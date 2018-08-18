Додано: Сер 05 тра, 2021 05:48

airmax78 написав: rjkz написав: airmax78 написав: Т.е. когда вам не очень хочется надевать прекрасное теплое дедушкино пальто, только слегка побитое молью, и даже папина кожаная куртка, почти новая, висит пылится - это нормально, а то что новое поколение не хочет жить в бабушатничках, а теперь и от украинского кирпича начала нулевых нос воротит - это глупость и непонимание истинных ценностей. Т.е. когда вам не очень хочется надевать прекрасное теплое дедушкино пальто, только слегка побитое молью, и даже папина кожаная куртка, почти новая, висит пылится - это нормально, а то что новое поколение не хочет жить в бабушатничках, а теперь и от украинского кирпича начала нулевых нос воротит - это глупость и непонимание истинных ценностей.



У меня сразу вопрос - когда ВЫ планируете продавать свой ремонт?

Сразу по завершении или годик-другой таки поживете в нем?

Ибо в противном случае "ремонт с плинтусами" превратится в "слегка побитый молью" хипстерский свитер. Теплый, но отдаюший нафталином. А ВАШ ребенок, будет поражаться - "Па, как можно было положить на ЭТО 10+ лет своей жизни? Ты-же мог все такое-же иметь или в Германии или в Штатах Но тогда я-бы выросла в нормальной стране, адаптированная к цивилизации и получив признанное ТАМ образование а не НУШ. А ты, имел-бы к старости реальную медицину, а не профанацию."

У меня сразу вопрос - когда ВЫ планируете продавать свой ремонт?Сразу по завершении или годик-другой таки поживете в нем?Ибо в противном случае "ремонт с плинтусами" превратится в "слегка побитый молью" хипстерский свитер. Теплый, но отдаюший нафталином. А ВАШ ребенок, будет поражаться - "Па, как можно было положить на ЭТО 10+ лет своей жизни? Ты-же мог все такое-же иметь или в Германииили в Штатах Но тогда я-бы выросла в нормальной стране, адаптированная к цивилизации и получив признанное ТАМ образование а не НУШ. А ты, имел-бы к старости реальную медицину, а не профанацию."

Я так понял, что те кто тут выбирают жизнь в совкошлаке - автоматом попадают в Германию или США? Или о чем это? Или это о том, что кто-то положил жизнь на создание арендной недвиги, генерящей гривну здесь, хотя мог то же самое сделать в Германии или США, где реальная медицина, образование и т.д.? Я так понял, что те кто тут выбирают жизнь в совкошлаке - автоматом попадают в Германию или США? Или о чем это? Или это о том, что кто-то положил жизнь на создание арендной недвиги, генерящей гривну здесь, хотя мог то же самое сделать в Германии или США, где реальная медицина, образование и т.д.?

Нет, конечно. Одна лишь жизнь в совкошлаке не гарантирует попадания в "лучший мир еще при жизни". Хотя, большинство поставивших себе такую цель, и достигших ее, вряд-ли ставили себе попутную цель 10+ лет искать идеал в киевском бетоне. А вот создание парка киевских ( и не только) арендных квартир с дистанционным управлением из забугорья - идея не оригинальная. Даже старина Биг ее рассматривал. Чисто финансово это пока привлекательней чем на цивилизлванных рынках. Хотя и ТАМ иметь это полезно. Какая-никакая а диверсификация.Доказано в том числе некоторыми на этой ветке.)))Так что с поставленным вопросом?Когда хипстерский свитер проест моль и успеет-ли обладатель безупречного архитектурного вкуса скинуть "прелесть" до этого момента?И как жить дальше, когда новая мода наступает раньше чем закончил ремонт? (даю подсказку - забить на модуЯ все что пишу - из лучших побуждений. Мне странно смотреть, что человек с таким бэкграундом потратил столько времени своей жизни на не первостепенный в жизни вопрос. Да и "творчество" на форуме - я понимаю, руководство далеко, да и разница во времени...но все-таки. Неужели больше нечем заняться? "Как скучно мы живем" (с).