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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 05 тра, 2021 13:55
speedsx написав:
Коллега купил 2к 65 кв в Варшавском, за 107к + 4%. С ремонтом, кухонной техникой, хорошим видом.
Хороший вид в Варшавском-это вид куда? На что?
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Serg-ik
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Додано: Сер 05 тра, 2021 14:44
Цитата от Vitalliian : если бы людям вернули их вклады Не всем вернули в пределах фонда 200 тысяч мне с 2013 года банк капитал ещё не отдал собственники из Донецка судятся с фондом
Востаннє редагувалось choca
в Сер 05 тра, 2021 15:20, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 05 тра, 2021 14:44
Kostia написав: hume написав: Kostia написав:
[
Раз вы решили вспомнить окрестности науки, тогда от ракетной в принципе тоже метро в пешей доступност
и, там пару минут разницы с династией
Спорить не буду. С переулка моторного можно дойти за 25 минут до метро.
Вы уже почти как аирмакс передергиваете, ору
Вы же с себя орете, в курсе? Я просто согласился. Был исключительно в машине, выходить желания не возникло, верю вам.
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hume
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Додано: Сер 05 тра, 2021 15:06
airmax78 написав: rjkz написав:
Я не думаю, что ВЫ всерьез рассматриваете вариант сдачи в аренду 3к с 300 куе вложений.
Почему нет? За 3куе - вполне нормальная доходность получается. Тем более, что не будет там 300куе. Думаю, что в 250 уложусь.
Там хорошее место - много платежеспособной публики вокруг, которая никогда не будет покупать себе недвигу в Киеве.
Постоянно какие-то скрытые угрозы от вас. Работодателю пофиг чем кто занимается в "рабочее" время - главное чтобы работа делалась. Спросите у Зрадио.
Ничего не понял. Какие угрозы? Зачем? ВЫ обо мне явно незаслуженно плохо думаете.
И таки да, если я правильно сообразил, где работает зРадио, то у него формально украинское трудоустройство. Хотя руководство деспотичное. По крайней мере в 2000 году мне с ними было очень не просто. Это если я не ошибся.
А у ВАС платят за время.
Я надеюсь, ВЫ релокейтитесь и у ВАС будет возможность проникнуться.
Востаннє редагувалось rjkz
в Сер 05 тра, 2021 15:21, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 05 тра, 2021 15:10
Serg-ik написав: speedsx написав:
Коллега купил 2к 65 кв в Варшавском, за 107к + 4%. С ремонтом, кухонной техникой, хорошим видом.
Хороший вид в Варшавском-это вид куда? На что?
на сусідню стінку, куди ж ще?
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Frant
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Додано: Сер 05 тра, 2021 15:14
Grand Touring написав: Frant написав: Grand Touring написав:
почему удалили мой пост, где я говорил, что не стоит сравнивать доходность квартиры с депозитами и овгз? Квартира - другой актив, более надежный и долговечный.
Звісно, так.
Проте в КРЖН можна так зайти, що потім треба 15 років кров,ю відхаркуватись, щоб вийти в нуль. Як це було в 2008 чи 2013.
кров,ю відхаркуватись - раз в месяц ходить к студенткам за квартплатой? зато правнуки будут благодарны
Фокус в рентабельності проектів.
Квартири 2008 та 2013 років - дають рентабельність 3...4%, тобто фактично на рівні інфляції.
Це означає, що вони НІКОЛИ не окупляться.
Правнукам буде фіолетово, тому що тут через 3-5 років "стають старим шлаком квартири з модними МОПами і сучасними ремонтами". За твердженням деяких естетів)))
А через 40 років пінопластові "неохрущі" будуть виглядати гірше, ніж "хрущі" зараз.
Востаннє редагувалось Frant
в Сер 05 тра, 2021 15:39, всього редагувалось 1 раз.
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Frant
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Додано: Сер 05 тра, 2021 15:36
5396669 написав: Sidus написав: 5396669 написав:
Новости с полей:
В апреле продана 1к (56м2) в ЖК Славутич с очень хорошим ремонтом и техникой по 2.3$/м2.
Неделю назад куплено мною:
- 1к в 4 доме миракса за 60$ - по 1.4$/м (переуступка). Для информации- на момент инвестирования продавцом, август 2017, цена была 30-32$.
- 2 квартиры в миракс, дом 1А по 118м2 по 1050 $/м2.
Сейчас получен задаток за 1к 43м2 в Славутич с хорошим ремонтоми техникой уже по 2.5$/м2 чистыми.
Как-то так!
Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk
То есть вы влезли в Миракс по самые помидоры? А можно поинтересоваться с какой целью? Перепродажа?
Обьект проблемый, долгострой с очень длинной историей, у вас ,наверное, стальные шары )
У меня часть квартир еще с начального этапа. Но в основном в 3А (с террасой) и 4А. Это самые адекватные дома в части видов и количества квартир на этаже (в 4а - 5 кв).
Теперь вот влез еще и в муравейник 1А.
На данном этапе играла роль цена (отписался выше).
Четких планов еще нет. Раньше планировал под аренду, но сейчас очень выросли затраты на ремонт и соответственно доходность будет уже не та.
Скорее всего или просто продажа будет или продажа с ремонтом.
Но! Видя опыт Славутича (количество квартир и машин), в мираксе с этим будет еще хуже! Там жизни с авто, но без паркинг - не буде
т! ))
В этой связи не было идеи просто накупить паркингов вместе квартир?
Ремонт делать не нужно, маленьнкие-ликвидные, почему нет?
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Додано: Сер 05 тра, 2021 15:39
Serg-ik написав: speedsx написав:
Коллега купил 2к 65 кв в Варшавском, за 107к + 4%. С ремонтом, кухонной техникой, хорошим видом.
Хороший вид в Варшавском-это вид куда? На что?
если не окна в окна - єто уже вид
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Додано: Сер 05 тра, 2021 15:44
Ага, как-то говорили, мол, шторками закрыли и все. Нифига. Соседские окна раздражают.
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Додано: Сер 05 тра, 2021 15:49
Natt написав:
Ага, как-то говорили, мол, шторками закрыли и все. Нифига. Соседские окна раздражают.
Natt, це де?
В мене кавалірки вибрані так, щоб не було сусідських вікон.
Навіть в цоколі.
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