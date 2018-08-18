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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7307730873097310>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 63
1. Зросли більш, як на 15%
14%
9
2. Зросли на 10 - 15%
5%
3
3. Зросли на 5 - 10%
13%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
2
5. Приблизно ті самі
35%
22
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
2%
1
8. Впали на 10 - 15%
10%
6
9. Впали більш, як на 15%
19%
12
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 13:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  speedsx написав:Коллега купил 2к 65 кв в Варшавском, за 107к + 4%. С ремонтом, кухонной техникой, хорошим видом.

Хороший вид в Варшавском-это вид куда? На что?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 14:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Цитата от Vitalliian : если бы людям вернули их вклады Не всем вернули в пределах фонда 200 тысяч мне с 2013 года банк капитал ещё не отдал собственники из Донецка судятся с фондом
Востаннє редагувалось choca в Сер 05 тра, 2021 15:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 14:44

  Kostia написав:
  hume написав:
  Kostia написав:[
Раз вы решили вспомнить окрестности науки, тогда от ракетной в принципе тоже метро в пешей доступности, там пару минут разницы с династией :lol:

Спорить не буду. С переулка моторного можно дойти за 25 минут до метро.

Вы уже почти как аирмакс передергиваете, ору :lol: :lol: :lol:

Вы же с себя орете, в курсе? Я просто согласился. Был исключительно в машине, выходить желания не возникло, верю вам.
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 15:06

  airmax78 написав:
  rjkz написав: Я не думаю, что ВЫ всерьез рассматриваете вариант сдачи в аренду 3к с 300 куе вложений.

Почему нет? За 3куе - вполне нормальная доходность получается. Тем более, что не будет там 300куе. Думаю, что в 250 уложусь.
Там хорошее место - много платежеспособной публики вокруг, которая никогда не будет покупать себе недвигу в Киеве.
Постоянно какие-то скрытые угрозы от вас. Работодателю пофиг чем кто занимается в "рабочее" время - главное чтобы работа делалась. Спросите у Зрадио.


Ничего не понял. Какие угрозы? Зачем? ВЫ обо мне явно незаслуженно плохо думаете.

И таки да, если я правильно сообразил, где работает зРадио, то у него формально украинское трудоустройство. Хотя руководство деспотичное. По крайней мере в 2000 году мне с ними было очень не просто. Это если я не ошибся.
А у ВАС платят за время.
Я надеюсь, ВЫ релокейтитесь и у ВАС будет возможность проникнуться.
Востаннє редагувалось rjkz в Сер 05 тра, 2021 15:21, всього редагувалось 1 раз.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 15:10

  Serg-ik написав:
  speedsx написав:Коллега купил 2к 65 кв в Варшавском, за 107к + 4%. С ремонтом, кухонной техникой, хорошим видом.

Хороший вид в Варшавском-это вид куда? На что?

на сусідню стінку, куди ж ще?
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 15:14

  Grand Touring написав:
  Frant написав:
  Grand Touring написав:почему удалили мой пост, где я говорил, что не стоит сравнивать доходность квартиры с депозитами и овгз? Квартира - другой актив, более надежный и долговечный.

Звісно, так.
Проте в КРЖН можна так зайти, що потім треба 15 років кров,ю відхаркуватись, щоб вийти в нуль. Як це було в 2008 чи 2013.
кров,ю відхаркуватись - раз в месяц ходить к студенткам за квартплатой? зато правнуки будут благодарны

Фокус в рентабельності проектів.
Квартири 2008 та 2013 років - дають рентабельність 3...4%, тобто фактично на рівні інфляції.
Це означає, що вони НІКОЛИ не окупляться.

Правнукам буде фіолетово, тому що тут через 3-5 років "стають старим шлаком квартири з модними МОПами і сучасними ремонтами". За твердженням деяких естетів)))
А через 40 років пінопластові "неохрущі" будуть виглядати гірше, ніж "хрущі" зараз. :mrgreen:
Востаннє редагувалось Frant в Сер 05 тра, 2021 15:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 15:36

  5396669 написав:
Sidus написав:
  5396669 написав:Новости с полей:

В апреле продана 1к (56м2) в ЖК Славутич с очень хорошим ремонтом и техникой по 2.3$/м2.

Неделю назад куплено мною:
- 1к в 4 доме миракса за 60$ - по 1.4$/м (переуступка). Для информации- на момент инвестирования продавцом, август 2017, цена была 30-32$.
- 2 квартиры в миракс, дом 1А по 118м2 по 1050 $/м2.

Сейчас получен задаток за 1к 43м2 в Славутич с хорошим ремонтоми техникой уже по 2.5$/м2 чистыми.

Как-то так!

Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk


То есть вы влезли в Миракс по самые помидоры? А можно поинтересоваться с какой целью? Перепродажа?

Обьект проблемый, долгострой с очень длинной историей, у вас ,наверное, стальные шары )
У меня часть квартир еще с начального этапа. Но в основном в 3А (с террасой) и 4А. Это самые адекватные дома в части видов и количества квартир на этаже (в 4а - 5 кв).
Теперь вот влез еще и в муравейник 1А.
На данном этапе играла роль цена (отписался выше).
Четких планов еще нет. Раньше планировал под аренду, но сейчас очень выросли затраты на ремонт и соответственно доходность будет уже не та.
Скорее всего или просто продажа будет или продажа с ремонтом.

Но! Видя опыт Славутича (количество квартир и машин), в мираксе с этим будет еще хуже! Там жизни с авто, но без паркинг - не будет! ))


В этой связи не было идеи просто накупить паркингов вместе квартир?
Ремонт делать не нужно, маленьнкие-ликвидные, почему нет?
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 15:39

  Serg-ik написав:
  speedsx написав:Коллега купил 2к 65 кв в Варшавском, за 107к + 4%. С ремонтом, кухонной техникой, хорошим видом.

Хороший вид в Варшавском-это вид куда? На что?

если не окна в окна - єто уже вид
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 15:44

Ага, как-то говорили, мол, шторками закрыли и все. Нифига. Соседские окна раздражают.
Natt
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 15:49

  Natt написав:Ага, как-то говорили, мол, шторками закрыли и все. Нифига. Соседские окна раздражают.

Natt, це де?
В мене кавалірки вибрані так, щоб не було сусідських вікон.
Навіть в цоколі.
flyman
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