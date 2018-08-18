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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7297729872997300

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 62
1. Зросли більш, як на 15%
15%
9
2. Зросли на 10 - 15%
5%
3
3. Зросли на 5 - 10%
13%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
2%
1
5. Приблизно ті самі
35%
22
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
2%
1
8. Впали на 10 - 15%
10%
6
9. Впали більш, як на 15%
19%
12
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 10:34

  Faceless написав:Ключевая разница с 2008 - курс не удерживают искусственно, тратя резервы, и вообще курсообразование куда свободнее. Потому девальвация если будет, то плавная


Вы, наверно, перепутали с 2014-м, перед которым курс доллара насильно прибивали к 8 грн. Потому что в 2008-м никто и не думал тратить резервы на курсовую стабильность - напротив, они росли вплоть до сентября. Весной того же года даже приходилось укреплять гривну с привычных 5,05 до 4,6 - так пер сюда иностранный капитал.

Единственное, почему может не быть сильной девальвации сейчас, после 6 лет хронического дефицита сальдо внешней торговли - это несамостоятельность в принятии экономических решений. Слишком большие интересы сегодня завязаны на стабильной гривне - (нерезидентские ОВГЗ и европейский импорт). А устранять дисбалансы можно и дальше путем увеличения госдолга и сокращения социальных расходов бюджета
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 10:42

  Faceless написав:
vitaliian написав:
  Faceless написав:С другой стороны, согласен, что окно возможностей поднять +100% за пару лет закрылось.
Ждём апокалиптической осени то ли 2021,то ли 2022, с попкорном
мы опять попали в ситуацию курсовых ножниц 2008 когда гривневые доходы росли как грибы при неизменном курсе доллара, ближайший девал вернёт цены в адекватное русло.


Ключевая разница с 2008 - курс не удерживают искусственно, тратя резервы, и вообще курсообразование куда свободнее. Потому девальвация если будет, то плавная

В связи с локдаунами похоронили импорт - посмотрим когда выстрелит отложенный спрос.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 10:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zРадио написав:
  Faceless написав:Ключевая разница с 2008 - курс не удерживают искусственно, тратя резервы, и вообще курсообразование куда свободнее. Потому девальвация если будет, то плавная


Вы, наверно, перепутали с 2014-м, перед которым курс доллара насильно прибивали к 8 грн. Потому что в 2008-м никто и не думал тратить резервы на курсовую стабильность - напротив, они росли вплоть до сентября. Весной того же года даже приходилось укреплять гривну с привычных 5,05 до 4,6 - так пер сюда иностранный капитал.

Единственное, почему может не быть сильной девальвации сейчас, после 6 лет хронического дефицита сальдо внешней торговли - это несамостоятельность в принятии экономических решений. Слишком большие интересы сегодня завязаны на стабильной гривне - (нерезидентские ОВГЗ и европейский импорт). А устранять дисбалансы можно и дальше путем увеличения госдолга и сокращения социальных расходов бюджета


Да, тут перепутал с 2013/2014
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 10:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

change_pm написав:
  Faceless написав:
vitaliian написав:мы опять попали в ситуацию курсовых ножниц 2008 когда гривневые доходы росли как грибы при неизменном курсе доллара, ближайший девал вернёт цены в адекватное русло.


Ключевая разница с 2008 - курс не удерживают искусственно, тратя резервы, и вообще курсообразование куда свободнее. Потому девальвация если будет, то плавная

Ого :!: Цікаво, цому тоді ЗВРчики меншають, якшо курс не утримують :?:


Масштаби інтервенцій НБУ не секрет, можете подивитися.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 10:45

  flyman написав:
  hume написав:
  Faceless написав:О том, что сейчас ценовой пик, большинство вроде не вещало, только часть оракулов.
С другой стороны, согласен, что окно возможностей поднять +100% за пару лет закрылось.
Ждём апокалиптической осени то ли 2021,то ли 2022, с попкорном

Ценовой пик за последние 6 лет. За эти годы мы привыкли к сверхнизким ценам на столичное жилье, поэтому и кажется, что очень дорого. Лично я могу понять цену в 2 куе на старте в центре, а вот 1,2 куе там же - нет. То же самое на окраинах.

Пік викликаний не ростом економіки, а накачкою Фєдєю.
З 2020 кількість доларів виросла на 40%. Тобто вертольотом розкидали +40% маси грошей, що була в наявності до того як. От як тільки включать пилосос, тоді і побачим реальну ціну бетона.

з.і.
Тільки в США якщо, інфляція буде 2%, а в нас 20%.
А курс, хз. Може бути і ПА36.6

Вам особисто перепало 100 куе від ФЕДу? Якщо перепало, то напишіть як.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 10:48

  Faceless написав:Масштаби інтервенцій НБУ не секрет, можете подивитися.

Десь читав, що часто НБУ працює нечисто, а через усіляки Ошадбанки. Благо держбанки складають більшість банківської системи. А ЗВР падають через те, що алкоголіку не дають в борг.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 10:54

  change_pm написав:Ого :!: Цікаво, цому тоді ЗВРчики меншають, якшо курс не утримують :?:

По долгам из ЗВР рассчитываются
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 11:03

  BIGor написав:Вам особисто перепало 100 куе від ФЕДу? Якщо перепало, то напишіть як.

а я тут при чім?
можеш глянути на ціни на комоди, і цінники АТБ, щоб зрозуміти.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 11:16

  flyman написав:
  BIGor написав:Вам особисто перепало 100 куе від ФЕДу? Якщо перепало, то напишіть як.

а я тут при чім?
можеш глянути на ціни на комоди, і цінники АТБ, щоб зрозуміти.

Як гроші з комодів попадають на КРЖН? Чи з АТБ? У АТБ три бенефіціара, у зерна, олії в Україна набереться 20-ток людей. ТОП 100 Форбс Україна почитайте.

Як взагалі прибуток Кернела впливає на прибуток пересічного? Більше прибуток Кернела => більша ціна на олію в АТБ => більші витрати населення.
Востаннє редагувалось BIGor в Вів 04 тра, 2021 11:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 11:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Новости с полей:

В апреле продана 1к (56м2) в ЖК Славутич с очень хорошим ремонтом и техникой по 2.3$/м2.

Неделю назад куплено мною:
- 1к в 4 доме миракса за 60$ - по 1.4$/м (переуступка). Для информации- на момент инвестирования продавцом, август 2017, цена была 30-32$.
- 2 квартиры в миракс, дом 1А по 118м2 по 1050 $/м2.

Сейчас получен задаток за 1к 43м2 в Славутич с хорошим ремонтоми техникой уже по 2.5$/м2 чистыми.

Как-то так!

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