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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 05 тра, 2021 09:32
Kostia написав:
[
Пару дней назад вы писали о важности метро в пешей доступности. 26 минут по гуглу от династии это ещё пешая?)
Там за 20 минут можно справиться. Сильно хорошо я район знаю этот район. Но это далековато, согласен. Но само месторасположение этого комплекса имеет преимущество. Это ближайшее прицентралье. На авто естественно за 10 минут до центра не доберешься, как с переулка Моторного, но за 15-20 минут вполне можно оказаться в любой точке центра.)
Правда современное ценообразование оно такое, что возле Харьковской цена может быть на порядок выше. С ценой не поспоришь.
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hume
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Додано: Сер 05 тра, 2021 09:33
hume написав: 5396669 написав:
[
По А в чем пиар заключается? В том. Что донес информацию о покупке? Ну-ну...
И смысл парить то, чего уже нет в продаже.
В ОП - ноль квартир. По переуступке - один неликвид...
Да. По Славутичу именно так и было.
Проект длился 1 год и 6 месяцев. Из них ремонт около 5 мес. Остальное время висели в продаже. Корона как и у всех сделала своем время и расстянула сроки.
Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk
Так это в порядке вещей. Вы пишите информацию, форумчане вас хэйтят. Норма.
Ну после такого как-то и отпадает желание делиться новостями.
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5396669
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Додано: Сер 05 тра, 2021 09:35
5396669 написав: hume написав: 5396669 написав:
[
По А в чем пиар заключается? В том. Что донес информацию о покупке? Ну-ну...
И смысл парить то, чего уже нет в продаже.
В ОП - ноль квартир. По переуступке - один неликвид...
Да. По Славутичу именно так и было.
Проект длился 1 год и 6 месяцев. Из них ремонт около 5 мес. Остальное время висели в продаже. Корона как и у всех сделала своем время и расстянула сроки.
Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk
Так это в порядке вещей. Вы пишите информацию, форумчане вас хэйтят. Норма.
Ну после такого как-то и отпадает желание делиться новостями.
Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk
Поэтому многие и перестали, к сожалению.
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hume
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Додано: Сер 05 тра, 2021 09:53
hume написав: Kostia написав:
[
Пару дней назад вы писали о важности метро в пешей доступности. 26 минут по гуглу от династии это ещё пешая?)
Там за 20 минут можно справиться. Сильно хорошо я район знаю этот район. Но это далековато, согласен. Но само месторасположение этого комплекса имеет преимущество. Это ближайшее прицентралье. На авто естественно за 10 минут до центра не доберешься, как с переулка Моторного, но за 15-20 минут вполне можно оказаться в любой точке центра.)
Правда современное ценообразование оно такое, что возле Харьковской цена может быть на порядок выше. С ценой не поспоришь.
Раз вы решили вспомнить окрестности науки, тогда от ракетной в принципе тоже метро в пешей доступности, там пару минут разницы с династией
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Kostia
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Додано: Сер 05 тра, 2021 10:10
rjkz написав:
Там как-то не очень приветствуется даже личные разговоры в рабочее время, не говоря о годах, потраченных на непонятно что.
даже послеобеденного караоке нет?
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Додано: Сер 05 тра, 2021 10:12
rjkz написав: airmax78 написав: UA написав:
Новое поколение выбирает модные МОПы с фасадами.
Продают унаследованный совкошлак, докалывают сколько могут или берут рассрочку от застройшика и в модные МОПы.
Т.е. когда вам не очень хочется надевать прекрасное теплое дедушкино пальто, только слегка побитое молью, и даже папина кожаная куртка, почти новая, висит пылится - это нормально, а то что новое поколение не хочет жить в бабушатничках, а теперь и от украинского кирпича начала нулевых нос воротит - это глупость и непонимание истинных ценностей.
У меня сразу вопрос - когда ВЫ планируете продавать свой ремонт?
Сразу по завершении или годик-другой таки поживете в нем?
Ибо в противном случае "ремонт с плинтусами" превратится в "слегка побитый молью" хипстерский свитер. Теплый, но отдаюший нафталином. А ВАШ ребенок, будет поражаться - "Па, как можно было положить на ЭТО 10+ лет своей жизни? Ты-же мог все такое-же иметь или в Германии
или в Штатах
Но тогда я-бы выросла в нормальной стране, адаптированная к цивилизации и получив признанное ТАМ образование а не НУШ. А ты, имел-бы к старости реальную медицину, а не профанацию."
Питання в тому, чи робиться той ремонт в реалі)))
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Надто багато онуків і правнуків барона Мюнхаузена тусується тут. І всі хочуть заробити на нерухомості)))
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