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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 04 тра, 2021 11:23
BIGor написав: flyman написав: BIGor написав:
Вам особисто перепало 100 куе від ФЕДу? Якщо перепало, то напишіть як.
а я тут при чім?
можеш глянути на ціни на комоди, і цінники АТБ, щоб зрозуміти.
Як гроші з комодів попадають на КРЖН? Чи з АТБ? У АТБ три бенефіціара, у зерна, олії в Україна набереться 20-ток людей. ТОП 100 Форбс Україна почитайте.
Як взагалі прибуток Кернела впливає на прибуток пересічного? Більше прибуток Кернела => більша ціна на олію в АТБ => більші витрати населення.
ладно, ти перетворюєшся в Успіха.
Якщо коротко, то інфляція береться із графіків зРадіо.
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Додано: Вів 04 тра, 2021 11:26
BIGor написав: Faceless написав:
Масштаби інтервенцій НБУ не секрет, можете подивитися.
Десь читав, що часто НБУ працює нечисто, а через усіляки Ошадбанки. Благо держбанки складають більшість банківської системи. А ЗВР падають через те, що алкоголіку не дають в борг.
Справа в тому, що данні відкриті і інтервенції в +, але в той самий час ЗВР зменшуються...
Про що це говорить? Звичайно про те, що ринок відкритий, і ніким і ніяк не регулюється
= шмигосмайлік..
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Додано: Вів 04 тра, 2021 11:27
flyman написав:
ладно, ти перетворюєшся в Успіха.
Якщо коротко, то інфляція береться із графіків зРадіо.
Відповіси на коротке питання як гроші з комодів попадають на КРЖН?
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Додано: Вів 04 тра, 2021 11:40
BIGor написав: flyman написав:
ладно, ти перетворюєшся в Успіха.
Якщо коротко, то інфляція береться із графіків зРадіо.
Відповіси на коротке питання як гроші з комодів попадають на КРЖН?
може тобі ще розписати, як сонячне світло перетворюється в кілограми гов"ядини?
Чи в нас закрита чучхе-економіка?
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Додано: Вів 04 тра, 2021 11:46
flyman написав: BIGor написав: flyman написав:
ладно, ти перетворюєшся в Успіха.
Якщо коротко, то інфляція береться із графіків зРадіо.
Відповіси на коротке питання як гроші з комодів попадають на КРЖН?
може тобі ще розписати, як сонячне світло перетворюється в кілограми гов"ядини?
Чи в нас закрита чучхе-економіка?
Відповіси на коротке питання як гроші з комодів попадають на КРЖН?
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Додано: Вів 04 тра, 2021 12:16
5396669 написав:
Новости с полей:
В апреле продана 1к (56м2) в ЖК Славутич с очень хорошим ремонтом и техникой по 2.3$/м2.
Неделю назад куплено мною:
- 1к в 4 доме миракса за 60$ - по 1.4$/м (переуступка). Для информации- на момент инвестирования продавцом, август 2017, цена была 30-32$.
- 2 квартиры в миракс, дом 1А по 118м2 по 1050 $/м2.
Сейчас получен задаток за 1к 43м2 в Славутич с хорошим ремонтоми техникой уже по 2.5$/м2 чистыми.
Как-то так!
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Ипануццо... Мой "августовский хай" забился в угол и старается не отсвеичвать на фоне таких ценников в адке Осокорков.
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Додано: Вів 04 тра, 2021 12:24
airmax78 написав: 5396669 написав:
Новости с полей:
В апреле продана 1к (56м2) в ЖК Славутич с очень хорошим ремонтом и техникой по 2.3$/м2.
Неделю назад куплено мною:
- 1к в 4 доме миракса за 60$ - по 1.4$/м (переуступка). Для информации- на момент инвестирования продавцом, август 2017, цена была 30-32$.
- 2 квартиры в миракс, дом 1А по 118м2 по 1050 $/м2.
Сейчас получен задаток за 1к 43м2 в Славутич с хорошим ремонтоми техникой уже по 2.5$/м2 чистыми.
Как-то так!
Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk
Ипануццо... Мой "августовский хай" забился в угол и старается не отсвеичвать на фоне таких ценников в адке Осокорков.
Кстати вы зря так насчёт Славутича. Пустили в Паркинг, заканчивают стилобат. Комплекс вырисовывается.
Под боком метро, в спорт зал с басиком можно будет в шортах на лифте спуститься.
Рядом ТРЦ.
Если есть паркинг для своего авто - можно вполне комфортно жить.
Если нет - его можно и снимать)
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Додано: Вів 04 тра, 2021 12:29
BIGor написав: flyman написав:
ладно, ти перетворюєшся в Успіха.
Якщо коротко, то інфляція береться із графіків зРадіо.
Відповіси на коротке питання як гроші з комодів попадають на КРЖН?
фермер деньги на депозит
банкир депозит в овгз
овгз в госструктуру
госструктура в кржн
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Додано: Вів 04 тра, 2021 12:48
Faceless написав: vitaliian написав: Faceless написав:
С другой стороны, согласен, что окно возможностей поднять +100% за пару лет закрылось.
Ждём апокалиптической осени то ли 2021,то ли 2022, с попкорном
мы опять попали в ситуацию курсовых ножниц 2008 когда гривневые доходы росли как грибы при неизменном курсе доллара, ближайший девал вернёт цены в адекватное русло.
Ключевая разница с 2008 - курс не удерживают искусственно, тратя резервы, и вообще курсообразование куда свободнее. Потому девальвация если будет, то плавная
Искусственно нет, но курс должен был отреагировать на инфляционные перекосы, у некоторого количества людей долларовые доходы растут быстрее чем страна успевает наращивать кредиты. Последствия на табло. Любой студент может купить биток из сша, а цены на адекватное жильё неадекватно выросли.
До момента всё спокойно а потом либо повышаем ставку до адекватного инфляции уровня, и банки перестают играть в овгз казино напечатанным рефинансом, к нам заходят нерезы, и вместо игры с фантиками, получаем некоторое подобие здоровой экономики, либо резкий девал , устраняющий перекосы.
То что курс зубами не держат не гарантирует плавного девала. Всё зависит от размера навеса который упадёт на валютный рынок. Будут ли сливать звр спасая курс? Сильно сомневаюсь.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Вів 04 тра, 2021 12:54, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 04 тра, 2021 12:49
UA написав:
Цены реальных сделок на большие квартиры в не самых новых домах вообще не изменились.
Как пример. Прицентральный район, совковая панель, в одном и том же доме, в одном и том же состоянии ремонт 3к 70 метров стоит 70куе, а 1к 32 метра 55куе
.
Почему так?А трехи 70 метров под аренду совсем не берут
.
Альтернативщики желающие разъехаться шокированы такой ситуацией.
Совкошлак более 80 метров совсем в печали.
Граждане!
Храните деньги в однушках у метро.
Они ликвидны.
у вас линейное мышление)
знаю реальный пример перепланировки 3к в совмине в отличную ту бэдрум + большая кухня-гостинная
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