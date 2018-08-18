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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 04 тра, 2021 21:25
Мизантрóп написав: Успіх написав: Frant написав:
І хто ж ЦА радянської "вторинки"??
Якісь неуспішні люди
От!
От і привідкривається мій секрет назви мого ніку!
Успіх - і перший раз купив первинку/новобуд "для себе", і другий раз - інвестував в первинку/новобуд )
как моя жена потом
Так ні, я якраз "на вчора"!
Восени 2017 купив, і тепер, в грудні 2020!
jokk написав:
Тут часто заходит разговор про рентабельность той или иной квартиры и, например, пану Успіху советуют продать его смарт, чтобы понять в плюсах он или нет. Как же правильно считать рентабельность? Нужно ли переоценивать недвижимость каждый год или считать от начальных вложений?
Наприклад, я рахую так:
- смарт куплений в грудні пА 450Кгрн(16Кдол)
- зараз, в іншій черзі цього ж ЖК, такий же смарт/на такій же стадії, як був тоді у грудні(залитий котлован) можна взяти вже пА 490Кгрн!!!
Тобто, навіть, якщо було тупо чекати до сьогодні в гривні на депо - то ніяке депо не наздогнало цього росту!!!
А так, як вже в моїй черзі вигнали 5 поверхів, то я ще й у непоганому, віртуальному
плюсі! :wink
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Успіх
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Додано: Вів 04 тра, 2021 21:28
Охрименко презентує таблички:
будівництво (квартал до кварталу 1й 2019, 1й 2020, 1й 2021)
29%, мінус 4,5% і мінус 12,7%
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2
Додано: Вів 04 тра, 2021 22:18
UA написав:
Свершившийся факт это когда у нотариуса подписи ставят.
Народ, покупавший квартиры по 1куе за м и ниже (судя по уже давно сделанным ремонтам), продает по 2+ всякие Славутичи, Династии, Л-Кварталы и прости г.ди Герцен Парки. По Славутичу человек отписался сегодня. По Династии и остальным висят свежие объявления. Какие еще подписи у нотариуса нужны?
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airmax78
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1
Додано: Вів 04 тра, 2021 22:27
airmax78 написав:
Народ, покупавший квартиры по 1куе за м и ниже (судя по уже давно сделанным ремонтам), продает по 2+ всякие Славутичи, Династии, Л-Кварталы и прости г.ди Герцен Парки. По Славутичу человек отписался сегодня. По Династии и остальным висят свежие объявления. Какие еще подписи у нотариуса нужны?
По Славутичу такие квартиры год висят и продалась она или нет мы знаем только с поста номерного форумчанина. Там же полно вариантов с гораздо более низкими ценами.
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unicdima
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Додано: Вів 04 тра, 2021 22:37
unicdima написав: airmax78 написав:
Народ, покупавший квартиры по 1куе за м и ниже (судя по уже давно сделанным ремонтам), продает по 2+ всякие Славутичи, Династии, Л-Кварталы и прости г.ди Герцен Парки. По Славутичу человек отписался сегодня. По Династии и остальным висят свежие объявления. Какие еще подписи у нотариуса нужны?
По Славутичу такие квартиры год висят и продалась она или нет мы знаем только с поста номерного форумчанина. Там же полно вариантов с гораздо более низкими ценами.
Вот тут я согласен, не стоит верить всему, о чем пишут на заборах...Славутич по 2к+? нуну...а тем более тот товарищ подозрительно пиарит долгострой Миракс, в которой якобы влез на около 300к вечнозеленых.
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Sidus
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Додано: Вів 04 тра, 2021 23:04
Успіх написав: Мизантрóп написав: Успіх написав:
От!
От і привідкривається мій секрет назви мого ніку!
Успіх - і перший раз купив первинку/новобуд "для себе", і другий раз - інвестував в первинку/новобуд )
как моя жена потом
Так ні, я якраз "на вчора"!
Восени 2017 купив, і тепер, в грудні 2020!
jokk написав:
Тут часто заходит разговор про рентабельность той или иной квартиры и, например, пану Успіху советуют продать его смарт, чтобы понять в плюсах он или нет. Как же правильно считать рентабельность? Нужно ли переоценивать недвижимость каждый год или считать от начальных вложений?
Наприклад, я рахую так:
- смарт куплений в грудні пА 450Кгрн(16Кдол)
- зараз, в іншій черзі цього ж ЖК, такий же смарт/на такій же стадії, як був тоді у грудні(залитий котлован) можна взяти вже пА 490Кгрн!!!
Тобто, навіть, якщо було тупо чекати до сьогодні в гривні на депо - то ніяке депо не наздогнало цього росту!!!
А так, як вже в моїй черзі вигнали 5 поверхів, то я ще й у непоганому, віртуальному
плюсі! :wink
У Доллярчика разум помутился на своём "успихи".
Если застройщик накроется, то 100% найдёт 1000 причин, почему государство (налогоплательщики) должно компенсировать ему его успих и выйдет митинговать.
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Vlad442
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Додано: Вів 04 тра, 2021 23:11
BIGor написав: Loft написав:
BIGor написав:[quote="5221517:flyman"]Тобто, береш зданий об"єкт (помилка вижившого) і рахуєш.
А ті хто вклав, в умовну Аркаду Па500 і досі має дулю з маком, ті не враховуються.
Але 100% навара є. Така успішна арифметика в Успіха (як і з орендою смарта в дупі Львова за 7К грн)
Глянув ЖК Метрополіс - однуха з поставкою в 4 кв. 2023 (чесно хай буде 2024 році) коштує 1300, зараз таку готову хочуть
продати за 1600. Де 100% навару, я не бачу. + ще заплати 8,5% податків (від повної вартості) + ще заморозка грошей на 3 роки мінімум.
Так ее как раз и брали по 800, а сейчас выставляют по 1600
Согласен, но просто все пишут что можно вложится сейчас
и поднять те же 100% Окно возможностей закрылось. Остается ждать коррекции на КРЖН.[/quote]Угу, тут не поспоришь
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Loft
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Додано: Вів 04 тра, 2021 23:15
5396669 написав:Новости с полей:
В апреле продана 1к (56м2) в ЖК Славутич с очень хорошим ремонтом и техникой по 2.3$/м2.
Неделю назад куплено мною:
- 1к в 4 доме миракса за 60$ - по 1.4$/м (переуступка). Для информации- на момент инвестирования продавцом, август 2017, цена была 30-32$.
- 2 квартиры в миракс, дом 1А по 118м2 по 1050 $/м2.
Сейчас получен задаток за 1к 43м2 в Славутич с хорошим ремонтоми техникой уже по 2.5$/м2 чистыми.
Как-то так!
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Ничесе какая вера в Миракс!!!
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Loft
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Додано: Вів 04 тра, 2021 23:24
Sidus написав:
Славутич по 2к+? нуну...
Дался вам тот Славутич.
Рядом в "Зарічном" есть 2-3к по цене от 28000 со сдачей через год.
Причем как на меня в лучшей локации -подальше от дороги и с видом на Днепр.
Насколько я помню, в первых домах рядом с дорогой на этапе "есть пара этажей" лет 6 тому назад цена была такой-же -около 1 куе -и о чем это говорит ?
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Додано: Вів 04 тра, 2021 23:37
Кста, давно не писал/не читал форум, что новенького ?
Флай доремонтировал свой подвал ?
Трибека докупила еще пару стояков у Вонючки ?
Эйрмакс таки купил квартиру ?
УбийцаЭфира так и продолжает помогать теще впаривать непотриб в Оранже ?
Вспоминаю что пару лет назад Кингконговец хвалился что взял объект у знакомого, к-й решил скинуть несущую золотые яйки недвигу и вскочить по самые уши в биткоин.
Что Конговец думает по этому поводу, бросив так сказать ретроспективный взгляд ?
Нельзя-ли сюда пригласить этого знакомого что-бы он направил нас в верное русло ?
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