Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Serg-ik написав:Любителям центра и прицентралья Еще лучше, чем было месяц -два назад
4 комнатную квартиру в Центре, на Антоновича 88. Площадь квартиры: 84/50/9 м2. Находится на 3 этаже, 15 этажного кирпичного дома, спецпроект 1992 года. ... Быстрое освобождение. Кладовка 3 м2, рядом с квартирой, идет покупателю бесплатно! Цена: 99 999 уе. или лучшее предложение. Для покупателей комиссия 0% ноль процентов.
Она же в объявлениях по 125к стоит, по 99 вероятней всего замануха + там квартира по факту на 1ом жилом этаже, снизу тех этаж и не понятно что там по теплу/звуку снизу + могут доки быть интересные - плохой ориентир, просто отсортировали по возрастанию цену за квадрат и типо правило?
Serg-ik написав:Любителям центра и прицентралья Еще лучше, чем было месяц -два назад
4 комнатную квартиру в Центре, на Антоновича 88. Площадь квартиры: 84/50/9 м2. Находится на 3 этаже, 15 этажного кирпичного дома, спецпроект 1992 года. ... Быстрое освобождение. Кладовка 3 м2, рядом с квартирой, идет покупателю бесплатно! Цена: 99 999 уе. или лучшее предложение. Для покупателей комиссия 0% ноль процентов.
Она же в объявлениях по 125к стоит, по 99 вероятней всего замануха + там квартира по факту на 1ом жилом этаже, снизу тех этаж и не понятно что там по теплу/звуку снизу + могут доки быть интересные - плохой ориентир, просто отсортировали по возрастанию цену за квадрат и типо правило?
es77 написав: Вспоминаю что пару лет назад Кингконговец хвалился что взял объект у знакомого, к-й решил скинуть несущую золотые яйки недвигу и вскочить по самые уши в биткоин. Что Конговец думает по этому поводу, бросив так сказать ретроспективный взгляд ? Нельзя-ли сюда пригласить этого знакомого что-бы он направил нас в верное русло ?
я тогда два отличных небольших объекта взял у него, а продавал он еще несколько, все что было насколько я понимаю и говорил шо деньги нужны на покупку антмайнеров, шо там у него в итоге из этого получилось не в курсе, могу лишь сказать шо с тех пор он сменил пафосный хэллкет на убитый третий гольф типа на "первое время" и ездит на нем уже с годик - в общем не сильно похож на преуспеваюшего майнера, но мож он просто палиться не хочет, я хз а я покупкой доволен более чем