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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7305730673077308

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 62
1. Зросли більш, як на 15%
15%
9
2. Зросли на 10 - 15%
5%
3
3. Зросли на 5 - 10%
13%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
2%
1
5. Приблизно ті самі
35%
22
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
2%
1
8. Впали на 10 - 15%
10%
6
9. Впали більш, як на 15%
19%
12
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 12:15

  airmax78 написав:Работодателю пофиг чем кто занимается в "рабочее" время - главное чтобы работа делалась. Спросите у Зрадио.
В компании на 3 буквы - не пофиг, так как они берут с клиентов не столько за результат, как за час работы. А в компании Гранд Туринга берут за результат, поэтому он любит петь караоке на работе.
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 12:23

  Grand Touring написав:почему удалили мой пост, где я говорил, что не стоит сравнивать доходность квартиры с депозитами и овгз? Квартира - другой актив, более надежный и долговечный.

Звісно, так.
Проте в КРЖН можна так зайти, що потім треба 15 років кров,ю відхаркуватись, щоб вийти в нуль. Як це було в 2008 чи 2013.
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 12:33

  Grand Touring написав:
  airmax78 написав:Работодателю пофиг чем кто занимается в "рабочее" время - главное чтобы работа делалась. Спросите у Зрадио.
В компании на 3 буквы - не пофиг, так как они берут с клиентов не столько за результат, как за час работы. А в компании Гранд Туринга берут за результат, поэтому он любит петь караоке на работе.

Яке це має відношення до КРЖН? 8)

зі. Караоке на Майдані :?: :!:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 12:33

Шо ж це діється?

Государственное ипотечное учреждение допустило дефолт по облигациям, выпущенным под государственные гарантии. Пока на сумму 291.453 млн. гривен.
change_pm
 
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