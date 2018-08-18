|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Сер 05 тра, 2021 01:21
Frant написав: flyman написав: Vlad442 написав:
Миллиардные вливания нужны чтобы загнать цены до небес. Для более скромного роста, особенно если стартовать с невысокой базы, нужны значительно более скромные средства.
Выше приводили новость про 20 млрд грн. 0,7 миллиардов долларов, если это заработает. Плюс кредиты частных банков, которых больше чем вчера и завтра может быть больше чем сегодня. Если излишки доллара не начнут осенью стерилизовать, то он как вода найдет себе дорогу и к нам.
По поводу хомяков, оставшихся за бортом, всегда есть вариант по деньгам. Поэтому не стоит сбрасывать их со счетов - после 5 стадий их деньги со временем попадут на рынок. Трудно принять, что хотел купить, мог купить, есть деньги, а до пенсии придется жить в аренде.
і яка доходність буде від оренди, якщо вкластися зараз в РН?
А яка дохідність від здачі в оренду твоїх напівпідвалів?
Чи працює знаменита формула великого гуру Куосаки?
Чомусь професійні флетлорди його не визнають, лише дилетанти носяться з ним, як відомий персонаж з ступою)))
Потому что его механизмы не работают в Украине.
Недавно смотрел на Ютрубе чувака из Флориды, который пытался разобраться как можно зарабатывать на киевской недвиге. Вывод - никак.
Но по схемам Кийосаки во Флориде у него вполне получается.
Сам он из Днепра, что интересно, и не так уж давно свалил.
Применить механизмы условного "Кийосаки" (он, кстати, не единственный) на украинском рынке - это все равно что пытаться напоить 98-м бензином полудохлую лошадь. Она может и вскочит с перепуга и пронесется быстрее Феррари, но недолго - упадет и окочурится. Такое уже было, как рос КРЖН в 2001-2008 - Америка обзавидуется, Кийосаки кусает сраки.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 11749
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 5791 раз.
- Подякували: 3007 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: Сер 05 тра, 2021 01:44
hume написав: Kostia написав:
[
Интерес в этом районе уже монетизирован, о чем я писал. Зелёные зоны там со всех сторон, пробок на науки нет никогда в сторону центра, там пробки только возле переезда бывают. Поэтому как минимум два пункта присутствуют. Не понимаю зачем вы пытаетесь что-то доказывать о тех местах, где не ориентируетесь?
Давайте ещё раз, по буквам.
Людям в недвижимости нужно несколько пунктов. 1. Пешая доступность метро. Даже 20 минут, но это пешая доступность. Тем более в нескольких станций от центра.
2. Ухоженные зеленные зоны, они парками называются. Это не просто кусок с деревьями и шприцами.
3. Пункт очень некрасивый. Я заметил, что все минусы вы нашли в только в районе парка победы, но не приведено ни одного плюса вдоль некоего пр науки, где находится же моторный. Вы просто находите минусы в другом районе, но, если побывать в районе переулка моторного.... честно ..Лучше не бывать в этом переулке....
Константин, мы поняли что вы влезли в этот жк. Могли бы так и сказать, мы же не против. Сколько на входе было. Где-то 24куе? Как раз 100% можно фиксануть. ))
Вы меня когда-то отрезвили от МК. А там все это было на тот момент.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 11749
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 5791 раз.
- Подякували: 3007 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: Сер 05 тра, 2021 02:26
airmax78 написав: UA написав: kingkongovets написав:
так именно поэтому происходят смешные ситуации, когда аренда в рыбальском дороже чем на героев сталинграда с прямым выходом в парк
или когда сталинки на липках дешевле кт или варшавского
это не потому шо в рыбальском более модные мопы с фасадами и так "решил рынок"(с), просто в рыбальском банально экономика не позволяет сдавать дешевле
решает не цена, а прибыль и рентабельность
Новое поколение выбирает модные МОПы с фасадами.
Продают унаследованный совкошлак, докалывают сколько могут или берут рассрочку от застройшика и в модные МОПы.
Т.е. когда вам не очень хочется надевать прекрасное теплое дедушкино пальто, только слегка побитое молью, и даже папина кожаная куртка, почти новая, висит пылится - это нормально, а то что новое поколение не хочет жить в бабушатничках, а теперь и от украинского кирпича начала нулевых нос воротит - это глупость и непонимание истинных ценностей.
У меня сразу вопрос - когда ВЫ планируете продавать свой ремонт?
Сразу по завершении или годик-другой таки поживете в нем?
Ибо в противном случае "ремонт с плинтусами" превратится в "слегка побитый молью" хипстерский свитер. Теплый, но отдаюший нафталином. А ВАШ ребенок, будет поражаться - "Па, как можно было положить на ЭТО 10+ лет своей жизни? Ты-же мог все такое-же иметь или в Германии
или в Штатах
Но тогда я-бы выросла в нормальной стране, адаптированная к цивилизации и получив признанное ТАМ образование а не НУШ. А ты, имел-бы к старости реальную медицину, а не профанацию."
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 11749
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 5791 раз.
- Подякували: 3007 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: Сер 05 тра, 2021 03:25
rjkz написав:
"Па, как можно было положить на ЭТО 10+ лет своей жизни? Ты-же мог все такое-же иметь или в Германии
или в Штатах
Но тогда я-бы выросла в нормальной стране, адаптированная к цивилизации и получив признанное ТАМ образование а не НУШ. А ты, имел-бы к старости реальную медицину, а не профанацию."
Нормальный ребенок никогда так не скажет. Скажет так только какое-нибудь недалекое и невоспитаное барахло как ты. Не позорил бы своих родителей, которые воспитали такое. Нормальные родители воспитывают у своих детей любовь к своей земле и к своему народу. Это общечеловеческий минимум.
-
Libo
-
2
-
- Повідомлень: 9726
- З нами з: 14.11.11
- Подякував: 385 раз.
- Подякували: 4221 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|20351
|3518129
|
Вів 04 тра, 2021 20:33
Успіх
|
|488
|216733
|
П'ят 26 бер, 2021 16:53
Ірина_
|
|16
|21943
|
|