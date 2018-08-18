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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7297729872997300>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 62
1. Зросли більш, як на 15%
15%
9
2. Зросли на 10 - 15%
5%
3
3. Зросли на 5 - 10%
13%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
2%
1
5. Приблизно ті самі
35%
22
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
2%
1
8. Впали на 10 - 15%
10%
6
9. Впали більш, як на 15%
19%
12
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 09:00

  vitaliian написав:
  BIGor написав:Согласен, но просто все пишут что можно вложится сейчас и поднять те же 100% Окно возможностей закрылось. Остается ждать коррекции на КРЖН.
это кто такое пишет? По моему большинство сходятся на том что сейчас ценовой пик или что то близкое к нему, вкладываться сейчас очень рискованно. Из разных источников вещают про падение спроса, но обвала пока что нет.

Самые упитанные "чистильщики обуви" именно сейчас заходят в квартиры под аренду.
Кода 1к будет всего на 10-15% дешевле, чем 3к в одном и том же доме (мы очень близки к этим значениям). Так ото будет пик.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 10:03

UA этого никогда не будет, рынок не дурак, дешёвые трёшки тогда выкинут по цене однушек в аренду, на них тоже есть спрос кто с детьми, или в складчину 3 человека арендует. И однушкам придётся снижать цены.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 10:09

  Faceless написав:С другой стороны, согласен, что окно возможностей поднять +100% за пару лет закрылось.
Ждём апокалиптической осени то ли 2021,то ли 2022, с попкорном
мы опять попали в ситуацию курсовых ножниц 2008 когда гривневые доходы росли как грибы при неизменном курсе доллара, ближайший девал вернёт цены в адекватное русло.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 10:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vitaliian написав:
  Faceless написав:С другой стороны, согласен, что окно возможностей поднять +100% за пару лет закрылось.
Ждём апокалиптической осени то ли 2021,то ли 2022, с попкорном
мы опять попали в ситуацию курсовых ножниц 2008 когда гривневые доходы росли как грибы при неизменном курсе доллара, ближайший девал вернёт цены в адекватное русло.


Ключевая разница с 2008 - курс не удерживают искусственно, тратя резервы, и вообще курсообразование куда свободнее. Потому девальвация если будет, то плавная
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 10:12

  UA написав:
  vitaliian написав:
  BIGor написав:Согласен, но просто все пишут что можно вложится сейчас и поднять те же 100% Окно возможностей закрылось. Остается ждать коррекции на КРЖН.
это кто такое пишет? По моему большинство сходятся на том что сейчас ценовой пик или что то близкое к нему, вкладываться сейчас очень рискованно. Из разных источников вещают про падение спроса, но обвала пока что нет.

Самые упитанные "чистильщики обуви" именно сейчас заходят в квартиры под аренду.
Кода 1к будет всего на 10-15% дешевле, чем 3к в одном и том же доме (мы очень близки к этим значениям). Так ото будет пик.

як правило співвідношення 3к = (1к + 1к) * 1.1
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 10:15

  Faceless написав:
vitaliian написав:
  Faceless написав:С другой стороны, согласен, что окно возможностей поднять +100% за пару лет закрылось.
Ждём апокалиптической осени то ли 2021,то ли 2022, с попкорном
мы опять попали в ситуацию курсовых ножниц 2008 когда гривневые доходы росли как грибы при неизменном курсе доллара, ближайший девал вернёт цены в адекватное русло.


Ключевая разница с 2008 - курс не удерживают искусственно, тратя резервы, и вообще курсообразование куда свободнее. Потому девальвация если будет, то плавная

Не знаю, хто як, а я рахую кавалірки в ціні N-місяців роботи.
Якщо поріг пробивається, і тре працювати M < N то інвестую в (о)КРЖН.
Якшо M > N, то чекаю.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 10:18

  Faceless написав:
vitaliian написав:
  Faceless написав:С другой стороны, согласен, что окно возможностей поднять +100% за пару лет закрылось.
Ждём апокалиптической осени то ли 2021,то ли 2022, с попкорном
мы опять попали в ситуацию курсовых ножниц 2008 когда гривневые доходы росли как грибы при неизменном курсе доллара, ближайший девал вернёт цены в адекватное русло.


Ключевая разница с 2008 - курс не удерживают искусственно, тратя резервы, и вообще курсообразование куда свободнее. Потому девальвация если будет, то плавная

Ого :!: Цікаво, цому тоді ЗВРчики меншають, якшо курс не утримують :?:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 10:19

  change_pm написав:
  Faceless написав:
vitaliian написав:мы опять попали в ситуацию курсовых ножниц 2008 когда гривневые доходы росли как грибы при неизменном курсе доллара, ближайший девал вернёт цены в адекватное русло.


Ключевая разница с 2008 - курс не удерживают искусственно, тратя резервы, и вообще курсообразование куда свободнее. Потому девальвация если будет, то плавная

Ого :!: Цікаво, цому тоді ЗВРчики меншають, якшо курс не утримують :?:

миші з"їдають

і це ще ковід і народ відпочиває в Затоках і Буковелях, та імпорт прив"явший
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 10:23

  Faceless написав:О том, что сейчас ценовой пик, большинство вроде не вещало, только часть оракулов.
С другой стороны, согласен, что окно возможностей поднять +100% за пару лет закрылось.
Ждём апокалиптической осени то ли 2021,то ли 2022, с попкорном

Ценовой пик за последние 6 лет. За эти годы мы привыкли к сверхнизким ценам на столичное жилье, поэтому и кажется, что очень дорого. Лично я могу понять цену в 2 куе на старте в центре, а вот 1,2 куе там же - нет. То же самое на окраинах.
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 10:34

  hume написав:
  Faceless написав:О том, что сейчас ценовой пик, большинство вроде не вещало, только часть оракулов.
С другой стороны, согласен, что окно возможностей поднять +100% за пару лет закрылось.
Ждём апокалиптической осени то ли 2021,то ли 2022, с попкорном

Ценовой пик за последние 6 лет. За эти годы мы привыкли к сверхнизким ценам на столичное жилье, поэтому и кажется, что очень дорого. Лично я могу понять цену в 2 куе на старте в центре, а вот 1,2 куе там же - нет. То же самое на окраинах.

Пік викликаний не ростом економіки, а накачкою Фєдєю.
З 2020 кількість доларів виросла на 40%. Тобто вертольотом розкидали +40% маси грошей, що була в наявності до того як. От як тільки включать пилосос, тоді і побачим реальну ціну бетона.

з.і.
Тільки в США якщо, інфляція буде 2%, а в нас 20%.
А курс, хз. Може бути і ПА36.6
Востаннє редагувалось flyman в Вів 04 тра, 2021 10:36, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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