Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:Цены реальных сделок на большие квартиры в не самых новых домах вообще не изменились. Как пример. Прицентральный район, совковая панель, в одном и том же доме, в одном и том же состоянии ремонт 3к 70 метров стоит 70куе, а 1к 32 метра 55куе. Почему так? А трехи 70 метров под аренду совсем не берут. Альтернативщики желающие разъехаться шокированы такой ситуацией. Совкошлак более 80 метров совсем в печали.
Граждане! Храните деньги в однушках у метро. Они ликвидны.
Мониторю прицентр, дома 85-95 годов - там цены выросли на трешки, не так резко как в новостроях, но прилично
UA написав:Цены реальных сделок на большие квартиры в не самых новых домах вообще не изменились. Как пример. Прицентральный район, совковая панель, в одном и том же доме, в одном и том же состоянии ремонт 3к 70 метров стоит 70куе, а 1к 32 метра 55куе. Почему так? А трехи 70 метров под аренду совсем не берут. Альтернативщики желающие разъехаться шокированы такой ситуацией. Совкошлак более 80 метров совсем в печали.
Граждане! Храните деньги в однушках у метро. Они ликвидны.
Мониторю прицентр, дома 85-95 годов - там цены выросли на трешки, не так резко как в новостроях, но прилично