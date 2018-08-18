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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 04 тра, 2021 21:04
gonzo написав:
Ксати в тему отопления, дома где осбб и поставили автоматический регулятор на подвал - платежки не особо выше новостроев, если конечно вы не греетесь за счет соседей выкрутив вентиль в 0
Ну тут еще есть фактор утепления дома, в современном жилье он лучше, теплопотери меньше, суммарная платежка меньше на дом. Но в целом согласен, если будет регуляция на дом, то платежки будут меньше.
И кстати грется за счет соседей уже не вариант - сейчас многие прикручивают, поэтому не хватает тепла соседей )
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Sidus
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Додано: Вів 04 тра, 2021 21:06
Из Фейсбука:
Свежие данные по инфляции в США за последние 12 месяцев: древесина — 265%нефть (West Texas) — 210%бензин — 172%нефть (Брент) — 163%мазут — 107%кукуруза — 84%медь — 83%соя — 82%серебро — 65%сахар — 59%хлопок — 54%природный газ — 43%платина — 42%палладий — 32%пшеница — 19%кофе — 13%. Такое однонаправленное движение цен на такие разные commodity -- проявление ослабления доллара, которое, в свою очередь, результат количественного смягчения.Можно попытаться спастись в золоте -- скорее всего будет новый скачок цен на него (но не гарантировано) -- и акциях (тоже без гарантии, но выигрышные стратегии есть). С евро примерно та же история, что и с долларом. В евро не спасёшься - считает автор.
С последним не согласен. Евро немного должно самортизировать удар.
Жду уровней 1-30 - 1-35 уже в разрезе некалендарного года.
Касаемо КРН тут своя песочница.
Цены на комоды не спасут гривну от девальвации.
После чего - коррекция на РН - проскочит почти автоматом.
На фоне обнищания основной массы населения, демографии и оттока гастеров пузырь КРН должен лопнуть.
Это не традиционный обычный пузырь образца 2008-го. Он меньше конечно. И тут другие причины - деградация экономики,социальные проблемы населения, низкая инвест.привлекательность на фоне сохранения напряжения на востоке, падение аренды - упреждающий звоночек.
В долларе коррекция на квадраты будет но не столь значима как в евро.
Поэтому 1-20 - неплохой порог для переворачивания,даже если будет коррекция до 1-16 - 1-17,в среднесрочке это ничего не меняет.
В то же время - принцип брюлика на РН никто не отменял.
Если попадается реально уникальный объект,за такое можно и переплатить.
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Автор77
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Додано: Вів 04 тра, 2021 21:10
Автор77 написав:
Из Фейсбука:
Свежие данные по инфляции в США за последние 12 месяцев: древесина — 265%нефть (West Texas) — 210%бензин — 172%нефть (Брент) — 163%мазут — 107%кукуруза — 84%медь — 83%соя — 82%серебро — 65%сахар — 59%хлопок — 54%природный газ — 43%платина — 42%палладий — 32%пшеница — 19%кофе — 13%. Такое однонаправленное движение цен на такие разные commodity -- проявление ослабления доллара, которое, в свою очередь, результат количественного смягчения.Можно попытаться спастись в золоте -- скорее всего будет новый скачок цен на него (но не гарантировано) -- и акциях (тоже без гарантии, но выигрышные стратегии есть). С евро примерно та же история, что и с долларом. В евро не спасёшься - считает автор.
С последним не согласен. Евро немного должно самортизировать удар.
Жду уровней 1-30 - 1-35 уже в разрезе некалендарного года.
Касаемо КРН тут своя песочница.
Цены на комоды не спасут гривну от девальвации.
После чего - коррекция на РН - проскочит почти автоматом.
На фоне обнищания основной массы населения, демографии и оттока гастеров пузырь КРН должен лопнуть.
Это не традиционный обычный пузырь образца 2008-го. Он меньше конечно. И тут другие причины - деградация экономики,социальные проблемы населения, низкая инвест.привлекательность на фоне сохранения напряжения на востоке, падение аренды - упреждающий звоночек.
В долларе коррекция на квадраты будет но не столь значима как в евро.
Поэтому 1-20 - неплохой порог для переворачивания,даже если будет коррекция до 1-16 - 1-17,в среднесрочке это ничего не меняет.
В то же время - принцип брюлика на РН никто не отменял.
Если попадается реально уникальный объект,за такое можно и переплатить.
Як це "Кржн повинен лопнути"???
Я читаю форум і розумію, що бабла у народа стільки завелось, що він не знає, що з тими грошима робити!
Саме тому ціни КрЖн ростуть вдвічі за два роки,як написав сьогодні один гусь)))
В Києві повно високооплачуваних вакансій! Тут знавці розказуть, хто гребе гроші лопатою!
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Frant
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Додано: Вів 04 тра, 2021 21:25
Мизантрóп написав: Успіх написав: Frant написав:
І хто ж ЦА радянської "вторинки"??
Якісь неуспішні люди
От!
От і привідкривається мій секрет назви мого ніку!
Успіх - і перший раз купив первинку/новобуд "для себе", і другий раз - інвестував в первинку/новобуд )
как моя жена потом
Так ні, я якраз "на вчора"!
Восени 2017 купив, і тепер, в грудні 2020!
jokk написав:
Тут часто заходит разговор про рентабельность той или иной квартиры и, например, пану Успіху советуют продать его смарт, чтобы понять в плюсах он или нет. Как же правильно считать рентабельность? Нужно ли переоценивать недвижимость каждый год или считать от начальных вложений?
Наприклад, я рахую так:
- смарт куплений в грудні пА 450Кгрн(16Кдол)
- зараз, в іншій черзі цього ж ЖК, такий же смарт/на такій же стадії, як був тоді у грудні(залитий котлован) можна взяти вже пА 490Кгрн!!!
Тобто, навіть, якщо було тупо чекати до сьогодні в гривні на депо - то ніяке депо не наздогнало цього росту!!!
А так, як вже в моїй черзі вигнали 5 поверхів, то я ще й у непоганому, віртуальному
плюсі! :wink
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Додано: Вів 04 тра, 2021 21:28
Охрименко презентує таблички:
будівництво (квартал до кварталу 1й 2019, 1й 2020, 1й 2021)
29%, мінус 4,5% і мінус 12,7%
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flyman
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Додано: Вів 04 тра, 2021 22:18
UA написав:
Свершившийся факт это когда у нотариуса подписи ставят.
Народ, покупавший квартиры по 1куе за м и ниже (судя по уже давно сделанным ремонтам), продает по 2+ всякие Славутичи, Династии, Л-Кварталы и прости г.ди Герцен Парки. По Славутичу человек отписался сегодня. По Династии и остальным висят свежие объявления. Какие еще подписи у нотариуса нужны?
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airmax78
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