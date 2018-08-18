kingkongovets написав:

es77 написав: Вспоминаю что пару лет назад Кингконговец хвалился что взял объект у знакомого, к-й решил скинуть несущую золотые яйки недвигу и вскочить по самые уши в биткоин.

Что Конговец думает по этому поводу, бросив так сказать ретроспективный взгляд ?

Нельзя-ли сюда пригласить этого знакомого что-бы он направил нас в верное русло ? Вспоминаю что пару лет назад Кингконговец хвалился что взял объект у знакомого, к-й решил скинуть несущую золотые яйки недвигу и вскочить по самые уши в биткоин.Что Конговец думает по этому поводу, бросив так сказать ретроспективный взгляд ?Нельзя-ли сюда пригласить этого знакомого что-бы он направил нас в верное русло ?

я тогда два отличных небольших объекта взял у него, а продавал он еще несколько, все что было насколько я понимаю и говорил шо деньги нужны на покупку антмайнеров, шо там у него в итоге из этого получилось не в курсе, могу лишь сказать шо с тех пор он сменил пафосный хэллкет на убитый третий гольф типа на "первое время" и- в общем не сильно похож на преуспеваюшего майнера, но мож он просто палиться не хочет, я хза я покупкой доволен более чем