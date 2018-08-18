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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7304730573067307

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 62
1. Зросли більш, як на 15%
15%
9
2. Зросли на 10 - 15%
5%
3
3. Зросли на 5 - 10%
13%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
2%
1
5. Приблизно ті самі
35%
22
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
2%
1
8. Впали на 10 - 15%
10%
6
9. Впали більш, як на 15%
19%
12
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 06:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Sidus написав:
  5396669 написав:Новости с полей:

В апреле продана 1к (56м2) в ЖК Славутич с очень хорошим ремонтом и техникой по 2.3$/м2.

Неделю назад куплено мною:
- 1к в 4 доме миракса за 60$ - по 1.4$/м (переуступка). Для информации- на момент инвестирования продавцом, август 2017, цена была 30-32$.
- 2 квартиры в миракс, дом 1А по 118м2 по 1050 $/м2.

Сейчас получен задаток за 1к 43м2 в Славутич с хорошим ремонтоми техникой уже по 2.5$/м2 чистыми.

Как-то так!

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То есть вы влезли в Миракс по самые помидоры? А можно поинтересоваться с какой целью? Перепродажа?

Обьект проблемый, долгострой с очень длинной историей, у вас ,наверное, стальные шары )
У меня часть квартир еще с начального этапа. Но в основном в 3А (с террасой) и 4А. Это самые адекватные дома в части видов и количества квартир на этаже (в 4а - 5 кв).
Теперь вот влез еще и в муравейник 1А.
На данном этапе играла роль цена (отписался выше).
Четких планов еще нет. Раньше планировал под аренду, но сейчас очень выросли затраты на ремонт и соответственно доходность будет уже не та.
Скорее всего или просто продажа будет или продажа с ремонтом.

Но! Видя опыт Славутича (количество квартир и машин), в мираксе с этим будет еще хуже! Там жизни с авто, но без паркинг - не будет! ))



Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk
5396669
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  #<1 ... 7304730573067307
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