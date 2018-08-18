RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7302730373047305>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 62
1. Зросли більш, як на 15%
15%
9
2. Зросли на 10 - 15%
5%
3
3. Зросли на 5 - 10%
13%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
2%
1
5. Приблизно ті самі
35%
22
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
2%
1
8. Впали на 10 - 15%
10%
6
9. Впали більш, як на 15%
19%
12
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 18:40

  UA написав:Цены реальных сделок на большие квартиры в не самых новых домах вообще не изменились.
Как пример. Прицентральный район, совковая панель, в одном и том же доме, в одном и том же состоянии ремонт 3к 70 метров стоит 70куе, а 1к 32 метра 55куе.
Почему так?
А трехи 70 метров под аренду совсем не берут.
Альтернативщики желающие разъехаться шокированы такой ситуацией.
Совкошлак более 80 метров совсем в печали.

Граждане!
Храните деньги в однушках у метро.
Они ликвидны.

Мониторю прицентр, дома 85-95 годов - там цены выросли на трешки, не так резко как в новостроях, но прилично

И вариантов стало поменьше
gonzo
 
Повідомлень: 199
З нами з: 05.01.17
Подякував: 14 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 19:06

  gonzo написав:
  UA написав:Цены реальных сделок на большие квартиры в не самых новых домах вообще не изменились.
Как пример. Прицентральный район, совковая панель, в одном и том же доме, в одном и том же состоянии ремонт 3к 70 метров стоит 70куе, а 1к 32 метра 55куе.
Почему так?
А трехи 70 метров под аренду совсем не берут.
Альтернативщики желающие разъехаться шокированы такой ситуацией.
Совкошлак более 80 метров совсем в печали.

Граждане!
Храните деньги в однушках у метро.
Они ликвидны.

Мониторю прицентр, дома 85-95 годов - там цены выросли на трешки, не так резко как в новостроях, но прилично

И вариантов стало поменьше

зашел на сайт Сити Хб - 3к все проданы
https://city-hub.com.ua/vybir-na-genplani/#/
Олежан
 
Повідомлень: 292
З нами з: 01.12.20
Подякував: 5 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 19:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

2+ куе за 1кв.м, к которым якобы стремится КРЖН, по мнению Дмитрия с ютьюба, для комфорт+/бизнес (в ипенях) уже свершившийся факт.
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/2-komn ... LjOjn.html
Серж, кстати, сколько тут был метр, когда Вы смотрели?
airmax78
 
Повідомлень: 38448
З нами з: 25.10.12
Подякував: 925 раз.
Подякували: 4647 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 19:44

  airmax78 написав:2+ куе за 1кв.м, к которым якобы стремится КРЖН, по мнению Дмитрия с ютьюба, для комфорт+/бизнес (в ипенях) уже свершившийся факт.
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/2-komn ... LjOjn.html
Серж, кстати, сколько тут был метр, когда Вы смотрели?

Свершившийся факт это когда у нотариуса подписи ставят.
UA
 
Повідомлень: 5551
З нами з: 19.07.08
Подякував: 918 раз.
Подякували: 1109 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 20:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ксати в тему отопления, дома где осбб и поставили автоматический регулятор на подвал - платежки не особо выше новостроев, если конечно вы не греетесь за счет соседей выкрутив вентиль в 0
gonzo
 
Повідомлень: 199
З нами з: 05.01.17
Подякував: 14 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 20:29

  gonzo написав:
  UA написав:Цены реальных сделок на большие квартиры в не самых новых домах вообще не изменились.
Как пример. Прицентральный район, совковая панель, в одном и том же доме, в одном и том же состоянии ремонт 3к 70 метров стоит 70куе, а 1к 32 метра 55куе.
Почему так?
А трехи 70 метров под аренду совсем не берут.
Альтернативщики желающие разъехаться шокированы такой ситуацией.
Совкошлак более 80 метров совсем в печали.

Граждане!
Храните деньги в однушках у метро.
Они ликвидны.

Мониторю прицентр, дома 85-95 годов - там цены выросли на трешки, не так резко как в новостроях, но прилично

И вариантов стало поменьше

Там МОПи не модні, без євродизайну!
І хто ж ЦА радянської "вторинки"??
Якісь неуспішні люди, без високих естетичних смаків? Колгоспники? Токарі, слюсарі, електрики та інші "висококваліфіковані спеціалісти"?

Тут чомусь вважається, що лише свіжа "первинка" має цінність!
Все, що збудовано в 2020 і раніше - то повний шлак і відстой!
Востаннє редагувалось Frant в Вів 04 тра, 2021 21:03, всього редагувалось 1 раз.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21927
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1324 раз.
Подякували: 2265 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 20:39

Просто добре думаю/рішуче дію/і багатію!©)))

  Frant написав:І хто ж ЦА радянської "вторинки"??
Якісь неуспішні люди

От!
От і привідкривається мій секрет назви мого ніку! :D
Успіх - і перший раз купив первинку/новобуд "для себе", і другий раз - інвестував в первинку/новобуд :!: ;)
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 384
З нами з: 18.03.21
Подякував: 9 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 20:47

  Успіх написав:
  Frant написав:І хто ж ЦА радянської "вторинки"??
Якісь неуспішні люди

От!
От і привідкривається мій секрет назви мого ніку! :D
Успіх - і перший раз купив первинку/новобуд "для себе", і другий раз - інвестував в первинку/новобуд :!: ;)
как моя жена потом
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5770
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1017 раз.
Подякували: 1073 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 20:51

  5396669 написав:Новости с полей:

В апреле продана 1к (56м2) в ЖК Славутич с очень хорошим ремонтом и техникой по 2.3$/м2.

Неделю назад куплено мною:
- 1к в 4 доме миракса за 60$ - по 1.4$/м (переуступка). Для информации- на момент инвестирования продавцом, август 2017, цена была 30-32$.
- 2 квартиры в миракс, дом 1А по 118м2 по 1050 $/м2.

Сейчас получен задаток за 1к 43м2 в Славутич с хорошим ремонтоми техникой уже по 2.5$/м2 чистыми.

Как-то так!

Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk


То есть вы влезли в Миракс по самые помидоры? А можно поинтересоваться с какой целью? Перепродажа?

Обьект проблемый, долгострой с очень длинной историей, у вас ,наверное, стальные шары )
Sidus
 
Повідомлень: 756
З нами з: 17.09.14
Подякував: 40 раз.
Подякували: 205 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 20:55

  Успіх написав:
  Frant написав:І хто ж ЦА радянської "вторинки"??
Якісь неуспішні люди

От!
От і привідкривається мій секрет назви мого ніку! :D
Успіх - і перший раз купив первинку/новобуд "для себе", і другий раз - інвестував в первинку/новобуд :!: ;)
Успіх/Долярек не має жодного відношення до Кржн.
Пану варто бахвалитись купівлею конурки на окраїні Львова - на Львівській гілці.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21927
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1324 раз.
Подякували: 2265 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7302730373047305>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: unicdima і 7 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2034, 2035, 2036
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
20351 3517890
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 тра, 2021 20:33
Успіх
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 47, 48, 49
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
488 216722
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 бер, 2021 16:53
Ірина_
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 21933
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.