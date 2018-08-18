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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7308730973107311>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 63
1. Зросли більш, як на 15%
14%
9
2. Зросли на 10 - 15%
5%
3
3. Зросли на 5 - 10%
13%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
2
5. Приблизно ті самі
35%
22
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
2%
1
8. Впали на 10 - 15%
10%
6
9. Впали більш, як на 15%
19%
12
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 15:51

  kingkongovets написав:
  es77 написав: Вспоминаю что пару лет назад Кингконговец хвалился что взял объект у знакомого, к-й решил скинуть несущую золотые яйки недвигу и вскочить по самые уши в биткоин.
Что Конговец думает по этому поводу, бросив так сказать ретроспективный взгляд ?
Нельзя-ли сюда пригласить этого знакомого что-бы он направил нас в верное русло ?


я тогда два отличных небольших объекта взял у него, а продавал он еще несколько, все что было насколько я понимаю и говорил шо деньги нужны на покупку антмайнеров, шо там у него в итоге из этого получилось не в курсе, могу лишь сказать шо с тех пор он сменил пафосный хэллкет на убитый третий гольф типа на "первое время" и ездит на нем уже с годик - в общем не сильно похож на преуспеваюшего майнера, но мож он просто палиться не хочет, я хз :mrgreen:
а я покупкой доволен более чем

Это ни о чем не говорит, мб просто занят и нет времени заморачиваться куплей-продажей авто.
По поводу майнинга, если б он банально купил биток год назад, у него было бы уже 500% рентабельность вложений. У вас такая же по недвиге? не думаю
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 15:55

  flyman написав:
  Natt написав:Ага, как-то говорили, мол, шторками закрыли и все. Нифига. Соседские окна раздражают.

Natt, це де?
В мене кавалірки вибрані так, щоб не було сусідських вікон.
Навіть в цоколі.

Соседские ноги раздражают меньше?
Natt
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 15:56

  Sidus написав:В этой связи не было идеи просто накупить паркингов вместе квартир?
Ремонт делать не нужно, маленьнкие-ликвидные, почему нет?

Это тут неоднократно обсуждалось. Паркоместа - это очень приятный вид аренды. Вообще никаких забот ни о чем, по сравнению с квартирой. НО. Низкая доходность аренды и гарантированный простой пока дом не заселится хотя бы %% на 50.
Я своих арендаторов паркоместа в Одессе - 4-х за последние, наверное, 7 лет ни разу даже не видел. И ни одного дня простоя уже 5 лет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 16:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Sidus написав:
  5396669 написав:
Sidus написав:[quote="5221816:5396669"]Новости с полей:

В апреле продана 1к (56м2) в ЖК Славутич с очень хорошим ремонтом и техникой по 2.3$/м2.

Неделю назад куплено мною:
- 1к в 4 доме миракса за 60$ - по 1.4$/м (переуступка). Для информации- на момент инвестирования продавцом, август 2017, цена была 30-32$.
- 2 квартиры в миракс, дом 1А по 118м2 по 1050 $/м2.

Сейчас получен задаток за 1к 43м2 в Славутич с хорошим ремонтоми техникой уже по 2.5$/м2 чистыми.

Как-то так!

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То есть вы влезли в Миракс по самые помидоры? А можно поинтересоваться с какой целью? Перепродажа?

Обьект проблемый, долгострой с очень длинной историей, у вас ,наверное, стальные шары )
У меня часть квартир еще с начального этапа. Но в основном в 3А (с террасой) и 4А. Это самые адекватные дома в части видов и количества квартир на этаже (в 4а - 5 кв).
Теперь вот влез еще и в муравейник 1А.
На данном этапе играла роль цена (отписался выше).
Четких планов еще нет. Раньше планировал под аренду, но сейчас очень выросли затраты на ремонт и соответственно доходность будет уже не та.
Скорее всего или просто продажа будет или продажа с ремонтом.

Но! Видя опыт Славутича (количество квартир и машин), в мираксе с этим будет еще хуже! Там жизни с авто, но без паркинг - не будет! ))


В этой связи не было идеи просто накупить паркингов вместе квартир?
Ремонт делать не нужно, маленьнкие-ликвидные, почему нет?[/quote]Уже реализовал эту идею в другом ЖК, хотя тут критиковали)))
В Миракс пока продажа паркинга остановлена. Там по проекту накосячили. Брал большое место (32м2), а их там нарезали как захотели. Теперь наводят порядки.


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Востаннє редагувалось 5396669 в Сер 05 тра, 2021 16:13, всього редагувалось 1 раз.
5396669
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 16:07

  5396669 написав:Ну после такого как-то и отпадает желание делиться новостями.

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Не принимайте близко к сердцу. Все как всегда. Здесь многие хотят купить и подобные известия людей печалят. Особенно тех, кто изучает цены исключительно по ЛУН, ОЛХ и прочим аббревиатурам.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 16:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  Sidus написав:В этой связи не было идеи просто накупить паркингов вместе квартир?
Ремонт делать не нужно, маленьнкие-ликвидные, почему нет?

Это тут неоднократно обсуждалось. Паркоместа - это очень приятный вид аренды. Вообще никаких забот ни о чем, по сравнению с квартирой. НО. Низкая доходность аренды и гарантированный простой пока дом не заселится хотя бы %% на 50.
Я своих арендаторов паркоместа в Одессе - 4-х за последние, наверное, 7 лет ни разу даже не видел. И ни одного дня простоя уже 5 лет.
Мои паркоместа уже дали прирост в цене 66% в долларах за год (есть подтвержденные сделки). И это далеко не все заселено.
Уже сдал половину. Но из-за того что много предложений пока за 3000+кп (это 139 аренд от цены входа).
Просто пока много предложений от хозяев которые делают ремонты.
Помимо меня есть еще два таких же как я оптовика - чисто под аренду.

Но! По новым ценам (рыночным) паркоместа рентабельность упала. Через год-полтора подумаю о продаже.


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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 16:08

  Natt написав:
  flyman написав:
  Natt написав:Ага, как-то говорили, мол, шторками закрыли и все. Нифига. Соседские окна раздражают.

Natt, це де?
В мене кавалірки вибрані так, щоб не було сусідських вікон.
Навіть в цоколі.

Соседские ноги раздражают меньше?

Які ноги, до ніг 10 метрів.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 16:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

drevlyanin написав:
  5396669 написав:Ну после такого как-то и отпадает желание делиться новостями.

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Не принимайте близко к сердцу. Все как всегда. Здесь многие хотят купить и подобные известия людей печалят. Особенно тех, кто изучает цены исключительно по ЛУН, ОЛХ и прочим аббревиатурам.
Ну ОLX такой себе анализатор...
Старт был 125, отдали за 109 и налоги на покупателе.

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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 16:40

  hume написав:
  Kostia написав:
  hume написав: Спорить не буду. С переулка моторного можно дойти за 25 минут до метро.

Вы уже почти как аирмакс передергиваете, ору :lol: :lol: :lol:

Вы же с себя орете, в курсе? Я просто согласился. Был исключительно в машине, выходить желания не возникло, верю вам.

Читайте меня внимательнее, ору с вас. Гугл с династии показывает 26 минут пешком к вокзальной (а там по дороге контингент хуже чем на науки в разы). Есть желание выходить с машины и ходить вечерами по вокзалу? На науки и то приятнее :lol:
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 16:45

  Kostia написав:Читайте меня внимательнее, ору с вас. Гугл с династии показывает 26 минут пешком к вокзальной (а там по дороге контингент хуже чем на науки в разы). Есть желание выходить с машины и ходить вечерами по вокзалу? На науки и то приятнее :lol:

Тут не согласен, контингент у Династии нормальный, но жить там не стал бы, там к вечеру такой треш во дворе творится, катастрофически не хватает места для машин и человеков.
unicdima
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