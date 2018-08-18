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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 05 тра, 2021 12:15
airmax78 написав:
Работодателю пофиг чем кто занимается в "рабочее" время - главное чтобы работа делалась. Спросите у Зрадио.
В компании на 3 буквы - не пофиг, так как они берут с клиентов не столько за результат, как за час работы. А в компании Гранд Туринга берут за результат, поэтому он любит петь караоке на работе.
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Додано: Сер 05 тра, 2021 12:23
Grand Touring написав:
почему удалили мой пост, где я говорил, что не стоит сравнивать доходность квартиры с депозитами и овгз? Квартира - другой актив, более надежный и долговечный.
Звісно, так.
Проте в КРЖН можна так зайти, що потім треба 15 років кров,ю відхаркуватись, щоб вийти в нуль. Як це було в 2008 чи 2013.
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Додано: Сер 05 тра, 2021 12:33
Grand Touring написав: airmax78 написав:
Работодателю пофиг чем кто занимается в "рабочее" время - главное чтобы работа делалась. Спросите у Зрадио.
В компании на 3 буквы - не пофиг, так как они берут с клиентов не столько за результат, как за час работы. А в компании Гранд Туринга берут за результат, поэтому он любит петь караоке на работе.
Яке це має відношення до КРЖН?
зі. Караоке на Майдані
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Додано: Сер 05 тра, 2021 12:33
Государственное ипотечное учреждение допустило дефолт по облигациям, выпущенным под государственные гарантии. Пока на сумму 291.453 млн. гривен.
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