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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7299730073017302

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 62
1. Зросли більш, як на 15%
15%
9
2. Зросли на 10 - 15%
5%
3
3. Зросли на 5 - 10%
13%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
2%
1
5. Приблизно ті самі
35%
22
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
2%
1
8. Впали на 10 - 15%
10%
6
9. Впали більш, як на 15%
19%
12
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 13:00

  vitaliian написав:Искусственно нет, но курс должен был отреагировать на инфляционные перекосы, у некоторого количества людей долларовые доходы растут быстрее чем страна успевает наращивать кредиты. Последствия на табло. Любой студент может купить биток из сша, а цены на адекватное жильё неадекватно выросли.

До момента всё спокойно а потом либо повышаем ставку до адекватного инфляции уровня, и банки перестают играть в овгз казино напечатанным рефинансом, к нам заходят нерезы, и вместо игры с фантиками, получаем некоторое подобие здоровой экономики, либо резкий девал , устраняющий перекосы.

То что курс зубами не держат не гарантирует плавного девала. Всё зависит от размера навеса который упадёт на валютный рынок. Будут ли сливать звр спасая курс? Сильно сомневаюсь.

У валютній гілці ситуацію приблизно описали так:
"купляти долар... рано ... рано... і знову ще рано, а потім, бац і ... вже пізно".
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 13:05

  flyman написав:
  vitaliian написав:Искусственно нет, но курс должен был отреагировать на инфляционные перекосы, у некоторого количества людей долларовые доходы растут быстрее чем страна успевает наращивать кредиты. Последствия на табло. Любой студент может купить биток из сша, а цены на адекватное жильё неадекватно выросли.

До момента всё спокойно а потом либо повышаем ставку до адекватного инфляции уровня, и банки перестают играть в овгз казино напечатанным рефинансом, к нам заходят нерезы, и вместо игры с фантиками, получаем некоторое подобие здоровой экономики, либо резкий девал , устраняющий перекосы.

То что курс зубами не держат не гарантирует плавного девала. Всё зависит от размера навеса который упадёт на валютный рынок. Будут ли сливать звр спасая курс? Сильно сомневаюсь.

У валютній гілці ситуацію приблизно описали так:
"купляти долар... рано ... рано... і знову ще рано, а потім, бац і ... вже пізно".
возможно дно будет многоуровневое типа курса 12 после первого девала.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 13:27

  vitaliian написав:
  flyman написав:
  vitaliian написав:Искусственно нет, но курс должен был отреагировать на инфляционные перекосы, у некоторого количества людей долларовые доходы растут быстрее чем страна успевает наращивать кредиты. Последствия на табло. Любой студент может купить биток из сша, а цены на адекватное жильё неадекватно выросли.

До момента всё спокойно а потом либо повышаем ставку до адекватного инфляции уровня, и банки перестают играть в овгз казино напечатанным рефинансом, к нам заходят нерезы, и вместо игры с фантиками, получаем некоторое подобие здоровой экономики, либо резкий девал , устраняющий перекосы.

То что курс зубами не держат не гарантирует плавного девала. Всё зависит от размера навеса который упадёт на валютный рынок. Будут ли сливать звр спасая курс? Сильно сомневаюсь.

У валютній гілці ситуацію приблизно описали так:
"купляти долар... рано ... рано... і знову ще рано, а потім, бац і ... вже пізно".
возможно дно будет многоуровневое типа курса 12 после первого девала.

шо, а5 зачистка БСУ?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 13:33

  vitaliian написав:UA этого никогда не будет, рынок не дурак, дешёвые трёшки тогда выкинут по цене однушек в аренду, на них тоже есть спрос кто с детьми, или в складчину 3 человека арендует. И однушкам придётся снижать цены.

Сразу видно что вы не арендодатель.
1. У трешек без индивидуального (квартирного) счетчика отопления большая комуналка.
2. Люди хотят жить отдельно своей жизнью, иначе бы жили с родителями или бабушками.
3. Работяга с женой и несколькими детьми на шее, арендует трешку в совкошлаке с дорогой комуналкой?
С ежемесячным доходом меньше 1500 у.е это просто невозможно.

Люди с высоким доход или арендуют что-то поновее (попрестижнее) или покупают недвижмость.
Короче трешки в аренде это жуткий неликвид.
Кто этого не знает, тот вообще ничего не понимает в арендном бизнесе.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 13:56

  UA написав:У трешек без индивидуального (квартирного) счетчика отопления большая комуналка.


а никто не подскажет скока в этом феврале насчитали за отопление в сталинке метров 90 с потолками 3+?
просто интересно
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 14:05

kingkongovets

за сталинку наверное где-то 3000-4000
За новострой с прикрученной подачей -2000 при этом за МОПы/охрану/придомовую еще 2000 если повезет.
Экономия она такая.
es77
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 14:12

  es77 написав:kingkongovets

за сталинку наверное где-то 3000-4000
За новострой с прикрученной подачей -2000 при этом за МОПы/охрану/придомовую еще 2000 если повезет.
Экономия она такая.

У меня в новостройках квартиранты (все) вообще отопление не включают и электрикой по ночному тарифу самый минимум (100-300грн) отапливаются.
При ремонте балконы- лоджии не присоединял, откосы утеплял, мостики холода отсекал.
Те кто так не делал отапливают моих квартирантов.
Придомовая по разному. Там где ОСББ - тариф умеренный.
В ФК2 стригут конечно :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 14:36

UA
при всем уважении, но имхо вы чересчур драматизируете ситуацию с отоплением в трешках
опять же - все чисто умозрительно
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 14:52

  kingkongovets написав:UA
при всем уважении, но имхо вы чересчур драматизируете ситуацию с отоплением в трешках
опять же - все чисто умозрительно

Всё относительно.
Многие киевляне тратят в месяц на еду меньше, чем стоит сидение для велосипеда selle italia.
UA
 
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  #<1 ... 7299730073017302
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