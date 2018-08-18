Додано: Сер 05 тра, 2021 09:17

airmax78 написав: rjkz написав: airmax78 написав: Я так понял, что те кто тут выбирают жизнь в совкошлаке - автоматом попадают в Германию или США? Или о чем это? Или это о том, что кто-то положил жизнь на создание арендной недвиги, генерящей гривну здесь, хотя мог то же самое сделать в Германии или США, где реальная медицина, образование и т.д.? Я так понял, что те кто тут выбирают жизнь в совкошлаке - автоматом попадают в Германию или США? Или о чем это? Или это о том, что кто-то положил жизнь на создание арендной недвиги, генерящей гривну здесь, хотя мог то же самое сделать в Германии или США, где реальная медицина, образование и т.д.?



Нет, конечно. Одна лишь жизнь в совкошлаке не гарантирует попадания в "лучший мир еще при жизни" . Хотя, большинство поставивших себе такую цель, и достигших ее, вряд-ли ставили себе попутную цель 10+ лет искать идеал в киевском бетоне. А вот создание парка киевских ( и не только) арендных квартир с дистанционным управлением из забугорья - идея не оригинальная. Даже старина Биг ее рассматривал. Чисто финансово это пока привлекательней чем на цивилизлванных рынках. Хотя и ТАМ иметь это полезно. Какая-никакая а диверсификация. Доказано в том числе некоторыми на этой ветке.)))

Так что с поставленным вопросом?

Когда хипстерский свитер проест моль и успеет-ли обладатель безупречного архитектурного вкуса скинуть "прелесть" до этого момента?

И как жить дальше, когда новая мода наступает раньше чем закончил ремонт? (даю подсказку - забить на моду )

Я все что пишу - из лучших побуждений. Мне странно смотреть, что человек с таким бэкграундом потратил столько времени своей жизни на не первостепенный в жизни вопрос. Да и "творчество" на форуме - я понимаю, руководство далеко, да и разница во времени...но все-таки. Неужели больше нечем заняться? "Как скучно мы живем" (с). Нет, конечно. Одна лишь жизнь в совкошлаке не гарантирует попадания в "лучший мир еще при жизни". Хотя, большинство поставивших себе такую цель, и достигших ее, вряд-ли ставили себе попутную цель 10+ лет искать идеал в киевском бетоне. А вот создание парка киевских ( и не только) арендных квартир с дистанционным управлением из забугорья - идея не оригинальная. Даже старина Биг ее рассматривал. Чисто финансово это пока привлекательней чем на цивилизлванных рынках. Хотя и ТАМ иметь это полезно. Какая-никакая а диверсификация.Доказано в том числе некоторыми на этой ветке.)))Так что с поставленным вопросом?Когда хипстерский свитер проест моль и успеет-ли обладатель безупречного архитектурного вкуса скинуть "прелесть" до этого момента?И как жить дальше, когда новая мода наступает раньше чем закончил ремонт? (даю подсказку - забить на модуЯ все что пишу - из лучших побуждений. Мне странно смотреть, что человек с таким бэкграундом потратил столько времени своей жизни на не первостепенный в жизни вопрос. Да и "творчество" на форуме - я понимаю, руководство далеко, да и разница во времени...но все-таки. Неужели больше нечем заняться? "Как скучно мы живем" (с).

А в чем смысл Вашего творчества на форуме? В чем смысл творчества на форуме любого кто здесь пишет?

Я все эти 10 лет жил в очень приличной квартире, в доме - "пределе мечты Амата". Не имея проблем ни со свободным местом ни с парковкой. Правда в последние 2 года кое-что в этой квартире уже начало желтеть и отваливаться. Ну, ничего, скоро перееду в новую. Или новую продам. Или, если так случится, перееду на новое место работы, а квартиру сдам (паркоместа уже скоро год как сдаются). Будет Ваше дистанционное управление из-за бугорья. А в чем смысл Вашего творчества на форуме? В чем смысл творчества на форуме любого кто здесь пишет?Я все эти 10 лет жил в очень приличной квартире, в доме - "пределе мечты Амата". Не имея проблем ни со свободным местом ни с парковкой. Правда в последние 2 года кое-что в этой квартире уже начало желтеть и отваливаться. Ну, ничего, скоро перееду в новую. Или новую продам. Или, если так случится, перееду на новое место работы, а квартиру сдам (паркоместа уже скоро год как сдаются). Будет Ваше дистанционное управление из-за бугорья.

1. Моего "творчества" тут на ветке практически нет. В силу известных обстоятельств мне более полезна была ветка про аренду. Эта-же преимущественно читается, дабы "быть в контексте". По понятным, опять-таки, причинам. Мотивы других участников ветки, в своем большинстве, тоже очевидны. Кто был тут ради покупки "для себя", после свершения сделки со временем покидают ветку. Для кого это бизнес - тут завсегдатаи, ну и те кто все не решается.2. Вот это как-раз и не понятно. Квартира-мечта, ремонт перфекциониста, дом архитектурного эстета. При этом гандошащего все что "уже не модное". Как это сочетается с течением времени и переменчивостью моды? Я слишком высокого мнения о ВАШИХ интеллектуальных способностях, чтобы допустить, что ВЫ не понимаете, что если "дедушкино пальто" сталинок, "папина кожанная куртка" совкошлака и даже "что0то там" "украинского кирпича" 00-х - это уже г-но, то не надо иметь немецкое МВА, чтобы продлить логический ряд и через лет пять включить в это условный "хипстерский свитер" концептуального газоблока с панорамными окнами.Отсюда вопрос - как жить с этим дальше? 10+ лет поиска идеала. Ремонт "для себя", который при продаже не отбивается, при сдаче в аренду "убивается". Но через лет 5-10 станет не модным и "памятником деньгам". Это я все транслирую ВАШУ логику. И ВЫ сами тут неоднократно отписывались, что в это вложено ВСЕ заработанное ВАШЕЙ семьей за 10+ лет, включая на депо, перепродажах предыдущих прелестей (один только Ричмонд дал ВАМ возможность удвоить семейный капитал), и других, более рисковых операциях. То есть ВЫ попробовали прыгнуть значительно выше своих реальных возможностей. Отлично, у ВАС это почти получилось, хоть на это ушли лучшие годы активной жизни. Но теперь придется как-то смириться с неминуемым устареванием этого достижения. Или продавать. Я не думаю, что ВЫ всерьез рассматриваете вариант сдачи в аренду 3к с 300 куе вложений.3. Конечно, я желаю ВАМ жизненного успеха и если ВАС все-таки переведут в место основной локации ВАШЕЙ компании на 3 буквы, то не дайте им шанса узнать, что существует этот форум. Там как-то не очень приветствуется даже личные разговоры в рабочее время, не говоря о годах, потраченных на непонятно что.