BIGor написав:
Согласен, но просто все пишут что можно вложится сейчас
и поднять те же 100% Окно возможностей закрылось. Остается ждать коррекции на КРЖН.
это кто такое пишет? По моему большинство сходятся на том что сейчас ценовой пик или что то близкое к нему, вкладываться сейчас очень рискованно. Из разных источников вещают про падение спроса, но обвала пока что нет.
Самые упитанные "чистильщики обуви" именно сейчас заходят в квартиры под аренду.
Кода 1к будет всего на 10-15% дешевле, чем 3к в одном и том же доме (мы очень близки к этим значениям). Так ото будет пик.
як правило співвідношення 3к = (1к + 1к) * 1.1
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flyman
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Додано: Вів 04 тра, 2021 10:15
Faceless написав: vitaliian написав: Faceless написав:
С другой стороны, согласен, что окно возможностей поднять +100% за пару лет закрылось.
Ждём апокалиптической осени то ли 2021,то ли 2022, с попкорном
мы опять попали в ситуацию курсовых ножниц 2008 когда гривневые доходы росли как грибы при неизменном курсе доллара, ближайший девал вернёт цены в адекватное русло.
Ключевая разница с 2008 - курс не удерживают искусственно, тратя резервы, и вообще курсообразование куда свободнее. Потому девальвация если будет, то плавная
Не знаю, хто як, а я рахую кавалірки в ціні N-місяців роботи.
Якщо поріг пробивається, і тре працювати M < N то інвестую в (о)КРЖН.
Якшо M > N, то чекаю.
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Додано: Вів 04 тра, 2021 10:18
Faceless написав: vitaliian написав: Faceless написав:
С другой стороны, согласен, что окно возможностей поднять +100% за пару лет закрылось.
Ждём апокалиптической осени то ли 2021,то ли 2022, с попкорном
мы опять попали в ситуацию курсовых ножниц 2008 когда гривневые доходы росли как грибы при неизменном курсе доллара, ближайший девал вернёт цены в адекватное русло.
Ключевая разница с 2008 - курс не удерживают искусственно, тратя резервы, и вообще курсообразование куда свободнее
. Потому девальвация если будет, то плавная
Ого
Цікаво, цому тоді ЗВРчики меншають, якшо курс не утримують
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change_pm
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Додано: Вів 04 тра, 2021 10:19
change_pm написав: Faceless написав:
vitaliian написав:мы опять попали в ситуацию курсовых ножниц 2008 когда гривневые доходы росли как грибы при неизменном курсе доллара, ближайший девал вернёт цены в адекватное русло.
Ключевая разница с 2008 - курс не удерживают искусственно, тратя резервы, и вообще курсообразование куда свободнее
. Потому девальвация если будет, то плавная
Ого
Цікаво, цому тоді ЗВРчики меншають, якшо курс не утримують
миші з"їдають
і це ще ковід і народ відпочиває в Затоках і Буковелях, та імпорт прив"явший
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flyman
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Додано: Вів 04 тра, 2021 10:23
Faceless написав:
О том, что сейчас ценовой пик, большинство вроде не вещало, только часть оракулов.
С другой стороны, согласен, что окно возможностей поднять +100% за пару лет закрылось.
Ждём апокалиптической осени то ли 2021,то ли 2022, с попкорном
Ценовой пик за последние 6 лет. За эти годы мы привыкли к сверхнизким ценам на столичное жилье, поэтому и кажется, что очень дорого. Лично я могу понять цену в 2 куе на старте в центре, а вот 1,2 куе там же - нет. То же самое на окраинах.
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Додано: Вів 04 тра, 2021 10:34
hume написав: Faceless написав:
О том, что сейчас ценовой пик, большинство вроде не вещало, только часть оракулов.
С другой стороны, согласен, что окно возможностей поднять +100% за пару лет закрылось.
Ждём апокалиптической осени то ли 2021,то ли 2022, с попкорном
Ценовой пик за последние 6 лет. За эти годы мы привыкли к сверхнизким ценам на столичное жилье, поэтому и кажется, что очень дорого. Лично я могу понять цену в 2 куе на старте в центре, а вот 1,2 куе там же - нет. То же самое на окраинах.
Пік викликаний не ростом економіки, а накачкою Фєдєю.
З 2020 кількість доларів виросла на 40%. Тобто вертольотом розкидали +40% маси грошей, що була в наявності до того як. От як тільки включать пилосос, тоді і побачим реальну ціну бетона.
з.і.
Тільки в США якщо, інфляція буде 2%, а в нас 20%.
А курс, хз. Може бути і ПА36.6
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 04 тра, 2021 10:36, всього редагувалось 1 раз.
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