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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7301730273037304>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 62
1. Зросли більш, як на 15%
15%
9
2. Зросли на 10 - 15%
5%
3
3. Зросли на 5 - 10%
13%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
2%
1
5. Приблизно ті самі
35%
22
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
2%
1
8. Впали на 10 - 15%
10%
6
9. Впали більш, як на 15%
19%
12
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 16:21

  kingkongovets написав:
  UA написав:У трешек без индивидуального (квартирного) счетчика отопления большая комуналка.


а никто не подскажет скока в этом феврале насчитали за отопление в сталинке метров 90 с потолками 3+?
просто интересно

Долг к оплате видно в монобанке по любому адресу, начисление ли это не проверить.могу завтра Коперника 18 двушку скинуть за любой месяц из ЦКС,есть у меня объект у тюряги))
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 16:31

  UA написав:
  kingkongovets написав:UA
при всем уважении, но имхо вы чересчур драматизируете ситуацию с отоплением в трешках
опять же - все чисто умозрительно

Всё относительно.
Многие киевляне тратят в месяц на еду меньше, чем стоит сидение для велосипеда selle italia.

В порядке повышения самообразования глянул, сколько стоит сидение для велосипеда selle italia ?

~1300 грн.

Вы серьёзно ?
многие киевляне тратят меньше 1300 грн в месяц на еду ?

Не перестаю удивляться, чего только не ляпнут, ради того, чтобы ляпнуть
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 16:32

  Мизантрóп написав:могу завтра Коперника 18 двушку скинуть за любой месяц из ЦКС,есть у меня объект у тюряги))


было бы интересно узнать про отопление за февраль 21, заранее спасибо
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 16:35

  pesikot написав:
  UA написав:
  kingkongovets написав:UA
при всем уважении, но имхо вы чересчур драматизируете ситуацию с отоплением в трешках
опять же - все чисто умозрительно

Всё относительно.
Многие киевляне тратят в месяц на еду меньше, чем стоит сидение для велосипеда selle italia.

В порядке повышения самообразования глянул, сколько стоит сидение для велосипеда selle italia ?

~1300 грн.

Вы серьёзно ?
многие киевляне тратят меньше 1300 грн в месяц на еду ?

Не перестаю удивляться, чего только не ляпнут, ради того, чтобы ляпнуть


ну у селле италиа не самые дорогие седла
вот навскидку еще
https://extremstyle.ua/ru/product/sw-po ... addle-2018
за эту сумму уже можно однушку снять
речь шла о том шо все относительно
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 16:48

  BIGor написав:
  flyman написав:ладно, ти перетворюєшся в Успіха.
Якщо коротко, то інфляція береться із графіків зРадіо.

Відповіси на коротке питання як гроші з комодів попадають на КРЖН? :D

якось так
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5221819#p5221819
  Zebra написав:
  zРадио написав:PS: не понимаю, зачем строчить эти регулярные оды пшенице и подсолнуху, если можно просто взять и посмотреть на динамику экспорта/импорта...

До пересичных даже на этом форуме никак не дойдет, что рост цен на зерно и подсолнух, и рост цен на нефть и газ ударит по их карману ростом цен и на хлеб, и на олию, и на бензин, и на газ, по цепочке на коммуналку, на остальные продукты, на стройматериалы, да и вообще жизнь только дороже станет. У них то ничего точно не нивелируется, а только расходы возрастут. Им хоть в глаза.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 17:02

  kingkongovets написав:
  pesikot написав:
  UA написав:Всё относительно.
Многие киевляне тратят в месяц на еду меньше, чем стоит сидение для велосипеда selle italia.

В порядке повышения самообразования глянул, сколько стоит сидение для велосипеда selle italia ?

~1300 грн.

Вы серьёзно ?
многие киевляне тратят меньше 1300 грн в месяц на еду ?

Не перестаю удивляться, чего только не ляпнут, ради того, чтобы ляпнуть


ну у селле италиа не самые дорогие седла
вот навскидку еще
https://extremstyle.ua/ru/product/sw-po ... addle-2018
за эту сумму уже можно однушку снять
речь шла о том шо все относительно

Действительно, всё относительно

Кому-то, один раз, купить седло, чтобы пользоваться седлом несколько лет
Кому-то, каждый месяц, такую же сумму отлистывать за аренду
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 17:07

  pesikot написав:
  UA написав:Многие киевляне тратят в месяц на еду меньше, чем стоит сидение для велосипеда selle italia.


Вы серьёзно ?
многие киевляне тратят меньше 1300 грн в месяц на еду ?


Наверно он имел в виду на одну еду в ресторане, в смысле на один перекус. Так нам обходилось в прошлом году. :? В простом ресторанчике пообедать на двоих, а в статусном можно было уложиться в эту сумму только на одного и без бухла. :wink:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 17:18

  kingkongovets написав:
  UA написав:У трешек без индивидуального (квартирного) счетчика отопления большая комуналка.


а никто не подскажет скока в этом феврале насчитали за отопление в сталинке метров 90 с потолками 3+?
просто интересно

Класичні "сталінки" мають висоту стель 2,95 м (фактично 3 м) або 3,50 м.
Пана цікавить другий варіант?
Він зустрічається в Києві вельми, вельми рідко.
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 17:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

кто то узнавал цены на NUVO BUSINESS PARK от ковальска
строят на жилянской
есть инфо?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 17:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Общая коммерческая площадь бизнес-парка превышает 88 тыс.кв.м. Ожидаемая стоимость проекту - более $ 90 млн.
==================
по ходу будет от 2к на старте и 4-5к на выходе
Олежан
 
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