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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 05 тра, 2021 15:51
kingkongovets написав: es77 написав:
Вспоминаю что пару лет назад Кингконговец хвалился что взял объект у знакомого, к-й решил скинуть несущую золотые яйки недвигу и вскочить по самые уши в биткоин.
Что Конговец думает по этому поводу, бросив так сказать ретроспективный взгляд ?
Нельзя-ли сюда пригласить этого знакомого что-бы он направил нас в верное русло ?
я тогда два отличных небольших объекта взял у него, а продавал он еще несколько, все что было насколько я понимаю и говорил шо деньги нужны на покупку антмайнеров, шо там у него в итоге из этого получилось не в курсе, могу лишь сказать шо с тех пор он сменил пафосный хэллкет на убитый третий гольф типа на "первое время" и ездит на нем уже с годик
- в общем не сильно похож на преуспеваюшего майнера, но мож он просто палиться не хочет, я хз
а я покупкой доволен более чем
Это ни о чем не говорит, мб просто занят и нет времени заморачиваться куплей-продажей авто.
По поводу майнинга, если б он банально купил биток год назад, у него было бы уже 500% рентабельность вложений. У вас такая же по недвиге? не думаю
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Sidus
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Додано: Сер 05 тра, 2021 15:55
flyman написав: Natt написав:
Ага, как-то говорили, мол, шторками закрыли и все. Нифига. Соседские окна раздражают.
Natt, це де?
В мене кавалірки вибрані так, щоб не було сусідських вікон.Навіть в цоколі
.
Соседские ноги раздражают меньше?
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Natt
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Додано: Сер 05 тра, 2021 15:56
Sidus написав:
В этой связи не было идеи просто накупить паркингов вместе квартир?
Ремонт делать не нужно, маленьнкие-ликвидные, почему нет?
Это тут неоднократно обсуждалось. Паркоместа - это очень приятный вид аренды. Вообще никаких забот ни о чем, по сравнению с квартирой. НО. Низкая доходность аренды и гарантированный простой пока дом не заселится хотя бы %% на 50.
Я своих арендаторов паркоместа в Одессе - 4-х за последние, наверное, 7 лет ни разу даже не видел. И ни одного дня простоя уже 5 лет.
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airmax78
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Додано: Сер 05 тра, 2021 16:05
Sidus написав: 5396669 написав:
Sidus написав:[quote="5221816:5396669"]Новости с полей:
В апреле продана 1к (56м2) в ЖК Славутич с очень хорошим ремонтом и техникой по 2.3$/м2.
Неделю назад куплено мною:
- 1к в 4 доме миракса за 60$ - по 1.4$/м (переуступка). Для информации- на момент инвестирования продавцом, август 2017, цена была 30-32$.
- 2 квартиры в миракс, дом 1А по 118м2 по 1050 $/м2.
Сейчас получен задаток за 1к 43м2 в Славутич с хорошим ремонтоми техникой уже по 2.5$/м2 чистыми.
Как-то так!
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То есть вы влезли в Миракс по самые помидоры? А можно поинтересоваться с какой целью? Перепродажа?
Обьект проблемый, долгострой с очень длинной историей, у вас ,наверное, стальные шары )
У меня часть квартир еще с начального этапа. Но в основном в 3А (с террасой) и 4А. Это самые адекватные дома в части видов и количества квартир на этаже (в 4а - 5 кв).
Теперь вот влез еще и в муравейник 1А.
На данном этапе играла роль цена (отписался выше).
Четких планов еще нет. Раньше планировал под аренду, но сейчас очень выросли затраты на ремонт и соответственно доходность будет уже не та.
Скорее всего или просто продажа будет или продажа с ремонтом.
Но! Видя опыт Славутича (количество квартир и машин), в мираксе с этим будет еще хуже! Там жизни с авто, но без паркинг - не буде
т! ))
В этой связи не было идеи просто накупить паркингов вместе квартир?
Ремонт делать не нужно, маленьнкие-ликвидные, почему нет?[/quote]Уже реализовал эту идею в другом ЖК, хотя тут критиковали)))
В Миракс пока продажа паркинга остановлена. Там по проекту накосячили. Брал большое место (32м2), а их там нарезали как захотели. Теперь наводят порядки.
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в Сер 05 тра, 2021 16:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 05 тра, 2021 16:07
5396669 написав:
Ну после такого как-то и отпадает желание делиться новостями.
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Не принимайте близко к сердцу. Все как всегда. Здесь многие хотят купить и подобные известия людей печалят. Особенно тех, кто изучает цены исключительно по ЛУН, ОЛХ и прочим аббревиатурам.
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drevlyanin
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Додано: Сер 05 тра, 2021 16:07
airmax78 написав: Sidus написав:
В этой связи не было идеи просто накупить паркингов вместе квартир?
Ремонт делать не нужно, маленьнкие-ликвидные, почему нет?
Это тут неоднократно обсуждалось. Паркоместа - это очень приятный вид аренды. Вообще никаких забот ни о чем, по сравнению с квартирой. НО. Низкая доходность аренды и гарантированный простой пока дом не заселится хотя бы %% на 50.
Я своих арендаторов паркоместа в Одессе - 4-х за последние, наверное, 7 лет ни разу даже не видел. И ни одного дня простоя уже 5 лет.
Мои паркоместа уже дали прирост в цене 66% в долларах за год (есть подтвержденные сделки). И это далеко не все заселено.
Уже сдал половину. Но из-за того что много предложений пока за 3000+кп (это 139 аренд от цены входа).
Просто пока много предложений от хозяев которые делают ремонты.
Помимо меня есть еще два таких же как я оптовика - чисто под аренду.
Но! По новым ценам (рыночным) паркоместа рентабельность упала. Через год-полтора подумаю о продаже.
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в Сер 05 тра, 2021 16:12, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 05 тра, 2021 16:08
Natt написав: flyman написав: Natt написав:
Ага, как-то говорили, мол, шторками закрыли и все. Нифига. Соседские окна раздражают.
Natt, це де?
В мене кавалірки вибрані так, щоб не було сусідських вікон.Навіть в цоколі
.
Соседские ноги раздражают меньше?
Які ноги, до ніг 10 метрів.
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flyman
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Додано: Сер 05 тра, 2021 16:21
drevlyanin написав: 5396669 написав:
Ну после такого как-то и отпадает желание делиться новостями.
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Не принимайте близко к сердцу. Все как всегда. Здесь многие хотят купить и подобные известия людей печалят. Особенно тех, кто изучает цены исключительно по ЛУН, ОЛХ и прочим аббревиатурам.
Ну ОLX такой себе анализатор...
Старт был 125, отдали за 109 и налоги на покупателе.
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Додано: Сер 05 тра, 2021 16:40
hume написав:
Вы же с себя орете, в курсе? Я просто согласился. Был исключительно в машине, выходить желания не возникло, верю вам.
Читайте меня внимательнее, ору с вас. Гугл с династии показывает 26 минут пешком к вокзальной (а там по дороге контингент хуже чем на науки в разы). Есть желание выходить с машины и ходить вечерами по вокзалу? На науки и то приятнее
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Kostia
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