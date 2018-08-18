Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Kostia написав:[ Пару дней назад вы писали о важности метро в пешей доступности. 26 минут по гуглу от династии это ещё пешая?)
Там за 20 минут можно справиться. Сильно хорошо я район знаю этот район. Но это далековато, согласен. Но само месторасположение этого комплекса имеет преимущество. Это ближайшее прицентралье. На авто естественно за 10 минут до центра не доберешься, как с переулка Моторного, но за 15-20 минут вполне можно оказаться в любой точке центра.) Правда современное ценообразование оно такое, что возле Харьковской цена может быть на порядок выше. С ценой не поспоришь.
Kostia написав:[ Пару дней назад вы писали о важности метро в пешей доступности. 26 минут по гуглу от династии это ещё пешая?)
Там за 20 минут можно справиться. Сильно хорошо я район знаю этот район. Но это далековато, согласен. Но само месторасположение этого комплекса имеет преимущество. Это ближайшее прицентралье. На авто естественно за 10 минут до центра не доберешься, как с переулка Моторного, но за 15-20 минут вполне можно оказаться в любой точке центра.) Правда современное ценообразование оно такое, что возле Харьковской цена может быть на порядок выше. С ценой не поспоришь.
Раз вы решили вспомнить окрестности науки, тогда от ракетной в принципе тоже метро в пешей доступности, там пару минут разницы с династией
rjkz написав: Я не думаю, что ВЫ всерьез рассматриваете вариант сдачи в аренду 3к с 300 куе вложений.
Почему нет? За 3куе - вполне нормальная доходность получается. Тем более, что не будет там 300куе. Думаю, что в 250 уложусь. Там хорошее место - много платежеспособной публики вокруг, которая никогда не будет покупать себе недвигу в Киеве. Постоянно какие-то скрытые угрозы от вас. Работодателю пофиг чем кто занимается в "рабочее" время - главное чтобы работа делалась. Спросите у Зрадио.
Любителям центра и прицентралья Еще лучше, чем было месяц -два назад
4 комнатную квартиру в Центре, на Антоновича 88. Площадь квартиры: 84/50/9 м2. Находится на 3 этаже, 15 этажного кирпичного дома, спецпроект 1992 года. ... Быстрое освобождение. Кладовка 3 м2, рядом с квартирой, идет покупателю бесплатно! Цена: 99 999 уе. или лучшее предложение. Для покупателей комиссия 0% ноль процентов.
Serg-ik написав:Любителям центра и прицентралья Еще лучше, чем было месяц -два назад
4 комнатную квартиру в Центре, на Антоновича 88. Площадь квартиры: 84/50/9 м2. Находится на 3 этаже, 15 этажного кирпичного дома, спецпроект 1992 года. ... Быстрое освобождение. Кладовка 3 м2, рядом с квартирой, идет покупателю бесплатно! Цена: 99 999 уе. или лучшее предложение. Для покупателей комиссия 0% ноль процентов.
Да уж... А соседний дом - Нью Йорк почти с такими же потолками, тоже без паркинга, но с модными мопами и фасадом - не может сложить себе цену за пределами 2.5куе за метр без ремонта. Лучшее подтверждение теории модных МОПов сложно придумать. P.S. В этой ситуации я бы уже задумался: а нужен ли мне тот модный МОП при такой разнице.