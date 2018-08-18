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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7306730773087309>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 63
1. Зросли більш, як на 15%
14%
9
2. Зросли на 10 - 15%
5%
3
3. Зросли на 5 - 10%
13%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
2
5. Приблизно ті самі
35%
22
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
2%
1
8. Впали на 10 - 15%
10%
6
9. Впали більш, як на 15%
19%
12
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 12:15

  airmax78 написав:Работодателю пофиг чем кто занимается в "рабочее" время - главное чтобы работа делалась. Спросите у Зрадио.
В компании на 3 буквы - не пофиг, так как они берут с клиентов не столько за результат, как за час работы. А в компании Гранд Туринга берут за результат, поэтому он любит петь караоке на работе.
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 12:23

  Grand Touring написав:почему удалили мой пост, где я говорил, что не стоит сравнивать доходность квартиры с депозитами и овгз? Квартира - другой актив, более надежный и долговечный.

Звісно, так.
Проте в КРЖН можна так зайти, що потім треба 15 років кров,ю відхаркуватись, щоб вийти в нуль. Як це було в 2008 чи 2013.
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 12:33

Шо ж це діється?

Государственное ипотечное учреждение допустило дефолт по облигациям, выпущенным под государственные гарантии. Пока на сумму 291.453 млн. гривен.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 12:45

  Serg-ik написав:Любителям центра и прицентралья
Еще лучше, чем было месяц -два назад
4 комнатную квартиру в Центре, на Антоновича 88.
Площадь квартиры: 84/50/9 м2.
Находится на 3 этаже, 15 этажного кирпичного дома, спецпроект 1992 года.
...
Быстрое освобождение.
Кладовка 3 м2, рядом с квартирой, идет покупателю бесплатно!
Цена: 99 999 уе. или лучшее предложение.
Для покупателей комиссия 0% ноль процентов.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/kupite-4-kom-kv-ru-84-m2-v-kieve-tsentr-antonovicha-88-metro-500-metrov-IDLtKm5.html

Она же в объявлениях по 125к стоит, по 99 вероятней всего замануха + там квартира по факту на 1ом жилом этаже, снизу тех этаж и не понятно что там по теплу/звуку снизу + могут доки быть интересные - плохой ориентир, просто отсортировали по возрастанию цену за квадрат и типо правило?
gonzo
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 12:50

  gonzo написав:
  Serg-ik написав:Любителям центра и прицентралья
Еще лучше, чем было месяц -два назад
4 комнатную квартиру в Центре, на Антоновича 88.
Площадь квартиры: 84/50/9 м2.
Находится на 3 этаже, 15 этажного кирпичного дома, спецпроект 1992 года.
...
Быстрое освобождение.
Кладовка 3 м2, рядом с квартирой, идет покупателю бесплатно!
Цена: 99 999 уе. или лучшее предложение.
Для покупателей комиссия 0% ноль процентов.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/kupite-4-kom-kv-ru-84-m2-v-kieve-tsentr-antonovicha-88-metro-500-metrov-IDLtKm5.html

Она же в объявлениях по 125к стоит, по 99 вероятней всего замануха + там квартира по факту на 1ом жилом этаже, снизу тех этаж и не понятно что там по теплу/звуку снизу + могут доки быть интересные - плохой ориентир, просто отсортировали по возрастанию цену за квадрат и типо правило?

за то радиоточка. редкий теперь уже ништяк 8)
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 12:54

  Frant написав:
  Grand Touring написав:почему удалили мой пост, где я говорил, что не стоит сравнивать доходность квартиры с депозитами и овгз? Квартира - другой актив, более надежный и долговечный.

Звісно, так.
Проте в КРЖН можна так зайти, що потім треба 15 років кров,ю відхаркуватись, щоб вийти в нуль. Як це було в 2008 чи 2013.
кров,ю відхаркуватись - раз в месяц ходить к студенткам за квартплатой? зато правнуки будут благодарны
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 12:57

Делюсь. Коллега купил 2к 65 кв в Варшавском, за 107к + 4%. С ремонтом, кухонной техникой, хорошим видом.
speedsx
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 12:59

  5396669 написав:
UA написав:
  5396669 написав:- 1к в 4 доме миракса за 60$ - по 1.4$/м (переуступка). Для информации- на момент инвестирования продавцом, август 2017, цена была 30-32$.

По какой цене вы планируете выйти из Миракса?
80? 100?


Думаю, что к моменту сдачи (а это не ранее конца 2022), такого рода варианты будут не менее 2000$/м2.

В том же Славутич, 1К уже сейчас нет ниже чем по 1.4-1.5$ без ремонта.


Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk

здача у 2030 році?
flyman
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2
Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 13:15

проблема плотности застройки и территории выгула собак
https://telegra.ph/Toksoplazmoz-Komu-st ... ovat-05-16

по этой причине не стоит бросаться фекалиями
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 13:24

  es77 написав: Вспоминаю что пару лет назад Кингконговец хвалился что взял объект у знакомого, к-й решил скинуть несущую золотые яйки недвигу и вскочить по самые уши в биткоин.
Что Конговец думает по этому поводу, бросив так сказать ретроспективный взгляд ?
Нельзя-ли сюда пригласить этого знакомого что-бы он направил нас в верное русло ?


я тогда два отличных небольших объекта взял у него, а продавал он еще несколько, все что было насколько я понимаю и говорил шо деньги нужны на покупку антмайнеров, шо там у него в итоге из этого получилось не в курсе, могу лишь сказать шо с тех пор он сменил пафосный хэллкет на убитый третий гольф типа на "первое время" и ездит на нем уже с годик - в общем не сильно похож на преуспеваюшего майнера, но мож он просто палиться не хочет, я хз :mrgreen:
а я покупкой доволен более чем
kingkongovets
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