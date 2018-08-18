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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7301730273037304

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 62
1. Зросли більш, як на 15%
15%
9
2. Зросли на 10 - 15%
5%
3
3. Зросли на 5 - 10%
13%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
2%
1
5. Приблизно ті самі
35%
22
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
2%
1
8. Впали на 10 - 15%
10%
6
9. Впали більш, як на 15%
19%
12
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 18:40

  UA написав:Цены реальных сделок на большие квартиры в не самых новых домах вообще не изменились.
Как пример. Прицентральный район, совковая панель, в одном и том же доме, в одном и том же состоянии ремонт 3к 70 метров стоит 70куе, а 1к 32 метра 55куе.
Почему так?
А трехи 70 метров под аренду совсем не берут.
Альтернативщики желающие разъехаться шокированы такой ситуацией.
Совкошлак более 80 метров совсем в печали.

Граждане!
Храните деньги в однушках у метро.
Они ликвидны.

Мониторю прицентр, дома 85-95 годов - там цены выросли на трешки, не так резко как в новостроях, но прилично

И вариантов стало поменьше
gonzo
 
Повідомлень: 198
З нами з: 05.01.17
Подякував: 14 раз.
Подякували: 14 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 19:06

  gonzo написав:
  UA написав:Цены реальных сделок на большие квартиры в не самых новых домах вообще не изменились.
Как пример. Прицентральный район, совковая панель, в одном и том же доме, в одном и том же состоянии ремонт 3к 70 метров стоит 70куе, а 1к 32 метра 55куе.
Почему так?
А трехи 70 метров под аренду совсем не берут.
Альтернативщики желающие разъехаться шокированы такой ситуацией.
Совкошлак более 80 метров совсем в печали.

Граждане!
Храните деньги в однушках у метро.
Они ликвидны.

Мониторю прицентр, дома 85-95 годов - там цены выросли на трешки, не так резко как в новостроях, но прилично

И вариантов стало поменьше

зашел на сайт Сити Хб - 3к все проданы
https://city-hub.com.ua/vybir-na-genplani/#/
Олежан
 
Повідомлень: 292
З нами з: 01.12.20
Подякував: 5 раз.
Подякували: 25 раз.
 
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  #<1 ... 7301730273037304
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