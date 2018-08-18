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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 05 тра, 2021 13:41
change_pm написав:
Государственное ипотечное учреждение допустило дефолт по облигациям, выпущенным под государственные гарантии. Пока на сумму 291.453 млн. гривен.
так уже приняли закон і будуть пєчатать під ОВДП 20 ярдів, а тут несчасних якихось 300 лімонів
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Додано: Сер 05 тра, 2021 13:55
speedsx написав:
Коллега купил 2к 65 кв в Варшавском, за 107к + 4%. С ремонтом, кухонной техникой, хорошим видом.
Хороший вид в Варшавском-это вид куда? На что?
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Додано: Сер 05 тра, 2021 14:03
Serg-ik написав: speedsx написав:
Коллега купил 2к 65 кв в Варшавском, за 107к + 4%. С ремонтом, кухонной техникой, хорошим видом.
Хороший вид в Варшавском-это вид куда? На что
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