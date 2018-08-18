Додано: Вів 04 тра, 2021 21:06

Из Фейсбука:

Свежие данные по инфляции в США за последние 12 месяцев: древесина — 265%нефть (West Texas) — 210%бензин — 172%нефть (Брент) — 163%мазут — 107%кукуруза — 84%медь — 83%соя — 82%серебро — 65%сахар — 59%хлопок — 54%природный газ — 43%платина — 42%палладий — 32%пшеница — 19%кофе — 13%. Такое однонаправленное движение цен на такие разные commodity -- проявление ослабления доллара, которое, в свою очередь, результат количественного смягчения.Можно попытаться спастись в золоте -- скорее всего будет новый скачок цен на него (но не гарантировано) -- и акциях (тоже без гарантии, но выигрышные стратегии есть). С евро примерно та же история, что и с долларом. В евро не спасёшься - считает автор.



С последним не согласен. Евро немного должно самортизировать удар.

Жду уровней 1-30 - 1-35 уже в разрезе некалендарного года.



Касаемо КРН тут своя песочница.

Цены на комоды не спасут гривну от девальвации.

После чего - коррекция на РН - проскочит почти автоматом.

На фоне обнищания основной массы населения, демографии и оттока гастеров пузырь КРН должен лопнуть.

Это не традиционный обычный пузырь образца 2008-го. Он меньше конечно. И тут другие причины - деградация экономики,социальные проблемы населения, низкая инвест.привлекательность на фоне сохранения напряжения на востоке, падение аренды - упреждающий звоночек.

В долларе коррекция на квадраты будет но не столь значима как в евро.

Поэтому 1-20 - неплохой порог для переворачивания,даже если будет коррекция до 1-16 - 1-17,в среднесрочке это ничего не меняет.

В то же время - принцип брюлика на РН никто не отменял.

Если попадается реально уникальный объект,за такое можно и переплатить.