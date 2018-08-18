Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:Цены реальных сделок на большие квартиры в не самых новых домах вообще не изменились. Как пример. Прицентральный район, совковая панель, в одном и том же доме, в одном и том же состоянии ремонт 3к 70 метров стоит 70куе, а 1к 32 метра 55куе. Почему так? А трехи 70 метров под аренду совсем не берут. Альтернативщики желающие разъехаться шокированы такой ситуацией. Совкошлак более 80 метров совсем в печали.
Граждане! Храните деньги в однушках у метро. Они ликвидны.
Мониторю прицентр, дома 85-95 годов - там цены выросли на трешки, не так резко как в новостроях, но прилично
UA написав:Цены реальных сделок на большие квартиры в не самых новых домах вообще не изменились. Как пример. Прицентральный район, совковая панель, в одном и том же доме, в одном и том же состоянии ремонт 3к 70 метров стоит 70куе, а 1к 32 метра 55куе. Почему так? А трехи 70 метров под аренду совсем не берут. Альтернативщики желающие разъехаться шокированы такой ситуацией. Совкошлак более 80 метров совсем в печали.
Граждане! Храните деньги в однушках у метро. Они ликвидны.
Мониторю прицентр, дома 85-95 годов - там цены выросли на трешки, не так резко как в новостроях, но прилично
UA написав:Цены реальных сделок на большие квартиры в не самых новых домах вообще не изменились. Как пример. Прицентральный район, совковая панель, в одном и том же доме, в одном и том же состоянии ремонт 3к 70 метров стоит 70куе, а 1к 32 метра 55куе. Почему так? А трехи 70 метров под аренду совсем не берут. Альтернативщики желающие разъехаться шокированы такой ситуацией. Совкошлак более 80 метров совсем в печали.
Граждане! Храните деньги в однушках у метро. Они ликвидны.
Мониторю прицентр, дома 85-95 годов - там цены выросли на трешки, не так резко как в новостроях, но прилично
И вариантов стало поменьше
Там МОПи не модні, без євродизайну! І хто ж ЦА радянської "вторинки"?? Якісь неуспішні люди, без високих естетичних смаків? Колгоспники? Токарі, слюсарі, електрики та інші "висококваліфіковані спеціалісти"?
Тут чомусь вважається, що лише свіжа "первинка" має цінність! Все, що збудовано в 2020 і раніше - то повний шлак і відстой!
Востаннє редагувалось Frant в Вів 04 тра, 2021 21:03, всього редагувалось 1 раз.
В апреле продана 1к (56м2) в ЖК Славутич с очень хорошим ремонтом и техникой по 2.3$/м2.
Неделю назад куплено мною: - 1к в 4 доме миракса за 60$ - по 1.4$/м (переуступка). Для информации- на момент инвестирования продавцом, август 2017, цена была 30-32$. - 2 квартиры в миракс, дом 1А по 118м2 по 1050 $/м2.
Сейчас получен задаток за 1к 43м2 в Славутич с хорошим ремонтоми техникой уже по 2.5$/м2 чистыми.
Как-то так!
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То есть вы влезли в Миракс по самые помидоры? А можно поинтересоваться с какой целью? Перепродажа?
Обьект проблемый, долгострой с очень длинной историей, у вас ,наверное, стальные шары )