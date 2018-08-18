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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7305730673077308>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 62
1. Зросли більш, як на 15%
15%
9
2. Зросли на 10 - 15%
5%
3
3. Зросли на 5 - 10%
13%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
2%
1
5. Приблизно ті самі
35%
22
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
2%
1
8. Впали на 10 - 15%
10%
6
9. Впали більш, як на 15%
19%
12
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 09:32

  Kostia написав:[
Пару дней назад вы писали о важности метро в пешей доступности. 26 минут по гуглу от династии это ещё пешая?)

Там за 20 минут можно справиться. Сильно хорошо я район знаю этот район. Но это далековато, согласен. Но само месторасположение этого комплекса имеет преимущество. Это ближайшее прицентралье. На авто естественно за 10 минут до центра не доберешься, как с переулка Моторного, но за 15-20 минут вполне можно оказаться в любой точке центра.)
Правда современное ценообразование оно такое, что возле Харьковской цена может быть на порядок выше. С ценой не поспоришь.
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 09:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hume написав:
  5396669 написав:[
По А в чем пиар заключается? В том. Что донес информацию о покупке? Ну-ну...
И смысл парить то, чего уже нет в продаже.
В ОП - ноль квартир. По переуступке - один неликвид...

Да. По Славутичу именно так и было.
Проект длился 1 год и 6 месяцев. Из них ремонт около 5 мес. Остальное время висели в продаже. Корона как и у всех сделала своем время и расстянула сроки.

Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk

Так это в порядке вещей. Вы пишите информацию, форумчане вас хэйтят. Норма.
Ну после такого как-то и отпадает желание делиться новостями.

Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk
5396669
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 09:35

  5396669 написав:
hume написав:
  5396669 написав:[
По А в чем пиар заключается? В том. Что донес информацию о покупке? Ну-ну...
И смысл парить то, чего уже нет в продаже.
В ОП - ноль квартир. По переуступке - один неликвид...

Да. По Славутичу именно так и было.
Проект длился 1 год и 6 месяцев. Из них ремонт около 5 мес. Остальное время висели в продаже. Корона как и у всех сделала своем время и расстянула сроки.

Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk

Так это в порядке вещей. Вы пишите информацию, форумчане вас хэйтят. Норма.
Ну после такого как-то и отпадает желание делиться новостями.

Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk

Поэтому многие и перестали, к сожалению.
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 09:53

  hume написав:
  Kostia написав:[
Пару дней назад вы писали о важности метро в пешей доступности. 26 минут по гуглу от династии это ещё пешая?)

Там за 20 минут можно справиться. Сильно хорошо я район знаю этот район. Но это далековато, согласен. Но само месторасположение этого комплекса имеет преимущество. Это ближайшее прицентралье. На авто естественно за 10 минут до центра не доберешься, как с переулка Моторного, но за 15-20 минут вполне можно оказаться в любой точке центра.)
Правда современное ценообразование оно такое, что возле Харьковской цена может быть на порядок выше. С ценой не поспоришь.

Раз вы решили вспомнить окрестности науки, тогда от ракетной в принципе тоже метро в пешей доступности, там пару минут разницы с династией :lol:
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 11:10

  Kostia написав:[
Раз вы решили вспомнить окрестности науки, тогда от ракетной в принципе тоже метро в пешей доступности, там пару минут разницы с династией :lol:

Спорить не буду. С переулка моторного можно дойти за 25 минут до метро.
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 11:21

  rjkz написав: Я не думаю, что ВЫ всерьез рассматриваете вариант сдачи в аренду 3к с 300 куе вложений.

Почему нет? За 3куе - вполне нормальная доходность получается. Тем более, что не будет там 300куе. Думаю, что в 250 уложусь.
Там хорошее место - много платежеспособной публики вокруг, которая никогда не будет покупать себе недвигу в Киеве.
Постоянно какие-то скрытые угрозы от вас. Работодателю пофиг чем кто занимается в "рабочее" время - главное чтобы работа делалась. Спросите у Зрадио.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 11:38

Любителям центра и прицентралья
Еще лучше, чем было месяц -два назад
4 комнатную квартиру в Центре, на Антоновича 88.
Площадь квартиры: 84/50/9 м2.
Находится на 3 этаже, 15 этажного кирпичного дома, спецпроект 1992 года.
...
Быстрое освобождение.
Кладовка 3 м2, рядом с квартирой, идет покупателю бесплатно!
Цена: 99 999 уе. или лучшее предложение.
Для покупателей комиссия 0% ноль процентов.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/kupite-4-kom-kv-ru-84-m2-v-kieve-tsentr-antonovicha-88-metro-500-metrov-IDLtKm5.html
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 11:46

  Serg-ik написав:Любителям центра и прицентралья
Еще лучше, чем было месяц -два назад
4 комнатную квартиру в Центре, на Антоновича 88.
Площадь квартиры: 84/50/9 м2.
Находится на 3 этаже, 15 этажного кирпичного дома, спецпроект 1992 года.
...
Быстрое освобождение.
Кладовка 3 м2, рядом с квартирой, идет покупателю бесплатно!
Цена: 99 999 уе. или лучшее предложение.
Для покупателей комиссия 0% ноль процентов.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/kupite-4-kom-kv-ru-84-m2-v-kieve-tsentr-antonovicha-88-metro-500-metrov-IDLtKm5.html

Да уж... А соседний дом - Нью Йорк почти с такими же потолками, тоже без паркинга, но с модными мопами и фасадом - не может сложить себе цену за пределами 2.5куе за метр без ремонта. Лучшее подтверждение теории модных МОПов сложно придумать.
P.S. В этой ситуации я бы уже задумался: а нужен ли мне тот модный МОП при такой разнице.
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 12:01

  hume написав:
  Kostia написав:[
Раз вы решили вспомнить окрестности науки, тогда от ракетной в принципе тоже метро в пешей доступности, там пару минут разницы с династией :lol:

Спорить не буду. С переулка моторного можно дойти за 25 минут до метро.

Вы уже почти как аирмакс передергиваете, ору :lol: :lol: :lol:
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 12:04

почему удалили мой пост, где я говорил, что не стоит сравнивать доходность квартиры с депозитами и овгз? Квартира - другой актив, более надежный и долговечный.
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