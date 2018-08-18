RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7303730473057306

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 62
1. Зросли більш, як на 15%
15%
9
2. Зросли на 10 - 15%
5%
3
3. Зросли на 5 - 10%
13%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
2%
1
5. Приблизно ті самі
35%
22
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
2%
1
8. Впали на 10 - 15%
10%
6
9. Впали більш, як на 15%
19%
12
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 01:21

  Frant написав:
  flyman написав:
  Vlad442 написав:Миллиардные вливания нужны чтобы загнать цены до небес. Для более скромного роста, особенно если стартовать с невысокой базы, нужны значительно более скромные средства.
Выше приводили новость про 20 млрд грн. 0,7 миллиардов долларов, если это заработает. Плюс кредиты частных банков, которых больше чем вчера и завтра может быть больше чем сегодня. Если излишки доллара не начнут осенью стерилизовать, то он как вода найдет себе дорогу и к нам.

По поводу хомяков, оставшихся за бортом, всегда есть вариант по деньгам. Поэтому не стоит сбрасывать их со счетов - после 5 стадий их деньги со временем попадут на рынок. Трудно принять, что хотел купить, мог купить, есть деньги, а до пенсии придется жить в аренде.

і яка доходність буде від оренди, якщо вкластися зараз в РН?

А яка дохідність від здачі в оренду твоїх напівпідвалів?
Чи працює знаменита формула великого гуру Куосаки?

Чомусь професійні флетлорди його не визнають, лише дилетанти носяться з ним, як відомий персонаж з ступою)))


Потому что его механизмы не работают в Украине.
Недавно смотрел на Ютрубе чувака из Флориды, который пытался разобраться как можно зарабатывать на киевской недвиге. Вывод - никак.
Но по схемам Кийосаки во Флориде у него вполне получается.
Сам он из Днепра, что интересно, и не так уж давно свалил.
Применить механизмы условного "Кийосаки" (он, кстати, не единственный) на украинском рынке - это все равно что пытаться напоить 98-м бензином полудохлую лошадь. Она может и вскочит с перепуга и пронесется быстрее Феррари, но недолго - упадет и окочурится. Такое уже было, как рос КРЖН в 2001-2008 - Америка обзавидуется, Кийосаки кусает сраки. :mrgreen:
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11749
З нами з: 31.01.12
Подякував: 5791 раз.
Подякували: 3007 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 01:44

  hume написав:
  Kostia написав:[
Интерес в этом районе уже монетизирован, о чем я писал. Зелёные зоны там со всех сторон, пробок на науки нет никогда в сторону центра, там пробки только возле переезда бывают. Поэтому как минимум два пункта присутствуют. Не понимаю зачем вы пытаетесь что-то доказывать о тех местах, где не ориентируетесь?

Давайте ещё раз, по буквам.
Людям в недвижимости нужно несколько пунктов. 1. Пешая доступность метро. Даже 20 минут, но это пешая доступность. Тем более в нескольких станций от центра.
2. Ухоженные зеленные зоны, они парками называются. Это не просто кусок с деревьями и шприцами.
3. Пункт очень некрасивый. Я заметил, что все минусы вы нашли в только в районе парка победы, но не приведено ни одного плюса вдоль некоего пр науки, где находится же моторный. Вы просто находите минусы в другом районе, но, если побывать в районе переулка моторного.... честно ..Лучше не бывать в этом переулке....
Константин, мы поняли что вы влезли в этот жк. Могли бы так и сказать, мы же не против. Сколько на входе было. Где-то 24куе? Как раз 100% можно фиксануть. ))


Вы меня когда-то отрезвили от МК. А там все это было на тот момент.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11749
З нами з: 31.01.12
Подякував: 5791 раз.
Подякували: 3007 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 02:26

  airmax78 написав:
  UA написав:
  kingkongovets написав:
так именно поэтому происходят смешные ситуации, когда аренда в рыбальском дороже чем на героев сталинграда с прямым выходом в парк
или когда сталинки на липках дешевле кт или варшавского
это не потому шо в рыбальском более модные мопы с фасадами и так "решил рынок"(с), просто в рыбальском банально экономика не позволяет сдавать дешевле
решает не цена, а прибыль и рентабельность

Новое поколение выбирает модные МОПы с фасадами.
Продают унаследованный совкошлак, докалывают сколько могут или берут рассрочку от застройшика и в модные МОПы.

Т.е. когда вам не очень хочется надевать прекрасное теплое дедушкино пальто, только слегка побитое молью, и даже папина кожаная куртка, почти новая, висит пылится - это нормально, а то что новое поколение не хочет жить в бабушатничках, а теперь и от украинского кирпича начала нулевых нос воротит - это глупость и непонимание истинных ценностей.


У меня сразу вопрос - когда ВЫ планируете продавать свой ремонт?
Сразу по завершении или годик-другой таки поживете в нем?
Ибо в противном случае "ремонт с плинтусами" превратится в "слегка побитый молью" хипстерский свитер. Теплый, но отдаюший нафталином. А ВАШ ребенок, будет поражаться - "Па, как можно было положить на ЭТО 10+ лет своей жизни? Ты-же мог все такое-же иметь или в Германии :oops: или в Штатах :oops: Но тогда я-бы выросла в нормальной стране, адаптированная к цивилизации и получив признанное ТАМ образование а не НУШ. А ты, имел-бы к старости реальную медицину, а не профанацию."
:mrgreen:
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11749
З нами з: 31.01.12
Подякував: 5791 раз.
Подякували: 3007 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 03:25

  rjkz написав:"Па, как можно было положить на ЭТО 10+ лет своей жизни? Ты-же мог все такое-же иметь или в Германии :oops: или в Штатах :oops: Но тогда я-бы выросла в нормальной стране, адаптированная к цивилизации и получив признанное ТАМ образование а не НУШ. А ты, имел-бы к старости реальную медицину, а не профанацию."
:mrgreen:


Нормальный ребенок никогда так не скажет. Скажет так только какое-нибудь недалекое и невоспитаное барахло как ты. Не позорил бы своих родителей, которые воспитали такое. Нормальные родители воспитывают у своих детей любовь к своей земле и к своему народу. Это общечеловеческий минимум. :?
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 9726
З нами з: 14.11.11
Подякував: 385 раз.
Подякували: 4221 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 7303730473057306
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2034, 2035, 2036
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
20351 3518129
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 тра, 2021 20:33
Успіх
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 47, 48, 49
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
488 216733
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 бер, 2021 16:53
Ірина_
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 21943
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (19381)
05.05.2021 01:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.