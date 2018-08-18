Додано: Сер 05 тра, 2021 06:08

Sidus написав: 5396669 написав: Новости с полей:



В апреле продана 1к (56м2) в ЖК Славутич с очень хорошим ремонтом и техникой по 2.3$/м2.



Неделю назад куплено мною:

- 1к в 4 доме миракса за 60$ - по 1.4$/м (переуступка). Для информации- на момент инвестирования продавцом, август 2017, цена была 30-32$.

- 2 квартиры в миракс, дом 1А по 118м2 по 1050 $/м2.



Сейчас получен задаток за 1к 43м2 в Славутич с хорошим ремонтоми техникой уже по 2.5$/м2 чистыми.



Как-то так!



Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk Новости с полей:В апреле продана 1к (56м2) в ЖК Славутич с очень хорошим ремонтом и техникой по 2.3$/м2.Неделю назад куплено мною:- 1к в 4 доме миракса за 60$ - по 1.4$/м (переуступка). Для информации- на момент инвестирования продавцом, август 2017, цена была 30-32$.- 2 квартиры в миракс, дом 1А по 118м2 по 1050 $/м2.Сейчас получен задаток за 1к 43м2 в Славутич с хорошим ремонтоми техникой уже по 2.5$/м2 чистыми.Как-то так!Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk



То есть вы влезли в Миракс по самые помидоры? А можно поинтересоваться с какой целью? Перепродажа?



Обьект проблемый, долгострой с очень длинной историей, у вас ,наверное, стальные шары ) То есть вы влезли в Миракс по самые помидоры? А можно поинтересоваться с какой целью? Перепродажа?Обьект проблемый, долгострой с очень длинной историей, у вас ,наверное, стальные шары )

У меня часть квартир еще с начального этапа. Но в основном в 3А (с террасой) и 4А. Это самые адекватные дома в части видов и количества квартир на этаже (в 4а - 5 кв).Теперь вот влез еще и в муравейник 1А.На данном этапе играла роль цена (отписался выше).Четких планов еще нет. Раньше планировал под аренду, но сейчас очень выросли затраты на ремонт и соответственно доходность будет уже не та.Скорее всего или просто продажа будет или продажа с ремонтом.Но! Видя опыт Славутича (количество квартир и машин), в мираксе с этим будет еще хуже! Там жизни с авто, но без паркинг - не будет! ))Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk