RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7303730473057306

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 62
1. Зросли більш, як на 15%
15%
9
2. Зросли на 10 - 15%
5%
3
3. Зросли на 5 - 10%
13%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
2%
1
5. Приблизно ті самі
35%
22
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
2%
1
8. Впали на 10 - 15%
10%
6
9. Впали більш, як на 15%
19%
12
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 06:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Sidus написав:
  unicdima написав:
  airmax78 написав:Народ, покупавший квартиры по 1куе за м и ниже (судя по уже давно сделанным ремонтам), продает по 2+ всякие Славутичи, Династии, Л-Кварталы и прости г.ди Герцен Парки. По Славутичу человек отписался сегодня. По Династии и остальным висят свежие объявления. Какие еще подписи у нотариуса нужны?

По Славутичу такие квартиры год висят и продалась она или нет мы знаем только с поста номерного форумчанина. Там же полно вариантов с гораздо более низкими ценами.


Вот тут я согласен, не стоит верить всему, о чем пишут на заборах...Славутич по 2к+? нуну...а тем более тот товарищ подозрительно пиарит долгострой Миракс, в которой якобы влез на около 300к вечнозеленых.
А в чем пиар заключается? В том. Что донес информацию о покупке? Ну-ну...
И смысл парить то, чего уже нет в продаже.
В ОП - ноль квартир. По переуступке - один неликвид...

Да. По Славутичу именно так и было.
Проект длился 1 год и 6 месяцев. Из них ремонт около 5 мес. Остальное время висели в продаже. Корона как и у всех сделала своем время и расстянула сроки.

Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk
5396669
Аватар користувача
 
Повідомлень: 242
З нами з: 17.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 06:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Sidus написав:
  5396669 написав:Новости с полей:

В апреле продана 1к (56м2) в ЖК Славутич с очень хорошим ремонтом и техникой по 2.3$/м2.

Неделю назад куплено мною:
- 1к в 4 доме миракса за 60$ - по 1.4$/м (переуступка). Для информации- на момент инвестирования продавцом, август 2017, цена была 30-32$.
- 2 квартиры в миракс, дом 1А по 118м2 по 1050 $/м2.

Сейчас получен задаток за 1к 43м2 в Славутич с хорошим ремонтоми техникой уже по 2.5$/м2 чистыми.

Как-то так!

Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk


То есть вы влезли в Миракс по самые помидоры? А можно поинтересоваться с какой целью? Перепродажа?

Обьект проблемый, долгострой с очень длинной историей, у вас ,наверное, стальные шары )
У меня часть квартир еще с начального этапа. Но в основном в 3А (с террасой) и 4А. Это самые адекватные дома в части видов и количества квартир на этаже (в 4а - 5 кв).
Теперь вот влез еще и в муравейник 1А.
На данном этапе играла роль цена (отписался выше).
Четких планов еще нет. Раньше планировал под аренду, но сейчас очень выросли затраты на ремонт и соответственно доходность будет уже не та.
Скорее всего или просто продажа будет или продажа с ремонтом.

Но! Видя опыт Славутича (количество квартир и машин), в мираксе с этим будет еще хуже! Там жизни с авто, но без паркинг - не будет! ))



Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk
5396669
Аватар користувача
 
Повідомлень: 242
З нами з: 17.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 07:03

  rjkz написав:
  airmax78 написав:Я так понял, что те кто тут выбирают жизнь в совкошлаке - автоматом попадают в Германию или США? Или о чем это? Или это о том, что кто-то положил жизнь на создание арендной недвиги, генерящей гривну здесь, хотя мог то же самое сделать в Германии или США, где реальная медицина, образование и т.д.?


Нет, конечно. Одна лишь жизнь в совкошлаке не гарантирует попадания в "лучший мир еще при жизни" :lol: . Хотя, большинство поставивших себе такую цель, и достигших ее, вряд-ли ставили себе попутную цель 10+ лет искать идеал в киевском бетоне. А вот создание парка киевских ( и не только) арендных квартир с дистанционным управлением из забугорья - идея не оригинальная. Даже старина Биг ее рассматривал. Чисто финансово это пока привлекательней чем на цивилизлванных рынках. Хотя и ТАМ иметь это полезно. Какая-никакая а диверсификация. :lol: Доказано в том числе некоторыми на этой ветке.)))
Так что с поставленным вопросом?
Когда хипстерский свитер проест моль и успеет-ли обладатель безупречного архитектурного вкуса скинуть "прелесть" до этого момента?
И как жить дальше, когда новая мода наступает раньше чем закончил ремонт? (даю подсказку - забить на моду :lol: )
Я все что пишу - из лучших побуждений. Мне странно смотреть, что человек с таким бэкграундом потратил столько времени своей жизни на не первостепенный в жизни вопрос. Да и "творчество" на форуме - я понимаю, руководство далеко, да и разница во времени...но все-таки. Неужели больше нечем заняться? "Как скучно мы живем" (с).

А в чем смысл Вашего творчества на форуме? В чем смысл творчества на форуме любого кто здесь пишет?
Я все эти 10 лет жил в очень приличной квартире, в доме - "пределе мечты Амата". Не имея проблем ни со свободным местом ни с парковкой. Правда в последние 2 года кое-что в этой квартире уже начало желтеть и отваливаться. Ну, ничего, скоро перееду в новую. Или новую продам. Или, если так случится, перееду на новое место работы, а квартиру сдам (паркоместа уже скоро год как сдаются). Будет Ваше дистанционное управление из-за бугорья.
airmax78
 
Повідомлень: 38451
З нами з: 25.10.12
Подякував: 925 раз.
Подякували: 4647 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 07:30

  airmax78 написав:
  UA написав:
  airmax78 написав:2+ куе за 1кв.м, к которым якобы стремится КРЖН, по мнению Дмитрия с ютьюба, для комфорт+/бизнес (в ипенях) уже свершившийся факт.
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/2-komn ... LjOjn.html
Серж, кстати, сколько тут был метр, когда Вы смотрели?

Свершившийся факт это когда у нотариуса подписи ставят.

Народ, покупавший квартиры по 1куе за м и ниже (судя по уже давно сделанным ремонтам), продает по 2+ всякие Славутичи, Династии, Л-Кварталы и прости г.ди Герцен Парки. По Славутичу человек отписался сегодня. По Династии и остальным висят свежие объявления. Какие еще подписи у нотариуса нужны?

Династия со Славутичем немного в разных местах находятся. Соломенка возле центра и парка немного отличается от ПОХа.
hume
 
Повідомлень: 7816
З нами з: 27.12.12
Подякував: 837 раз.
Подякували: 1497 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 07:54

  hume написав:
  airmax78 написав:
  UA написав:Свершившийся факт это когда у нотариуса подписи ставят.

Народ, покупавший квартиры по 1куе за м и ниже (судя по уже давно сделанным ремонтам), продает по 2+ всякие Славутичи, Династии, Л-Кварталы и прости г.ди Герцен Парки. По Славутичу человек отписался сегодня. По Династии и остальным висят свежие объявления. Какие еще подписи у нотариуса нужны?

Династия со Славутичем немного в разных местах находятся. Соломенка возле центра и парка немного отличается от ПОХа.

Пару дней назад вы писали о важности метро в пешей доступности. 26 минут по гуглу от династии это ещё пешая?)
Kostia
 
Повідомлень: 1544
З нами з: 02.11.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 08:09

  5396669 написав:- 1к в 4 доме миракса за 60$ - по 1.4$/м (переуступка). Для информации- на момент инвестирования продавцом, август 2017, цена была 30-32$.

По какой цене вы планируете выйти из Миракса?
80? 100?
UA
 
Повідомлень: 5552
З нами з: 19.07.08
Подякував: 921 раз.
Подякували: 1116 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 08:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

UA написав:
  5396669 написав:- 1к в 4 доме миракса за 60$ - по 1.4$/м (переуступка). Для информации- на момент инвестирования продавцом, август 2017, цена была 30-32$.

По какой цене вы планируете выйти из Миракса?
80? 100?


Думаю, что к моменту сдачи (а это не ранее конца 2022), такого рода варианты будут не менее 2000$/м2.

В том же Славутич, 1К уже сейчас нет ниже чем по 1.4-1.5$ без ремонта.


Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk
5396669
Аватар користувача
 
Повідомлень: 242
З нами з: 17.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7303730473057306
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2034, 2035, 2036
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
20350 3518374
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 тра, 2021 18:13
flyman
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 47, 48, 49
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
488 216738
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 бер, 2021 16:53
Ірина_
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 21944
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (22438)
05.05.2021 09:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.