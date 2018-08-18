У меня часть квартир еще с начального этапа. Но в основном в 3А (с террасой) и 4А. Это самые адекватные дома в части видов и количества квартир на этаже (в 4а - 5 кв).Sidus написав:5396669 написав:Новости с полей:
В апреле продана 1к (56м2) в ЖК Славутич с очень хорошим ремонтом и техникой по 2.3$/м2.
Неделю назад куплено мною:
- 1к в 4 доме миракса за 60$ - по 1.4$/м (переуступка). Для информации- на момент инвестирования продавцом, август 2017, цена была 30-32$.
- 2 квартиры в миракс, дом 1А по 118м2 по 1050 $/м2.
Сейчас получен задаток за 1к 43м2 в Славутич с хорошим ремонтоми техникой уже по 2.5$/м2 чистыми.
Как-то так!
Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk
То есть вы влезли в Миракс по самые помидоры? А можно поинтересоваться с какой целью? Перепродажа?
Обьект проблемый, долгострой с очень длинной историей, у вас ,наверное, стальные шары )
Теперь вот влез еще и в муравейник 1А.
На данном этапе играла роль цена (отписался выше).
Четких планов еще нет. Раньше планировал под аренду, но сейчас очень выросли затраты на ремонт и соответственно доходность будет уже не та.
Скорее всего или просто продажа будет или продажа с ремонтом.
Но! Видя опыт Славутича (количество квартир и машин), в мираксе с этим будет еще хуже! Там жизни с авто, но без паркинг - не будет! ))
Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk