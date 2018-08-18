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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 05 тра, 2021 06:03
Sidus написав: unicdima написав: airmax78 написав:
Народ, покупавший квартиры по 1куе за м и ниже (судя по уже давно сделанным ремонтам), продает по 2+ всякие Славутичи, Династии, Л-Кварталы и прости г.ди Герцен Парки. По Славутичу человек отписался сегодня. По Династии и остальным висят свежие объявления. Какие еще подписи у нотариуса нужны?
По Славутичу такие квартиры год висят и продалась она или нет мы знаем только с поста номерного форумчанина. Там же полно вариантов с гораздо более низкими ценами.
Вот тут я согласен, не стоит верить всему, о чем пишут на заборах...Славутич по 2к+? нуну...а тем более тот товарищ подозрительно пиарит долгострой Миракс, в которой якобы влез на около 300к вечнозеленых.
А в чем пиар заключается? В том. Что донес информацию о покупке? Ну-ну...
И смысл парить то, чего уже нет в продаже.
В ОП - ноль квартир. По переуступке - один неликвид...
Да. По Славутичу именно так и было.
Проект длился 1 год и 6 месяцев. Из них ремонт около 5 мес. Остальное время висели в продаже. Корона как и у всех сделала своем время и расстянула сроки.
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Додано: Сер 05 тра, 2021 06:08
Sidus написав: 5396669 написав:
Новости с полей:
В апреле продана 1к (56м2) в ЖК Славутич с очень хорошим ремонтом и техникой по 2.3$/м2.
Неделю назад куплено мною:
- 1к в 4 доме миракса за 60$ - по 1.4$/м (переуступка). Для информации- на момент инвестирования продавцом, август 2017, цена была 30-32$.
- 2 квартиры в миракс, дом 1А по 118м2 по 1050 $/м2.
Сейчас получен задаток за 1к 43м2 в Славутич с хорошим ремонтоми техникой уже по 2.5$/м2 чистыми.
Как-то так!
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То есть вы влезли в Миракс по самые помидоры? А можно поинтересоваться с какой целью? Перепродажа?
Обьект проблемый, долгострой с очень длинной историей, у вас ,наверное, стальные шары )
У меня часть квартир еще с начального этапа. Но в основном в 3А (с террасой) и 4А. Это самые адекватные дома в части видов и количества квартир на этаже (в 4а - 5 кв).
Теперь вот влез еще и в муравейник 1А.
На данном этапе играла роль цена (отписался выше).
Четких планов еще нет. Раньше планировал под аренду, но сейчас очень выросли затраты на ремонт и соответственно доходность будет уже не та.
Скорее всего или просто продажа будет или продажа с ремонтом.
Но! Видя опыт Славутича (количество квартир и машин), в мираксе с этим будет еще хуже! Там жизни с авто, но без паркинг - не будет! ))
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Додано: Сер 05 тра, 2021 07:03
rjkz написав: airmax78 написав:
Я так понял, что те кто тут выбирают жизнь в совкошлаке - автоматом попадают в Германию или США? Или о чем это? Или это о том, что кто-то положил жизнь на создание арендной недвиги, генерящей гривну здесь, хотя мог то же самое сделать в Германии или США, где реальная медицина, образование и т.д.?
Нет, конечно. Одна лишь жизнь в совкошлаке не гарантирует попадания в "лучший мир еще при жизни"
. Хотя, большинство поставивших себе такую цель, и достигших ее, вряд-ли ставили себе попутную цель 10+ лет искать идеал в киевском бетоне. А вот создание парка киевских ( и не только) арендных квартир с дистанционным управлением из забугорья - идея не оригинальная. Даже старина Биг ее рассматривал. Чисто финансово это пока привлекательней чем на цивилизлванных рынках. Хотя и ТАМ иметь это полезно. Какая-никакая а диверсификация.
Доказано в том числе некоторыми на этой ветке.)))
Так что с поставленным вопросом?
Когда хипстерский свитер проест моль и успеет-ли обладатель безупречного архитектурного вкуса скинуть "прелесть" до этого момента?
И как жить дальше, когда новая мода наступает раньше чем закончил ремонт? (даю подсказку - забить на моду
)
Я все что пишу - из лучших побуждений. Мне странно смотреть, что человек с таким бэкграундом потратил столько времени своей жизни на не первостепенный в жизни вопрос. Да и "творчество" на форуме - я понимаю, руководство далеко, да и разница во времени...но все-таки. Неужели больше нечем заняться? "Как скучно мы живем" (с).
А в чем смысл Вашего творчества на форуме? В чем смысл творчества на форуме любого кто здесь пишет?
Я все эти 10 лет жил в очень приличной квартире, в доме - "пределе мечты Амата". Не имея проблем ни со свободным местом ни с парковкой. Правда в последние 2 года кое-что в этой квартире уже начало желтеть и отваливаться. Ну, ничего, скоро перееду в новую. Или новую продам. Или, если так случится, перееду на новое место работы, а квартиру сдам (паркоместа уже скоро год как сдаются). Будет Ваше дистанционное управление из-за бугорья.
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Додано: Сер 05 тра, 2021 07:30
airmax78 написав: UA написав:
Свершившийся факт это когда у нотариуса подписи ставят.
Народ, покупавший квартиры по 1куе за м и ниже (судя по уже давно сделанным ремонтам), продает по 2+ всякие Славутичи, Династии, Л-Кварталы и прости г.ди Герцен Парки. По Славутичу человек отписался сегодня. По Династии и остальным висят свежие объявления. Какие еще подписи у нотариуса нужны?
Династия со Славутичем немного в разных местах находятся. Соломенка возле центра и парка немного отличается от ПОХа.
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hume
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Додано: Сер 05 тра, 2021 07:54
hume написав: airmax78 написав: UA написав:
Свершившийся факт это когда у нотариуса подписи ставят.
Народ, покупавший квартиры по 1куе за м и ниже (судя по уже давно сделанным ремонтам), продает по 2+ всякие Славутичи, Династии, Л-Кварталы и прости г.ди Герцен Парки. По Славутичу человек отписался сегодня. По Династии и остальным висят свежие объявления. Какие еще подписи у нотариуса нужны?
Династия со Славутичем немного в разных местах находятся. Соломенка возле центра и парка немного отличается от ПОХа.
Пару дней назад вы писали о важности метро в пешей доступности. 26 минут по гуглу от династии это ещё пешая?)
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Додано: Сер 05 тра, 2021 08:09
5396669 написав:
- 1к в 4 доме миракса за 60$ - по 1.4$/м (переуступка). Для информации- на момент инвестирования продавцом, август 2017, цена была 30-32$.
По какой цене вы планируете выйти из Миракса?
80? 100?
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Додано: Сер 05 тра, 2021 08:16
UA написав: 5396669 написав:
- 1к в 4 доме миракса за 60$ - по 1.4$/м (переуступка). Для информации- на момент инвестирования продавцом, август 2017, цена была 30-32$.
По какой цене вы планируете выйти из Миракса?
80? 100?
Думаю, что к моменту сдачи (а это не ранее конца 2022), такого рода варианты будут не менее 2000$/м2.
В том же Славутич, 1К уже сейчас нет ниже чем по 1.4-1.5$ без ремонта.
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