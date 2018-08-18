RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7302730373047305

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 62
1. Зросли більш, як на 15%
15%
9
2. Зросли на 10 - 15%
5%
3
3. Зросли на 5 - 10%
13%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
2%
1
5. Приблизно ті самі
35%
22
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
2%
1
8. Впали на 10 - 15%
10%
6
9. Впали більш, як на 15%
19%
12
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 21:25

  Мизантрóп написав:
  Успіх написав:
  Frant написав:І хто ж ЦА радянської "вторинки"??
Якісь неуспішні люди

От!
От і привідкривається мій секрет назви мого ніку! :D
Успіх - і перший раз купив первинку/новобуд "для себе", і другий раз - інвестував в первинку/новобуд )
как моя жена потом

Так ні, я якраз "на вчора"! :wink:
Восени 2017 купив, і тепер, в грудні 2020! 8)
  jokk написав:Тут часто заходит разговор про рентабельность той или иной квартиры и, например, пану Успіху советуют продать его смарт, чтобы понять в плюсах он или нет. Как же правильно считать рентабельность? Нужно ли переоценивать недвижимость каждый год или считать от начальных вложений?

Наприклад, я рахую так:
- смарт куплений в грудні пА 450Кгрн(16Кдол)
- зараз, в іншій черзі цього ж ЖК, такий же смарт/на такій же стадії, як був тоді у грудні(залитий котлован) можна взяти вже пА 490Кгрн!!!

Тобто, навіть, якщо було тупо чекати до сьогодні в гривні на депо - то ніяке депо не наздогнало цього росту!!!

А так, як вже в моїй черзі вигнали 5 поверхів, то я ще й у непоганому, віртуальному :D плюсі! :wink
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 386
З нами з: 18.03.21
Подякував: 9 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 21:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Охрименко презентує таблички:
будівництво (квартал до кварталу 1й 2019, 1й 2020, 1й 2021)
29%, мінус 4,5% і мінус 12,7%
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24406
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1235 раз.
Подякували: 1874 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 22:18

  UA написав:
  airmax78 написав:2+ куе за 1кв.м, к которым якобы стремится КРЖН, по мнению Дмитрия с ютьюба, для комфорт+/бизнес (в ипенях) уже свершившийся факт.
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/2-komn ... LjOjn.html
Серж, кстати, сколько тут был метр, когда Вы смотрели?

Свершившийся факт это когда у нотариуса подписи ставят.

Народ, покупавший квартиры по 1куе за м и ниже (судя по уже давно сделанным ремонтам), продает по 2+ всякие Славутичи, Династии, Л-Кварталы и прости г.ди Герцен Парки. По Славутичу человек отписался сегодня. По Династии и остальным висят свежие объявления. Какие еще подписи у нотариуса нужны?
airmax78
 
Повідомлень: 38448
З нами з: 25.10.12
Подякував: 925 раз.
Подякували: 4647 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 22:27

  airmax78 написав:Народ, покупавший квартиры по 1куе за м и ниже (судя по уже давно сделанным ремонтам), продает по 2+ всякие Славутичи, Династии, Л-Кварталы и прости г.ди Герцен Парки. По Славутичу человек отписался сегодня. По Династии и остальным висят свежие объявления. Какие еще подписи у нотариуса нужны?

По Славутичу такие квартиры год висят и продалась она или нет мы знаем только с поста номерного форумчанина. Там же полно вариантов с гораздо более низкими ценами.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1424
З нами з: 10.06.19
Подякував: 56 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 22:37

  unicdima написав:
  airmax78 написав:Народ, покупавший квартиры по 1куе за м и ниже (судя по уже давно сделанным ремонтам), продает по 2+ всякие Славутичи, Династии, Л-Кварталы и прости г.ди Герцен Парки. По Славутичу человек отписался сегодня. По Династии и остальным висят свежие объявления. Какие еще подписи у нотариуса нужны?

По Славутичу такие квартиры год висят и продалась она или нет мы знаем только с поста номерного форумчанина. Там же полно вариантов с гораздо более низкими ценами.


Вот тут я согласен, не стоит верить всему, о чем пишут на заборах...Славутич по 2к+? нуну...а тем более тот товарищ подозрительно пиарит долгострой Миракс, в которой якобы влез на около 300к вечнозеленых.
Sidus
 
Повідомлень: 757
З нами з: 17.09.14
Подякував: 40 раз.
Подякували: 205 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 23:04

  Успіх написав:
  Мизантрóп написав:
  Успіх написав:От!
От і привідкривається мій секрет назви мого ніку! :D
Успіх - і перший раз купив первинку/новобуд "для себе", і другий раз - інвестував в первинку/новобуд )
как моя жена потом

Так ні, я якраз "на вчора"! :wink:
Восени 2017 купив, і тепер, в грудні 2020! 8)
  jokk написав:Тут часто заходит разговор про рентабельность той или иной квартиры и, например, пану Успіху советуют продать его смарт, чтобы понять в плюсах он или нет. Как же правильно считать рентабельность? Нужно ли переоценивать недвижимость каждый год или считать от начальных вложений?

Наприклад, я рахую так:
- смарт куплений в грудні пА 450Кгрн(16Кдол)
- зараз, в іншій черзі цього ж ЖК, такий же смарт/на такій же стадії, як був тоді у грудні(залитий котлован) можна взяти вже пА 490Кгрн!!!

Тобто, навіть, якщо було тупо чекати до сьогодні в гривні на депо - то ніяке депо не наздогнало цього росту!!!

А так, як вже в моїй черзі вигнали 5 поверхів, то я ще й у непоганому, віртуальному :D плюсі! :wink

У Доллярчика разум помутился на своём "успихи".
Если застройщик накроется, то 100% найдёт 1000 причин, почему государство (налогоплательщики) должно компенсировать ему его успих и выйдет митинговать.
Vlad442
 
Повідомлень: 8027
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1706 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 23:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

BIGor написав:
  Loft написав:
BIGor написав:[quote="5221517:flyman"]Тобто, береш зданий об"єкт (помилка вижившого) і рахуєш.

А ті хто вклав, в умовну Аркаду Па500 і досі має дулю з маком, ті не враховуються.

Але 100% навара є. Така успішна арифметика в Успіха (як і з орендою смарта в дупі Львова за 7К грн)

Глянув ЖК Метрополіс - однуха з поставкою в 4 кв. 2023 (чесно хай буде 2024 році) коштує 1300, зараз таку готову хочуть продати за 1600. Де 100% навару, я не бачу. + ще заплати 8,5% податків (від повної вартості) + ще заморозка грошей на 3 роки мінімум.
Так ее как раз и брали по 800, а сейчас выставляют по 1600

Согласен, но просто все пишут что можно вложится сейчас и поднять те же 100% Окно возможностей закрылось. Остается ждать коррекции на КРЖН.[/quote]Угу, тут не поспоришь

Отправлено с моего Mi A2 Lite через Tapatalk
Loft
Аватар користувача
 
Повідомлень: 622
З нами з: 29.07.17
Подякував: 88 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 23:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

5396669 написав:Новости с полей:

В апреле продана 1к (56м2) в ЖК Славутич с очень хорошим ремонтом и техникой по 2.3$/м2.

Неделю назад куплено мною:
- 1к в 4 доме миракса за 60$ - по 1.4$/м (переуступка). Для информации- на момент инвестирования продавцом, август 2017, цена была 30-32$.
- 2 квартиры в миракс, дом 1А по 118м2 по 1050 $/м2.

Сейчас получен задаток за 1к 43м2 в Славутич с хорошим ремонтоми техникой уже по 2.5$/м2 чистыми.

Как-то так!

Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk
Ничесе какая вера в Миракс!!!

Отправлено с моего Mi A2 Lite через Tapatalk
Loft
Аватар користувача
 
Повідомлень: 622
З нами з: 29.07.17
Подякував: 88 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 23:24

  Sidus написав:Славутич по 2к+? нуну...

Дался вам тот Славутич.
Рядом в "Зарічном" есть 2-3к по цене от 28000 со сдачей через год.
Причем как на меня в лучшей локации -подальше от дороги и с видом на Днепр.
Насколько я помню, в первых домах рядом с дорогой на этапе "есть пара этажей" лет 6 тому назад цена была такой-же -около 1 куе -и о чем это говорит ?
es77
 
Повідомлень: 995
З нами з: 06.12.13
Подякував: 140 раз.
Подякували: 234 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 23:37

Кста, давно не писал/не читал форум, что новенького ?
Флай доремонтировал свой подвал ?
Трибека докупила еще пару стояков у Вонючки ?
Эйрмакс таки купил квартиру ?
УбийцаЭфира так и продолжает помогать теще впаривать непотриб в Оранже ?

Вспоминаю что пару лет назад Кингконговец хвалился что взял объект у знакомого, к-й решил скинуть несущую золотые яйки недвигу и вскочить по самые уши в биткоин.
Что Конговец думает по этому поводу, бросив так сказать ретроспективный взгляд ?
Нельзя-ли сюда пригласить этого знакомого что-бы он направил нас в верное русло ?
es77
 
Повідомлень: 995
З нами з: 06.12.13
Подякував: 140 раз.
Подякували: 234 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7302730373047305
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2034, 2035, 2036
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
20351 3518027
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 тра, 2021 20:33
Успіх
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 47, 48, 49
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
488 216727
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 бер, 2021 16:53
Ірина_
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 21939
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (19381)
05.05.2021 01:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.