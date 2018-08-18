Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 04 тра, 2021 16:21
kingkongovets написав: UA написав:
У трешек без индивидуального (квартирного) счетчика отопления большая комуналка.
а никто не подскажет скока в этом феврале насчитали за отопление в сталинке метров 90 с потолками 3+?
просто интересно
Долг к оплате видно в монобанке по любому адресу, начисление ли это не проверить.могу завтра Коперника 18 двушку скинуть за любой месяц из ЦКС,есть у меня объект у тюряги))
Мизантрóп
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Додано: Вів 04 тра, 2021 16:31
UA написав: kingkongovets написав: UA
при всем уважении, но имхо вы чересчур драматизируете ситуацию с отоплением в трешках
опять же - все чисто умозрительно
Всё относительно.
Многие киевляне тратят в месяц на еду меньше, чем стоит сидение для велосипеда selle italia.
В порядке повышения самообразования глянул, сколько стоит сидение для велосипеда selle italia ?
~1300 грн.
Вы серьёзно ?
многие киевляне тратят меньше 1300 грн в месяц на еду ?
Не перестаю удивляться, чего только не ляпнут, ради того, чтобы ляпнуть
pesikot
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Додано: Вів 04 тра, 2021 16:32
Мизантрóп написав:
могу завтра Коперника 18 двушку скинуть за любой месяц из ЦКС,есть у меня объект у тюряги))
было бы интересно узнать про отопление за февраль 21, заранее спасибо
kingkongovets
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Додано: Вів 04 тра, 2021 16:35
pesikot написав: UA написав: kingkongovets написав: UA
при всем уважении, но имхо вы чересчур драматизируете ситуацию с отоплением в трешках
опять же - все чисто умозрительно
Всё относительно.
Многие киевляне тратят в месяц на еду меньше, чем стоит сидение для велосипеда selle italia.
В порядке повышения самообразования глянул, сколько стоит сидение для велосипеда selle italia ?
~1300 грн.
Вы серьёзно ?
многие киевляне тратят меньше 1300 грн в месяц на еду ?
Не перестаю удивляться, чего только не ляпнут, ради того, чтобы ляпнуть
ну у селле италиа не самые дорогие седла
вот навскидку еще
https://extremstyle.ua/ru/product/sw-po ... addle-2018
за эту сумму уже можно однушку снять
речь шла о том шо все относительно
kingkongovets
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Додано: Вів 04 тра, 2021 16:48
BIGor написав: flyman написав:
ладно, ти перетворюєшся в Успіха.
Якщо коротко, то інфляція береться із графіків зРадіо.
Відповіси на коротке питання як гроші з комодів попадають на КРЖН?
якось так
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5221819#p5221819 Zebra написав: zРадио написав:
PS: не понимаю, зачем строчить эти регулярные оды пшенице и подсолнуху, если можно просто взять и посмотреть на динамику экспорта/импорта...
До пересичных даже на этом форуме никак не дойдет, что рост цен на зерно и подсолнух, и рост цен на нефть и газ ударит по их карману ростом цен и на хлеб, и на олию, и на бензин, и на газ, по цепочке на коммуналку, на остальные продукты, на стройматериалы, да и вообще жизнь только дороже станет. У них то ничего точно не нивелируется, а только расходы возрастут. Им хоть в глаза.
flyman
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Додано: Вів 04 тра, 2021 17:02
kingkongovets написав: pesikot написав: UA написав:
Всё относительно.
Многие киевляне тратят в месяц на еду меньше, чем стоит сидение для велосипеда selle italia.
В порядке повышения самообразования глянул, сколько стоит сидение для велосипеда selle italia ?
~1300 грн.
Вы серьёзно ?
многие киевляне тратят меньше 1300 грн в месяц на еду ?
Не перестаю удивляться, чего только не ляпнут, ради того, чтобы ляпнуть
ну у селле италиа не самые дорогие седла
вот навскидку еще
https://extremstyle.ua/ru/product/sw-po ... addle-2018
за эту сумму уже можно однушку снять
речь шла о том шо все относительно
Действительно, всё относительно
Кому-то, один раз, купить седло, чтобы пользоваться седлом несколько лет
Кому-то, каждый месяц, такую же сумму отлистывать за аренду
pesikot
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Додано: Вів 04 тра, 2021 17:07
pesikot написав: UA написав:
Многие киевляне тратят в месяц на еду меньше, чем стоит сидение для велосипеда selle italia.
Вы серьёзно ?
многие киевляне тратят меньше 1300 грн в месяц на еду ?
Наверно он имел в виду
на одну еду
в ресторане, в смысле на один перекус. Так нам обходилось в прошлом году.
В простом ресторанчике пообедать на двоих, а в статусном можно было уложиться в эту сумму только на одного и без бухла.
Libo
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Додано: Вів 04 тра, 2021 17:18
kingkongovets написав: UA написав:
У трешек без индивидуального (квартирного) счетчика отопления большая комуналка.
а никто не подскажет скока в этом феврале насчитали за отопление в сталинке метров 90 с потолками 3+?
просто интересно
Класичні "сталінки" мають висоту стель 2,95 м (фактично 3 м) або 3,50 м.
Пана цікавить другий варіант?
Він зустрічається в Києві вельми, вельми рідко.
Frant
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Додано: Вів 04 тра, 2021 17:40
кто то узнавал цены на NUVO BUSINESS PARK от ковальска
строят на жилянской есть инфо?
Олежан
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Додано: Вів 04 тра, 2021 17:44
Общая коммерческая площадь бизнес-парка превышает 88 тыс.кв.м. Ожидаемая стоимость проекту - более $ 90 млн.
================== по ходу будет от 2к на старте и 4-5к на выходе
Олежан
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