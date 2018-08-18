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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7306730773087309

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 63
1. Зросли більш, як на 15%
14%
9
2. Зросли на 10 - 15%
5%
3
3. Зросли на 5 - 10%
13%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
2
5. Приблизно ті самі
35%
22
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
2%
1
8. Впали на 10 - 15%
10%
6
9. Впали більш, як на 15%
19%
12
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 13:41

  change_pm написав:
Государственное ипотечное учреждение допустило дефолт по облигациям, выпущенным под государственные гарантии. Пока на сумму 291.453 млн. гривен.

так уже приняли закон і будуть пєчатать під ОВДП 20 ярдів, а тут несчасних якихось 300 лімонів
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 13:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  speedsx написав:Коллега купил 2к 65 кв в Варшавском, за 107к + 4%. С ремонтом, кухонной техникой, хорошим видом.

Хороший вид в Варшавском-это вид куда? На что?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 14:03

  Serg-ik написав:
  speedsx написав:Коллега купил 2к 65 кв в Варшавском, за 107к + 4%. С ремонтом, кухонной техникой, хорошим видом.

Хороший вид в Варшавском-это вид куда? На что?

#titscoin :oops:
change_pm
 
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