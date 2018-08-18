|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Вів 04 тра, 2021 13:00
vitaliian написав:
Искусственно нет, но курс должен был отреагировать на инфляционные перекосы, у некоторого количества людей долларовые доходы растут быстрее чем страна успевает наращивать кредиты. Последствия на табло. Любой студент может купить биток из сша, а цены на адекватное жильё неадекватно выросли.
До момента всё спокойно а потом либо повышаем ставку до адекватного инфляции уровня, и банки перестают играть в овгз казино напечатанным рефинансом, к нам заходят нерезы, и вместо игры с фантиками, получаем некоторое подобие здоровой экономики, либо резкий девал , устраняющий перекосы.
То что курс зубами не держат не гарантирует плавного девала. Всё зависит от размера навеса который упадёт на валютный рынок. Будут ли сливать звр спасая курс? Сильно сомневаюсь.
У валютній гілці ситуацію приблизно описали так:
"купляти долар... рано ... рано... і знову ще рано, а потім, бац і ... вже пізно".
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 24399
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1235 раз.
- Подякували: 1874 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 04 тра, 2021 13:05
flyman написав: vitaliian написав:
Искусственно нет, но курс должен был отреагировать на инфляционные перекосы, у некоторого количества людей долларовые доходы растут быстрее чем страна успевает наращивать кредиты. Последствия на табло. Любой студент может купить биток из сша, а цены на адекватное жильё неадекватно выросли.
До момента всё спокойно а потом либо повышаем ставку до адекватного инфляции уровня, и банки перестают играть в овгз казино напечатанным рефинансом, к нам заходят нерезы, и вместо игры с фантиками, получаем некоторое подобие здоровой экономики, либо резкий девал , устраняющий перекосы.
То что курс зубами не держат не гарантирует плавного девала. Всё зависит от размера навеса который упадёт на валютный рынок. Будут ли сливать звр спасая курс? Сильно сомневаюсь.
У валютній гілці ситуацію приблизно описали так:
"купляти долар... рано ... рано... і знову ще рано, а потім, бац і ... вже пізно".
возможно дно будет многоуровневое типа курса 12 после первого девала.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 6874
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1346 раз.
- Подякували: 1898 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 04 тра, 2021 13:27
vitaliian написав: flyman написав: vitaliian написав:
Искусственно нет, но курс должен был отреагировать на инфляционные перекосы, у некоторого количества людей долларовые доходы растут быстрее чем страна успевает наращивать кредиты. Последствия на табло. Любой студент может купить биток из сша, а цены на адекватное жильё неадекватно выросли.
До момента всё спокойно а потом либо повышаем ставку до адекватного инфляции уровня, и банки перестают играть в овгз казино напечатанным рефинансом, к нам заходят нерезы, и вместо игры с фантиками, получаем некоторое подобие здоровой экономики, либо резкий девал , устраняющий перекосы.
То что курс зубами не держат не гарантирует плавного девала. Всё зависит от размера навеса который упадёт на валютный рынок. Будут ли сливать звр спасая курс? Сильно сомневаюсь.
У валютній гілці ситуацію приблизно описали так:
"купляти долар... рано ... рано... і знову ще рано, а потім, бац і ... вже пізно".
возможно дно будет многоуровневое типа курса 12 после первого девала.
шо, а5 зачистка БСУ?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 24399
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1235 раз.
- Подякували: 1874 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 04 тра, 2021 13:33
vitaliian написав:UA
этого никогда не будет, рынок не дурак, дешёвые трёшки тогда выкинут по цене однушек в аренду, на них тоже есть спрос кто с детьми, или в складчину 3 человека арендует. И однушкам придётся снижать цены.
Сразу видно что вы не арендодатель.
1. У трешек без индивидуального (квартирного) счетчика отопления большая комуналка.
2. Люди хотят жить отдельно своей жизнью, иначе бы жили с родителями или бабушками.
3. Работяга с женой и несколькими детьми на шее, арендует трешку в совкошлаке с дорогой комуналкой?
С ежемесячным доходом меньше 1500 у.е это просто невозможно.
Люди с высоким доход или арендуют что-то поновее (попрестижнее) или покупают недвижмость.
Короче трешки в аренде это жуткий неликвид.
Кто этого не знает, тот вообще ничего не понимает в арендном бизнесе.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 5548
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 918 раз.
- Подякували: 1109 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 04 тра, 2021 13:56
UA написав:
У трешек без индивидуального (квартирного) счетчика отопления большая комуналка.
а никто не подскажет скока в этом феврале насчитали за отопление в сталинке метров 90 с потолками 3+?
просто интересно
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 9038
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1222 раз.
- Подякували: 2012 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 04 тра, 2021 14:05
kingkongovets
за сталинку наверное где-то 3000-4000
За новострой с прикрученной подачей -2000 при этом за МОПы/охрану/придомовую еще 2000 если повезет.
Экономия она такая.
-
es77
-
-
- Повідомлень: 993
- З нами з: 06.12.13
- Подякував: 140 раз.
- Подякували: 234 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 04 тра, 2021 14:12
es77 написав:kingkongovets
за сталинку наверное где-то 3000-4000
За новострой с прикрученной подачей -2000 при этом за МОПы/охрану/придомовую еще 2000 если повезет.
Экономия она такая.
У меня в новостройках квартиранты (все) вообще отопление не включают и электрикой по ночному тарифу самый минимум (100-300грн) отапливаются.
При ремонте балконы- лоджии не присоединял, откосы утеплял, мостики холода отсекал.
Те кто так не делал отапливают моих квартирантов.
Придомовая по разному. Там где ОСББ - тариф умеренный.
В ФК2 стригут конечно
-
UA
-
-
- Повідомлень: 5548
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 918 раз.
- Подякували: 1109 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 04 тра, 2021 14:36
UA
при всем уважении, но имхо вы чересчур драматизируете ситуацию с отоплением в трешках
опять же - все чисто умозрительно
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 9038
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1222 раз.
- Подякували: 2012 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 04 тра, 2021 14:52
kingkongovets написав:UA
при всем уважении, но имхо вы чересчур драматизируете ситуацию с отоплением в трешках
опять же - все чисто умозрительно
Всё относительно.
Многие киевляне тратят в месяц на еду меньше, чем стоит сидение для велосипеда selle italia.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 5548
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 918 раз.
- Подякували: 1109 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman
і 0 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|20348
|3517246
|
|
|488
|216708
|
П'ят 26 бер, 2021 16:53
Ірина_
|
|16
|21920
|
|